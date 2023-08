Zin zoeken bij het christelijke Graceland festival: ‘Over twijfelen mag je eerlijk zijn’

Op dezelfde dagen dat duizenden jongeren los gaan op Lowlands, staan veel christenen op een ander festival te dansen. Op het christelijke Graceland, zo’n 25 kilometer verderop, komen naar schatting zo’n 2500 mensen. Het festival, mede georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), trekt veel jonge gezinnen. Volgens directeur Gerda van Veen is het festival vooral bedoeld voor hen die zich aan de rand bevinden van het christelijke geloof en de kerk. Drie bezoekers van het festival aan het woord.

Lenard Schouten, 34, kerkelijk projectleider, Breda

“Ik ben hier met mijn gezin. Wij wonen in Breda Noord, een wijk waar veel verschillende culturen wonen. Een groot deel van de kinderen daar is moslim, dus mijn kinderen kennen verder niet veel christelijke jeugd. Dit festival is een goede mogelijkheid om ze kennis te laten maken met andere christelijke kinderen, en de diversiteit van het christelijke geloof.”

“Zelf ben ik voorganger van een kerk in Breda, de christelijke gereformeerde Mattheuskerk. Ik twijfel wel, daar mag je ook eerlijk over zijn. Ik laat me niet zo makkelijk in een hokje stoppen. Als je God wil leren kennen, dan is dat altijd een reis vol vragen en twijfels. Ik denk dat niemand God in zijn broekzak kan stoppen, alleen de God die je zelf bedenkt. ”

“Ik geloof dat Jezus is opgestaan en voor ons de weg naar God heeft geopend. Ik hoop dat mijn kinderen die weg ook vinden. Geloof is altijd een zoektocht, en dat is ook wat ik mijn kinderen mee wil geven. Dat ze dat aan durven.”

Nienke Veenstra, 19, student psychologie, Utrecht

“Ik wilde graag naar een christelijk festival, ik ben hier dit jaar voor het eerst. Wel ben ik al een paar keer naar Opwekking geweest, maar ik kon dit jaar helaas niet. Je hebt op christelijke festivals veel verbinding met anderen en met God, en je leert nieuwe dingen over het geloof.

“Zelf kom ik uit een evangelische kerk. Ik twijfel niet over of ik geloof. Dat meer mensen die twijfelen over hun geloof op Graceland afkomen is niet erg, het is alleen maar verrijkend om verschillende perspectieven te horen.

“Wel denk ik vaak na over wat ik vind van bepaalde onderwerpen binnen het geloof, daar kan ik over twijfelen. Bijvoorbeeld hoe ik mijn religie in praktijk breng in het dagelijks leven.”

“Ik denk dat die zoektocht voor mij genoeg is. Je wilt natuurlijk als mens het liefste iets vinden, maar als mens verander je ook je hele leven door. Hoe ik nu naar bepaalde dingen kijk, dat kan over twintig jaar weer anders zijn.”

Hinke van Abbema, 39, Schrijver en theoloog, Rotterdam

“Mijn opvoeding was streng christelijk, gereformeerd vrijgemaakt. In 2017 had ik een geloofscrisis, en het jaar daarop ben ik hier voor het eerst geweest. Ik heb me hier altijd op mijn plek gevoeld, omdat het niet uitmaakt wat je gelooft. Het is hier lhbti+-friendly, wat op veel plekken in christelijk Nederland helaas niet zo is.”

“Er zijn binnen dat landschap wel wat mensen die zeggen: nou vooruit dan maar, je mag wel een relatie met iemand van hetzelfde geslacht, maar dan wel altijd op deze of deze manier. Dat is mijn ervaring in de kerk. Ik ben zelf een tijdje voorganger in een Nederlands gereformeerde kerk geweest, en ik kreeg geen ruimte om me over dat onderwerp positief uit te spreken.”

“Ik twijfelde destijds veel over mijn geloof, maar nu ik hier kom niet meer. Nu geloof ik in liefde. Daar kan je ‘God is’ voor zeggen, maar dat hoeft niet. De ene dag ben ik wat meer atheïstisch, de andere dag wat meer agnostisch. En dat is prima.”

