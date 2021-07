Zijn deze uitgeklede Spelen nog wel verbroederend?

Lege stadions, coronabubbels, een heleboel regels die met sport verder niet zoveel te maken hebben: de Olympische Spelen vinden plaats in een uitgeklede vorm. Kunnen de Olympische Spelen in Tokio ondanks alle restricties nog voor verbinding en verbroedering zorgen?

Sport verbindt en verbroedert, schrijft topsportorganisatie NOC-NSF op haar website. De Olympische Spelen zijn daar de ultieme uiting van: van over de hele wereld komen sporters samen om met elkaar op vreedzame wijze het gevecht aan te gaan.

De Spelen in Tokio zijn anders dan alle voorgaande edities. De angst voor coronabesmettingen is groot, sporters zijn gebonden aan strenge regels, er is geen publiek aanwezig in stadions. Vele Olympische dromen zijn in rook opgegaan vanwege positieve tests. Wat heeft dat voor effect op de verbroedering? Blijft die nog overeind bij Spelen tijdens een pandemie?

‘Het heeft iets artificieels, en ook iets wanhopigs’

“Er zit inderdaad iets krampachtigs in deze Spelen”, zegt Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie aan Tilburg University. “Iedereen doet zijn best om te laten zien dat het echt nog wel belangrijk is, ondanks alle restricties. Dat zie je ook terug in de uitzendingen, presentatoren doen hun best om het aantrekkelijk te maken, maar stadions zonder publiek zijn gewoon minder leuk om naar te kijken.”

“Het idee dat de Spelen voor verbroedering zouden zorgen lijkt me eerder een veronderstelling dan een empirische zaak. Is dat nu echt zo? Soms heb ik het gevoel dat we dat bijna verzonnen hebben. Als de saamhorigheid uit elkaar dreigt te vallen moeten we iets doen om ons bij elkaar te houden, zo is de gedachte. Hoe doen we dat? Met sport natuurlijk! We weten niets anders. Het heeft iets artificieels, en ook iets wanhopigs: we willen het, dus is het zo.”

Het Letse basketbalteam viert de overwinning met mensen op een scherm tijdens de wedstrijd tussen België en Litouwen in Tokio. Beeld Reuters

Volgens Mohamed Ajouaou, docent islamitische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is die verbroedering er wel degelijk, ook bij deze Spelen. “Die vindt plaats op verschillende lagen. Een paar van die lagen vallen nu weg, bijvoorbeeld doordat er geen publiek in het stadion mag zijn, maar in mondiaal opzicht blijft de verbroederende functie van de Spelen wel degelijk bestaan. De Spelen brengen nog altijd allerlei landen op vreedzame wijze bij elkaar, corona of niet. Bovendien wordt er uitgebreid verslag gedaan, over de hele wereld kan iedereen het volgen. Die internationale verbinding is hard nodig op deze kleine aardbol.”

“Verbroedering en verbinding kunnen ook op kleine schaal plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer mensen samen naar de wedstrijden gaan kijken. Zelf kijk ik het liefst met mijn vrouw en kinderen. Maar ook wanneer ik alleen kijk sluiten mensen gemakkelijk aan, juist omdat het de Spelen zijn. Dat is echt iets anders dan wanneer ik een film zou kijken.”

“Sport kan overigens ook ontwrichten. Net als bij religie kan de saamhorigheid sektarische trekjes gaan vertonen. Soms met uitsluiting en agressie tot gevolg, dat zie je bijvoorbeeld bij hooligans. Dat maakt sport ook zo interessant, het heeft beide kanten in zich.”

‘We lijken vooral afleiding te zoeken’

Borgman heeft zijn bedenkingen. “We proberen voortdurend terug te keren naar de bekende patronen van vóór de coronapandemie, zonder dat we ons afvragen wat er aan de hand is en of we onze gewoontes misschien moeten aanpassen. Deze Spelen zijn daar een uiting van. Het is de olifant in de kamer: de vraag of dit op deze manier nog kan. Ik zeg ook niet dat we nooit meer de Olympische Spelen moeten organiseren, maar we zouden de coronacrisis ook kunnen gebruiken om ons af te vragen of wij ons leven niet moeten veranderen.”

“Met de terugkeer naar het vertrouwde lijken we vooral afleiding te zoeken. Natuurlijk is het soms ook goed om in een moeilijke periode even iets leuks te doen. Daar is niets mis mee. Maar we moeten de echte vragen wel onder ogen zien. Wat vertelt de crisis ons? Bovendien zijn de Olympische Spelen een evenement op wereldwijde schaal. Eigenlijk gaat het in tegen alles wat je zou moeten doen. Als iets onverstandig is, is het mensen uit de hele wereld in een klein gebied bij elkaar zetten.”

“Er is natuurlijk ook het lastige punt dat veel Japanners geen voorstander zijn van deze Olympische Spelen, wat maakt dat je denkt: wie wil dit nu eigenlijk? In wiens belang is het? Is het een commercieel belang, omdat de uitzendrechten nu eenmaal zijn verkocht? Is het in belang van de sporters? Er is het beeld dat alle neuzen dezelfde kant op staan, maar dat lijkt bijna opgelegd. Wie dat ontkent verschijnt als spelbreker, terwijl we het toch al zo moeilijk hebben. Mij stelt deze houding niet gerust.”

“De Spelen zijn geen afleiding, dat vind ik een te negatief woord”, reageert Ajouaou, “ik zou eerder zeggen dat de Spelen veel mensen ontspanning bieden.”

‘Het heeft een sterk pedagogisch effect’

“Het is belangrijk dat de Spelen ondanks alles doorgaan omdat die symbool staan voor allerlei goede eigenschappen: talent, discipline, focus, een gezonde levensstijl. In Tokio zie je al die zaken in hun hoogste vorm. Het heeft ook een sterk pedagogisch aspect, het is iets om na te streven. In de theologie richten we ons vaak op het spirituele, maar aandacht voor het lichaam is net zo belangrijk. Sporters hebben daarin een voorbeeldfunctie. En vergeet ook niet dat de Spelen in dat verband niet een enkel evenement zijn: alle training die eraan voorafgaat hoort er ook bij. Dat is jaren bloed, zweet en tranen.”

“Ik zie deze Olympische Spelen juist als een teken van groot aanpassingsvermogen van de mensen. Het toont aan dat je juist in een pandemie heel wat kunt, dat je doet wat mogelijk is, in plaats van wat niet mogelijk is. Dat is een andere manier van kijken. Dat vind ik mooi. Je zag iets soortgelijks bij ondernemers die tijdens de coronacrisis in de problemen kwamen, zij zochten naar creatieve oplossingen. Zo zit de mens in elkaar.”