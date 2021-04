Zeventig klachten ‘psychische schade’ bij meldpuntApostolisch Genootschap

Ruim zeventig leden en oud-leden van het Apostolisch Genootschap willen compensatie voor de schade die ze hebben geleden in deze kleine religieus-humanistische geloofsgemeenschap. Zij hebben zich gemeld bij het externe meldpunt dat is ingesteld na de eerste berichten over de hiërarchische, besloten cultuur.

De meldingen zijn volgens een woordvoerder van het Apostolisch Genootschap voor ongeveer 90 procent afkomstig van voormalige leden. Ze gaan over het verleden, met name de jaren zeventig tot negentig van de vorige eeuw. Het gaat volgens haar om klachten in de psychische sfeer, niet om meldingen van seksueel misbruik.

Het meldpunt is onderdeel van een reeks aan maatregelen die het bestuur van het Apostolisch Genootschap trof, naar aanleiding van het boek Apostelkind van Renske Doorenspleet. Zij beschrijft haar jeugd in het Apostolisch genootschap, een van oorsprong Engelse geloofsgemeenschap die in Nederland in 1951 werd opgericht en nu circa 14.000 leden heeft. Doorenspleet is kritisch over de verstikkende cultuur destijds gelijk een sekte, met aan de top een Apostel, de Prins van de Liefde die werd verheerlijkt. Leden die zich niet aan de strenge regels hielden werden openlijk berispt of uitgesloten.

Reflectietraject

Op het boek kwamen reacties van mensen met soortgelijke ervaringen. Het bestuur betuigde spijt en maakte excuses. “Dit had niet mogen gebeuren”, stelde het in een verklaring. Er kwam een ‘reflectietraject’ met onder andere gesprekken met zo’n 140 mensen. Ook werd het meldpunt ingesteld. Voorzitter is Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgevens.

Ilonka Sinkeldam, die de slachtoffers probeert te organiseren, noemt de instelling van dat meldpunt ‘een goede stap’. Ze is ervan overtuigd dat het niet bij de zeventig meldingen zal blijven. “Veel mensen ervaren schuld en schaamte om naar buiten te komen met wat hen is overkomen”, zegt Sinkeldam, die 25 jaar geleden uit het Apostolisch Genootschap stapte.

De cultuur is daar inmiddels heel anders, zegt de woordvoerder. “We zijn nu veranderd naar een zeer vrijzinnige gemeenschap met een decentrale organisatie. Dit is niet te vergelijken met de tijd waar de meldingen over gaan.”

Slachtoffers kunnen aanspraak maken op een financiële vergoeding of psychologische ondersteuning. Er wordt een maximum van 5000 euro uitgekeerd. Sinkeldam noemt dat ‘belachelijk weinig’ voor het enorme leed dat is aangedaan.

Lees ook:

Apostolisch Genootschap biedt excuses aan en begint meldpunt

Het Apostolisch Genootschap, een religieus-humanistische groepering, biedt zijn excuses aan aan alle leden en oud-leden die emotionele schade hebben geleden door de strenge en hiërarchische cultuur binnen het genootschap. Het gaat om de periode van de jaren 60 tot eind jaren 90.