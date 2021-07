Zelfopoffering en nederigheid is wat we nodig hebben

Wat heeft de samenleving nodig? Het valt me op dat deze ene simpele maar fundamentele vraag steeds verder op de achtergrond raakt ten gunste van groepsbelangen en identiteitsdenken, in Nederland en daarbuiten. Niet alleen politieke partijen maar ook de kerk blijkt – zoals in de VS inmiddels zichtbaar is – gevoelig voor identiteitspolitiek, onder andere uit angst voor verdere leegloop en afbrokkeling.

Onder Amerikaanse evangelicalen tekent zich een steeds diepere kloof af tussen het kamp dat zich vasthoudt aan de republikeinse partij van het Trump-tijdperk die zich afzet tegen al te radicaal linkse ideologieën die de eigen groep bedreigen, versus het kamp dat zich juist steeds nadrukkelijker focust op sociale thema’s gekoppeld aan ras en gender. De wens cultureel relevant te blijven, zorgt dus aan beide zijden voor een steeds grotere vatbaarheid voor identiteits- en groepsdenken.

‘Er is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrij, geen man en vrouw, want jullie zijn één in Christus Jezus.’ De beroemde woorden van Paulus over de gelijkwaardigheid van alle mensen voor God lijken in de huidige ontwikkelingen hun relevantie in te verliezen. Ook in Nederland. Polarisatie tussen groepen neemt op alle niveaus van de samenleving razendsnel toe met een nog grotere hang naar het idealiseren en beschermen van de eigen identiteit en groep tot gevolg.

Wat heeft de samenleving nodig? Hoe gaan we om met de problemen rond sociale zekerheid, de woningmarkt, immigratie? Wat is nodig om onze kwetsbare rechtsstaat en instituties te versterken en te werken aan een andere bestuurscultuur? Thema’s die dringend om goed doordachte ideeën en oplossingen vragen, om zelfreflectie en besef van waarden. Kortom: om dienstbaarheid.

Beeldvorming en profilering in plaats van inhoud

Het omgekeerde gebeurt. Politieke partijen zijn in de hele breedte vooral bezig met hoe de maatschappij dienstbaar aan hén kan zijn. De focus ligt op beeldvorming en profilering in plaats van op inhoud en effectief beleid. Ideeënontwikkeling heeft plaatsgemaakt voor het ontwikkelen van snelle slogans en flitsende Kamer-fragmenten, uitgedacht en voorgekauwd door spindoctors en voorlichters die geen belang hebben bij de vraag wat de samenleving nodig heeft en hoe we de groeiende kloven daarin overbruggen.

De Franse filosoof Simone Weil pleitte in haar leven en werken voor radicale zelfopoffering en nederigheid. In onze tijd van maakbaarheid en instrumentalisme, waarin we vooral bezig zijn met de vraag wat de ander of het andere kan betekenen voor mijn project of (partij)identiteit zie ik bij Weil iets heel anders. Iets Paulinisch. Jezelf minder belangrijk maken, zodat de ander kan groeien. Als nu iets haaks staat op de langs identiteiten opgeworpen polarisaties, is het dit wel. Het woord dienstbaarheid is tot op het bot versleten en te vaak tot het nepgoud van klinkende oneliners in filmpjes, evaluatierapporten en talkshows geworden.

Aan die dienstbaarheid gaan lessen vooraf. Levenslessen, zelfverloochening in plaats van zelfponering: vanuit het inzicht dat wat op ons afkomt het leven mooi en goed maakt en niet wat we afdwingen, dat daden gericht op de ander belangrijker zijn dan claimende woorden. Alleen zo is het mogelijk uit de verstikkende draaikolk van eigenbelang, identiteitspolitiek en het moraliseren van vooral de ander te komen en te bouwen aan een samenleving waarin mensen dienstbaar en dus – dat is de paradox – vrij zijn.