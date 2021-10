Ze zijn er wel, kinderen die naar de kerk gaan en dat nog leuk vinden ook

Kinderen mogen dan in veel kerken de grote afwezige zijn, ze zijn er natuurlijk wel, kinderen die naar de kerk gaan. En dat nog leuk vinden ook. De negenjarige Boaz uit Den Haag bij voorbeeld, gaat graag op zondag naar een van de Protestantse Kerken in Den Haag. In Volzin vertelt hij dat hij meestal naar de kelder gaat, naar de kindergroep. Ze bidden, doen spelletjes en ‘af en toe mogen we met waterballonnen overgooien.’

Thuis bidt hij ook weleens. “Ik hoopte laatst tijdens het bidden dat ik met atletiek bij mijn vriendje in de groep zat, maar dat gebeurde niet. Dat vond ik wel jammer, maar uiteindelijk was mijn groepje sneller dan dat van hem.” Ook genuanceerd is zijn antwoord op de vraag of hij zou willen zijn zoals Jezus. Ja, dat wil hij wel. “Want Jezus doet niets verkeerd.” En dan komt het: “Maar in onze klas hangt een poster, en weet je wat daarop staat? ‘Wie nooit iets fout doet probeert nooit iets uit’. Daar ben ik het ook mee eens.”

Religieuze mondigheid

Boaz is als baby gedoopt. En daar is de Duitse linkse partij Die Linke tegen, zo meldt de Waddinxveense dominee Willem Maarten Dekker in Woord en Dienst, opiniërend magazine voor protestants Nederland. Toetreden tot een religie zou volgens deze Duitse socialisten alleen mogen als mensen de ‘religieuze mondigheid’ hebben bereikt.

Dekker haalt de kleine Duitse partij aan voor een tirade tegen linksen én liberalen in binnen- en buitenland die niet alleen de kinderdoop, maar ook besnijdenis willen verbieden, zoals de liberale jongerenclub JOVD in 2014 opperde, omdat niet de jongere voor de ‘verminking’ kiest maar de ouders. “Hoe je dat durft na Auschwitz is mij volstrekt onduidelijk”, fulmineert Dekker. “Ik vind het voorstel om de besnijdenis te verbieden niet minder erg dan de jongeren op Urk die in Nazi-kledij rondliepen.”

Indoctrinatie

Maar het allerergst vindt hij ‘het groteske misverstand over de grond om je kinderen een religieuze opvoeding te geven’. Dekkker: “(Ex-)communisten en (nieuwe) liberalen zien dat als indoctrinatie, als geestelijk kindermisbruik, als belemmering van de vrijheid. Een gelovige weet: opvoeden is je kinderen het goede geven … Je kind liefde onthouden is een kwaad. Je kind de liefde van God onthouden is vanuit het geloof een nog groter kwaad. Zo eenvoudig is de achtergrond van de kinderdoop. Dat zou ook voor niet-gelovigen evident moeten zijn.” Dat er ook christenen zijn, de doopsgezinden bij voorbeeld, die wachten met dopen totdat mensen er zelf voor kunnen kiezen, dat laat Dekker (voor het gemak?) buiten beschouwing.

Vanwege de kinderdoop vindt Dekker de kerk toleranter ten opzichte van kinderen dan de wereld; in de samenleving tellen ze pas vanaf hun achttiende mee, in de kerk vanaf het begin, aldus Dekker. “Dat leerde de kerk van Jezus die de kinderen omhelsde en zegende.”

Jeugdraad

Maar zo vanzelfsprekend is die plek niet; in de Protestantse Gemeenten in Hilversum is er een jeugdraad opgericht, zodat jongeren ook daadwerkelijk een stem krijgen. Ze willen betrokken worden bij de kerk, zegt jongerenwerker Janine Petersen in kerkblad De Kerkbrink. “Ze willen graag gezien worden en erbij horen, niet als zoon of dochter van, maar om wie ze zijn.”

Haar collega Renate Japenga voegt toe dat jongeren ook willen dat de kerk maatschappelijk betrokken is. Ze willen praten over hun onzekere toekomst, hoe komen ze aan een huis, wat moeten ze met de klimaatverandering? Met genoegen blikt ze ook terug op een avond over Black Lives Matter. Japenga: “Ik gun ze gewoon een fijne plek met elkaar, voor een langere tijd.”