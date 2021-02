Zara Mohammed (29) is de eerste vrouw aan het hoofd van de grootste Britse moskeekoepel

Zara Mohammed is als eerste vrouw verkozen tot voorzitter van de Muslim Council of Britain, de grootste koepelorganisatie van moskeeën in het Verenigd Koninkrijk, waarbij meer dan vijfhonderd organisaties zijn aangesloten. De 29-jarige consultant en jurist uit Glasgow was eerder assistent van de voorzitter. Ze won zondag in een virtuele verkiezingsbijeenkomst van een imam en leraar. Zij kreeg 107 stemmen, hij kreeg er 60.

Ze noemde het ‘een zegen’, ‘een hele eer’, en ‘een enorme verantwoordelijkheid’. Met 5 procent van de populatie telt de Britse islamitische gemeenschap 3,3 miljoen gelovigen. Ook zei Mohammed tegen de Britse krant The Guardian te hopen dat haar voorzitterschap meer vrouwen en jonge mensen zal inspireren om naar voren te komen en leiderschapsrollen in te nemen. “Zij zijn de toekomst van deze organisatie en van onze maatschappij.”

Haar verkiezing is te zien als een modernisering, omdat moskee-organisaties tot nu toe voornamelijk door mannen bestuurd worden. Mohammed zei daarover: “Ik ben haast zo anders als je maar zijn kunt dan het traditionele leiderschap in onze gemeenschap”.

Mohammed wil van de coronapandemie haar prioriteit maken. Maar ze hoopt ook iets te doen aan racisme en islamofobie: bijvoorbeeld de onderschatting waar zij soms mee te maken heeft omdat ze een hoofddoek draagt. Tegen persbureau Reuters zei ze dat ze hoopt dat haar verkiezing zulke misvattingen kan wegnemen. “Het zijn de moskeeën die voor mij hebben gestemd, het waren de imams en de geleerden, de islamitische liefdadigheidsinstellingen – een heel diverse groep – en ik denk dat dit tekent wie we echt zijn als gemeenschap, en waar we naartoe gaan.”