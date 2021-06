Zachtjes zingen en vollere kerken: dit zijn de versoepelingen voor de eredienst

De koepelorganisatie van kerken CIO heeft dit deze week afgesproken met minister Grapperhaus, die naast justitie ook godsdienstzaken in zijn pakket heeft. De afspraken zijn adviezen; de 31 aangesloten religieuze organisaties zijn vrij die op te volgen. En in elk geval in de protestantse wereld hebben lokale gemeentes de vrijheid de richtlijnen van hun landelijk bestuur al dan niet op te volgen.

Deze winter werd kerken gevraagd de diensten zoveel mogelijk online uit te zenden, en als zij samenkomen, het te houden op maximaal dertig mensen. Dat aantal gaat nu naar zestig. Grotere kerken mogen nu tien procent van de zitplaatsen bezetten. Dat wordt vijftien procent. Net als voor andere zalen, komt voor kerken met meer dan duizend plekken, de grens op 250 te liggen.

Samen zingen

Meer nog dan het bijwonen van de vieringen op zondag, missen kerkgangers het samen zingen. In veel kerken zijn er nu een paar muzikanten of voorzangers. Maar vanaf zondag wordt samenzang weer mogelijk, zij het ‘op een ingetogen manier’. Het CIO raadt aan, kerkgangers te vragen heel zachtjes te zingen – op praatniveau – en dat ook nog bij een beperkt aantal liederen.

In de kerkgebouwen blijft de anderhalvemeter-regel gelden. Ook moeten mensen een plek reserveren. Over mondkapjes wordt in de nieuwe richtlijnen niets gezegd. In de huidige praktijk worden die wel bij het in- en uitgaan gedragen.

Alle kerkgenootschappen kunnen de voorschriften van het CIO voorzien van een eigen invulling. De Protestantse Kerk in Nederland bijvoorbeeld adviseert het zingen op beperkte schaal, uit te leggen als twee coupletten, het liefst aan het eind van de dienst. Dat laatste is het best vanwege de mogelijke verspreiding van het virus via aerosolen, aldus de landelijk leiding. Vier voorzangers kunnen de rest van de liederen zingen. De PKN wijst ook nog op de risico’s van blaasinstrumenten: ook daar liever niet te veel van.

De meeste kerken houden zich aan richtlijnen

Hoewel het strikt genomen niet hoeft, houden de meeste kerken zich aan de richtlijnen van het CIO. Maar afwijken kan, en dat gebeurt ook. In veel orthodoxe protestantse kerken zitten al maandenlang meer mensen dan wordt geadviseerd. Kerkbesturen vinden dat verantwoord, gelet op de vaak grote gebouwen. Bovendien neemt de zondagse dienst in de orthodoxie een centrale plaats in. Het gemis daaraan leidt tot ‘geestelijke nood’ die volgens de kerkenraden onvoldoende wordt gelenigd als mensen maar eens in de zoveel tijd naar de kerk kunnen.

