Youtuber Sterre Koning (18): ‘Dankzij mijn bijbelapp hoef ik niet met een zwaar boek rond te lopen’

Sterre Koning (18) is zangeres, actrice en youtuber. De afgelopen jaren deed ze onder ­andere mee aan The Voice Kids, het Junior Eurovisie Songfestival en ze vertolkte de rol van discipel in The Passion. Inmiddels heeft Koning op social media meer dan een half miljoen volgers verzameld. Vorige maand begon ze een nieuw hoofdstuk van haar carrière: een eerste zelfstandige single.

“Waar ik ook naartoe ga, ik heb de Bijbel mee. Hij staat gewoon op mijn telefoon. Ik heb een superhandige bijbelapp, zo hoef ik niet met een zwaar boek rond te lopen. Alle bijbelboeken staan erin en je kunt makkelijk teksten zoeken. Ook sla ik allemaal verzen op, zodat ik iets heb om terug te lezen op rustige ­momenten. Mijn notities staan helemaal vol.

“Ik open de bijbelapp meestal ’s ochtends. Op je scherm verschijnt iedere ochtend een nieuw vers, dat slaat vaak precies op wat je die dag nodig hebt. Het Bijbelverhaal is een fijn begin van de dag en geeft rust en vertrouwen in mijn hoofd. Voor mij is het een kleine reminder dat ik op God kan vertrouwen, wat er ook gebeurt. Dat vergeet ik weleens in de hectiek van alle dingen die ik doe. Er zijn soms momentjes waarop je denkt: ‘O ja, God is er nog’. Dat is geweldig, het geeft houvast.

Christelijk sportkamp

“Door de Bijbel heb ik zelfstandig leren geloven. Ik kan mij nog goed herinneren hoe dat begon. De zomer voordat ik aan de brugklas begon, ging ik naar een christelijk sportkamp. Om zelf met het geloof om te leren gaan, had ik de Bijbel meegenomen. ’s Avonds schreef ik dan mijn gedachten erbij op, om vrolijk van te worden.

“Het mooiste aan de Bijbel vind ik de liefde die uit het boek spreekt. De verhalen laten zien hoe de wereld zou moeten zijn. In de Bijbel hoef je niet te presteren of scoren, lief zijn voor je omgeving is voldoende. Zo ga je terug naar de kern. Die liefdesgedachte deel ik ook met vrienden. We ­sturen elkaar vaak teksten door of een vet gospelnummer. Daar krijg ik dan veel energie van, samen met anderen geloven is leuker.

‘Het geloof is niet duf’

“Als ik iets post op Instagram over het geloof, krijg ik vaak megaveel reacties. Toch merk ik dat het geloof in Nederland vaak als iets oubolligs wordt gezien. Totdat Justin Bieber er iets over post, dan is het opeens hip en vet. Daarom probeer ik net als hij te laten zien dat het geloof niet duf is. Misschien kan dat mensen op weg helpen.

“Ik denk dat het voor jonge mensen goed is dat er een nieuwe Bijbelvertaling komt. In mijn ­bijbelapp zit bijvoorbeeld ook de Basisbijbel uit 2013. Dat is geen officiële vertaling, maar een vereenvoudigde versie van de Bijbel. Op die manier begrijp ik meer van de betekenis van de tekst. Ik hoop daarom dat de nieuwe bijbelver­taling een stuk toegankelijker is dan zijn voorganger. Om jongeren weer beter aan te kunnen spreken.”

