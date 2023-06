Yaren (26) en Alparslan (30) trouwden na een paar maanden: ‘Alles is heel snel gegaan tussen ons’

Kort na hun eerste ontmoeting gaven Yaren Cakir Durmus (26) en Alparslan Durmus (30) elkaar het jawoord. Het geloof is een baken in hun relatie. ‘De islam gaat over vergiffenis, respect en zachtaardigheid. Vanuit daar handelen wij.’

Ze lijken weggelopen uit een sprookjesboek, Yaren Cakir Durmus (26) en haar man Alparslan (30). Op hun Instagramfoto’s kijken ze verliefd naar elkaar in sierlijke bruiloftskleding, omringd door romantische landschappen op het strand en in het bos.

Thuis in hun modern ingerichte, opgeruimde nieuwbouwappartement in Eindhoven nestelt het pasgetrouwde stel zich op een donkere velours hoekbank. Op de salontafel staan schalen met zoetigheid en noten. Zij, student hr-management en hij, zelfstandig fysiotherapeut en osteopaat in opleiding, kennen elkaar nu een jaar. De eerste keer dat Alparslan over Yaren hoorde, was van haar schoonzus. “Die vond ons toen al bij elkaar passen”, zegt Yaren. “Maar destijds was hij met andere dingen bezig.” Een paar jaar later kwamen ze elkaar opnieuw tegen en sloeg de vonk over.

Een paar maanden na hun eerste ontmoeting trouwden ze al. In Turkije, het land van hun ouders, gaven ze een feest voor haar familie, van wie de meesten daar wonen. Daarna volgden een bruiloft en feest in Nederland. Vandaar al die verschillende jurken en fotoshoots. Zo verzorgd en stralend als ze op de foto’s staan, zo zorgvuldig praten ze nu over hun prille leven en toekomst samen. Ze hechten er waarde aan om religie niet met cultuur te verwarren, en om aannames over de islam te ontkrachten. Die zorgvuldigheid komt steeds terug in het gesprek, waarin ze elkaar liefdevol aanvullen.

Islamitische koppels Ze zijn jong, Nederlands en islamitisch. Wat houdt hen bezig? In deze serie ontmoeten Fotograaf des vaderlands Marwan Magroun en redacteur Somajeh Ghaeminia jonge islamitische stellen. Dit is deel 1.

Beeld Marwan Magroun

‘Onze ouders ontmoetten elkaar al na een paar weken’

Beiden komen uit een warm nest. Yaren groeide op in een achterstandswijk in Eindhoven en zat op een zwarte school waar ze veel werd gepest. Alparslan kende een gelukkige jeugd in het kleine Veghel, waar hij op een openbare school zat. Als kind bezochten ze allebei een Diyanetmoskee, waar ze ook Koranles kregen.

Ze waren heel zeker van elkaar, kort nadat ze elkaar ontmoetten. Het islamitisch geloof en het land van hun familie is wat hen bindt. Het is, in hun eigen woorden, hun basis. “Omdat we al op leeftijd zijn en wisten wat we wilden, is alles heel snel gegaan tussen ons”, zegt Yaren. “Onze ouders ontmoetten elkaar al na een paar weken.”

Die van hem waren bijzonder verheugd met het feit dat hun zoon zich wilde verloven, vertelt Yaren lachend. “Ze hadden de hoop opgegeven dat hij ooit zou gaan trouwen. Hij was altijd gefocust op studie en werk. Totdat hij mij tegenkwam.”

Alparslan vult aan: “Toen dacht ik: nu snap ik waarom sommige mensen willen trouwen! Zij is het voor mij.”

Het geloof zien ze als rode draad in hun relatie, zegt Alparslan dan wat serieuzer, terwijl hij Turkse thee inschenkt. Yaren: “De islam gaat over vergiffenis, respect en zachtaardigheid. Vanuit daar handelen wij. We zijn niet de moeilijkste. We vinden het leuk om bezoek te ontvangen, tijd door te brengen met vrienden en familie en andere mensen te helpen. Toevallig heb ik de afgelopen ramadanmaand veel gekookt voor een Syrische man die hier alleen is en de taal niet spreekt.”

Beeld Marwan Magroun

‘De islam is meer dan vijf keer per dag bidden’

“Veel mensen kijken naar de islam als: waarin onderscheidt de moslim zich van de niet-moslim? Dan zien ze vooral het vijf keer per dag bidden, het vrijdaggebed, ramadan, het Offerfeest”, zegt Alparslan. “Maar de islam is meer dan dat. Het gaat om de islamitische waarden en normen. De manier waarop je met elkaar omgaat. Ook in het huwelijk. Daarin, vinden wij, moet je de islamitische principes meenemen. Je hebt de liefde voor elkaar en dan trouw je. Maar trouwen heeft binnen de islamitische context een zware betekenis. Het is een hele verantwoordelijkheid en daarnaar moet je handelen. Attent zijn voor elkaar, waardering tonen en investeren in de verbinding samen.”

Yaren: “Er wordt in onze cultuur door sommigen veel waarde gehecht aan geld en status. Dan wordt er voor een bruiloft een bepaald merk auto geëist, of een bepaalde huwelijksdecoratie of bruidsschat. Ergens snap je het, je trouwt maar één keer en wil dat het perfect is. Maar voor ons maakt die mooie auto of dat ene decor de bruiloft niet minder waard. Gelukkig hebben onze families daar helemaal niet moeilijk over gedaan.”

Alparslan: “Dat is ook helemaal niet islamitisch, die focus op het materiële. Wij denken liever: wat ben ik aan het doen, waar willen we naartoe? Als je dan aan de islamitische waarden gaat denken, dan zijn de eisen wat betreft auto of huwelijksdecoratie geen issue meer.”

Islamitische opvoeding

Ze spreken veel over de opvoeding van hun toekomstige kinderen, die ze graag naar een islamitische school willen laten gaan als aanvulling op de islamitische opvoeding thuis. Bang dat hun gewenste kind daardoor alleen met eensgezinden opgroeit en niet met anderen in contact komt, zijn ze niet.

Yaren interviewde voor haar stage vorig jaar een directeur van een islamitische basisschool. “Die vertelde dat er ook steeds meer niet-islamitische kinderen naar zijn school komen. En daarbij: kinderen moeten wat mij betreft lekker veel buiten spelen. Daar komen ze ook in contact met andere kinderen.”

Voor haar man staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. “Als die slecht zou zijn, zou ik mijn bedenkingen hebben. Want je leeft uiteindelijk in een niet-islamitisch land. Wij hebben allebei niet-islamitisch onderwijs gehad en zijn uiteindelijk best goed terechtgekomen.”

Yaren, die mbo-studenten begeleidt richting een stage, ziet veel studenten die niet gezien en gehoord worden waardoor ze niet de juiste begeleiding krijgen. Ze herkent zichzelf in hen – ook zij werd door haar docenten niet voldoende ondersteund en moest veel zelf uitzoeken. “Daardoor lopen we zoveel talenten mis.”

Niemand buitensluiten

Alparslan: “Als ik dat hoor, denk ik: er is op sommige scholen discussie over dat je niet meer mag spreken van jongens en meisjes. Maar moeten we ons niet focussen op het oplossen van andere problemen?”

Yaren vult aan: “Ik vind het belangrijk dat ons kind in liefde wordt opgevoed. Ik wil dat het liefdevol is naar andere mensen. Je mag niemand buitensluiten. Laatst zag ik in een YouTube-serie een islamitische lesbienne, die vertelde dat ze niet naar de moskee durft omdat ze daar niet wordt geaccepteerd. Daar schrok ik van. Wie zijn wij om mensen buiten te sluiten omdat wij vinden dat iets niet past binnen de islam? Ik zie dat bepaalde jongeren en sommige ouderen heel zwart-wit denken, en vergeten dat we nooit mogen oordelen. Ik vind het lastig in deze tijd. Oordelen en respectloos handelen is heel makkelijk. We moeten cultuur en geloof uit elkaar houden. Je moet het onderscheid kunnen maken.”

Alparslan: “Want islamitisch gezien is oordelen niet eens aan de mens. De mens is een creatie van Allah en die moet je respecteren. Ook alle mensen die zich anders omschrijven. Ik zou homoseksualiteit nooit aanmoedigen. Islamitisch gezien ga ik het afkeuren. Maar mijn islam is voor mijzelf. De islam die wij samen hebben is voor ons gezin. Dat is het dan ook. Je respecteert anderen en veroordeelt niemand, hoe dan ook.”

Beeld Marwan Magroun

Cultuur is iets anders dan religie

Yaren kan zich er boos over maken, zegt ze, als moslims zelf cultuur en religie door elkaar mixen. “Dat we geld belangrijk vinden, dat mannen meer mogen dan vrouwen, heeft niets met geloof te maken. Het zijn details die impact hebben op hoe mensen naar ons kijken. Ik heb voorheen in de verzorging gewerkt, ook met mannen. Maar met name oudere tantes en ooms accepteerden dat niet, en haalden het geloof erbij. Ik zei dan: als ik het niet doe, wie dan? Die weerstand heeft niets met islam te maken, maar is cultureel. Ik snap dat het fijner is om door iemand van het eigen geslacht verzorgd te worden. Maar zeg het dan goed. Koppel het niet aan de islam.”

Als jongste generatie moslims in Nederland hebben ze het een stuk makkelijker dan hun ouders, zien ze. “Mijn vader werkt al 43 jaar in dezelfde fabriek”, zegt Alparslan. “Wanneer er iets extra’s van hem wordt gevraagd, zal hij dat meteen doen. Hij is minder beschermend naar zichzelf dan onze generatie.”

Hun generatie gaat het gesprek aan en durft bewust een eigen plek in te nemen, beamen Yaren en Alparslan. “Ik heb veel vragen gehad over mijn hoofddoek tijdens mijn stages”, zegt zij. “Daar zaten veel aannames in. Je kunt het sommige mensen ook niet kwalijk nemen dat ze op een bepaalde manier denken, omdat ze niet beter weten. Maar iedereen mag mij alles vragen, zolang het maar respectvol is. Je hebt de verantwoordelijkheid om die gesprekken aan te gaan op een fijne, luchtige manier. Daar verlies je niets mee, het maakt je alleen maar rijker.”

En soms, besluit ze zelfverzekerd, als iemand je boos aankijkt in de bus, kun je maar beter denken: die heeft vast een slechte dag. “Dat heeft dan niets met mij te maken. Dat maakt me bewuster van mijn eigen gedrag.”

Haar man kijkt haar lachend aan en bloost. Hij is trots op zijn wijze vrouw, zegt hij. “En meer dan dat.”

Lees ook:

Jonge moslim zoekt geloofsgenoot om het leven mee te delen

Veel jonge moslims verwachten hun partner via islamitische netwerken te vinden, zeggen ze in een enquête van Trouw en I&O Research. De uitkomsten zijn herkenbaar voor imam Azzedine Karrat, die een boek schreef over islamitisch trouwen.