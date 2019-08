“Yaaay”, een glijbaan in de kerk

Voor wie ooit een iets te lange preek heeft moeten uitzitten, starend naar een plafond, is dit iets uit een droom: een glijbaan in de kerk. Hij staat er echt, middenin de kathedraal van Norwich. Een felrood gestreept, zestien meter hoog exemplaar, van top tot teen voorzien van flikkerende lampjes. Het gaat om een ‘helter skelter’, een kermisglijbaan die iets heeft van een vuurtoren, en waar de glijbaan omheen slingert.

Op filmpjes is te zien hoe het kinderkoor het speeltoestel uitprobeert en vanuit de nok van de middeleeuwse kathedraal naar beneden roetsjen. “Yaaay”, klinkt het door de kerk. Een blond koorknaapje dat Daniel heet zoeft rakelings langs een pilaar: “Whooo”.

Met de attractie, die deel is van het project ‘Het anders zien’, wil de Anglicaanse kerk bezoekers trekken, en mensen een andere kijk op de kerk bieden. Vorige maand verscheen al een minigolfbaan in de middeleeuwse kathedraal van Rochester, en kon je yoga doen in de kathedraal van Bury St Edmunds. Binnenkort kan dat weer, maar dan in de kathedraal van Peterborough.

Bisschop op de glijbaan

De BBC kwam langs om vast te leggen hoe Jane Hedges, de bisschop van Norwich, keurig in het zwart met een wit boordje, als een van de eersten de glijbaan opgaat. Eenmaal naar beneden gegleden licht ze toe: “Veel mensen komen de kathedraal niet in, omdat ze denken: dit is te chic, dit is niets voor mij. We hopen dat mensen gaan zien dat de kathedraal er eigenlijk is voor iedereen.”

Al is dit leuk, zegt bisschop Hedges, het gaat uiteindelijk om meer. “We proberen mensen aan het denken te zetten over de betekenis van dit leven, en over hun plaats in de wereld.”

En er is nog een manier waarop bezoekers ‘het anders zien’ nu de glijbaan er staat. Ze kunnen de plafondversieringen van dichtbij bekijken. Andy Bryant, als geestelijke aan de kathedraal verbonden, vertelde aan het persbureau Press Association dat hij op het idee kwam toen hij de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad in Rome bezocht. De collectie van meer dan duizend uit steen gehouwen en beschilderde gewelfsleutels is uniek in Noord-Europa. Net als de bijbelse verhalen die ze uitbeelden, zegt Bryant. “Het probleem is alleen dat ze zo hoog zitten dat de meeste mensen nooit de kans krijgen om ze echt te kunnen waarderen.”

‘God als toeristische attractie’

Minder verrassend: sommige mensen nemen aanstoot aan het speeltoestel. De kerk heeft een paar brieven gekregen. En er is de voormalige Angelicaanse geestelijke en kapelaan voor de koningin Gavin Ashenden, nu aangesloten bij de Christian Episcopal Church. Hij noemt de glijbaan een ‘vergissing’ en ‘stijlloos’. Het is ‘spotten’, zegt hij in The Telegraph, omdat er “van God een toeristische attractie wordt gemaakt”. “Er is een glijdende schaal van spotten naar godslastering.”

Columnist Tim Stanley van The Telegraph, die zelf niet Anglicaans maar katholiek is, sprak van ‘ontheiliging’. Hij vindt dat “het leiderschap van de Anglicaanse kerk het christendom voor gek zet.”

De 58-jarige Greetje Boedeltje uit Nederland bezocht de kathedraal en vertrouwde een verslaggever van The Guardian toe dat haar bezwaren met de glijbaan van praktische aard waren. Ze noemde het ‘zonde’ - de glijbaan precies voor het glas-in-lood-raam stond dat ze kwam bezichtigen.

Leuker

Maar de glijbaan lijkt geen proefballonnetje. De actie past eerder in een nieuw beleid van de landelijke Anglicaanse kerk om terugloop van kerkbezoek tegen te gaan. Vorig jaar zomer spoorde de aartsbisschop van de Anglicaanse kerk Justin Welby kerkleiders op een conferentie aan om de kerk ‘leuker’ te maken. “Het eerste wat ik wil is dat mensen zich niet vervelen. Ik wil dat ze plezier hebben. Kathedralen gaan om God. God is ongelofelijk spannend tot we God proberen op te sluiten in een gebouw en alle spanning eruit halen. Dan krijg je niet God, maar alleen verveling.”

Afgaand op Instagram lijkt de missie geslaagd - er verschijnen filmpjes en foto’s van een drukbezochte kerk, en in de reacties zijn talloze roze en rode hartjes te zien. “Briljant”, en: “wat voor krankzinnig betoverends is dit?”. Iemand maakt een cryptisch woordgrapje over de helter skelter: “Hell(ter) yeah!’.

Met de bus

Drie kinderen van Kerrie Anne Hadfield (36) poseren voor een foto op haar instagramaccount aan de voet van de glijbaan. De moeder van negen is met de jongste drie op de bus gestapt naar de kathedraal – en de glijbaan stelde hen niet teleur. Toen een van haar dochters het toch best eng vond, was het personeel heel vriendelijk, schrijft ze. “Mijn driejarige zat op mijn schoot en riep meteen toen we op de grond belandden: ‘nog een keer, nog een keer!’.”

Elders onder een instagramfoto zegt Matt Scarff, de directeur van een marketingbureau uit Londen, bij een foto van de glijbaan in de kathedraal: “Ik wil zoooo graag naar de kerk.”

Lees ook:

Een op de vijf Nederlandse kerken is geen kerk meer

Het is in veel steden en dorpen een gevoelige discussie: wat te doen met een leegstaande kerk? Trouw bracht in kaart hoeveel kerkgebouwen Nederland telt en hoeveel daarvan een nieuwe bestemming hebben gekregen. Katholieke kerken blijken strengere voorwaarden te stellen aan herbestemming dan protestante.

Lege kerken zijn nu een probleem van de hele samenleving

Tientallen gemeenten zullen zich het komende jaar buigen over de toekomst van hun kerkgebouwen.

In Friesland blijft de kerk (als atelier, theater, museum of dorpshuis) het hart van het dorp

Friesland heeft verhoudingsgewijs de meeste kerken van Nederland en loopt voorop bij de herbestemmingen, blijkt uit onderzoek dat Trouw deed naar herbestemmingen van kerken in Nederland. Hoe pakken de Friezen dat aan?