Wijzen op het menselijk tekort van de profeet kan levensgevaarlijk zijn

Volmaakt geluk bestaat niet, ook niet voor ­ingenieur Mohammed Al-Sheikh Ould Mkhaitir. Zelfs nu niet.

Sinds een maand loopt hij vrij rond, vermoedelijk in Frankrijk en dat is beter dan een ­dodencel in Mauretanië, zuidelijk buurland van Marokko. Mooi, maar waar hij precies vertoeft kan beter ­geheim blijven, want het gevaar van executie is dan wel geweken, dat van liquidatie niet. Om dezelfde reden bleef hij twee jaar geleden in de gevangenis, ook nadat zijn doodvonnis wegens belediging van zijn zevende-eeuwse naamgenoot, profeet te Mekka, was omgezet in twee jaar cel. Die had hij al uitgezeten, maar vrijlating was te riskant.

In een soortgelijke positie verkeerde de christelijke Pakistaanse boerenvrouw Asia Bibi, na haar vrijspraak in oktober vorig jaar. Ook zij was eerder ter dood veroordeeld wegens belediging van Mohammed.

Fouten van de profeet

Ould Mkhaitirs doodvonnis van eind 2014 was wonderlijk, niet alleen volgens seculiere maatstaven. Op belediging van de profeet staat volgens de sharia de doodstraf. Maar hoezo belediging? In zijn weblog wees Ould Mkhaitir op fouten van de profeet. Ook op islamitische websites lees je dat Mohammed niet zondigde, maar wel fouten maakte. Zonden zijn opzettelijke overtredingen van Gods gebod, fouten behoren tot het menselijke tekort, ook bij een profeet.

De joden van Kuraiza-stam worden gedwongen Medina te verlaten, als straf voor hun verraad.

Nou liegen de ‘fouten’ die Ould Mkhaitir noemt er niet om. Hij verwijt de profeet meten met twee maten: mild tegen stamgenoten, ook de vijanden onder hen, maar keihard tegen anderen, zoals de Beni Quraiza, een joodse clan in de stad Medina. Mekka, volgens de overlevering Mohammeds geboorteplaats, was in handen van stamgenoten die zijn openbaringen afwezen. ­Vanuit Medina, 300 kilometer noordelijker, voerde ­Mohammed oorlog tegen hen. Hij betrapte de Beni ­Quraiza, bondgenoten, op verraad. Zonder pardon liet hij, à la Srebrenica en IS, alle mannen van Quraiza onthoofden. Vrouwen en kinderen verdeelde hij onder moslims als slaven.

Maar toen hij later zegevierend terugkeerde naar Mekka, waren zijn verslagen vijanden, stamgenoten dus, doorgaans van harte welkom als bekeerlingen tot de islam, zelfs een zekere Hind, een vrouw die eerder een neef van Mohammed liet vermoorden. De Ethiopische slaaf Wahsji liet ze die klus klaren, tegen beloning. Zelf verminkte ze het lijk. Na Mohammeds zege werd zowel Hind als Wahsji moslim. Aan stamgenoot Hind schonk Mohammed vergiffenis, slaaf Wahsji verbande hij. Over de vraag of het verhaal wel of niet of half klopt, woedt al vele eeuwen strijd, tegenwoordig op de slagvelden van internet.

Slavernij in Mauretanië

Vooral de verwijzing naar die ‘huurmoord’ zal in Mauretanië hard zijn aangekomen. Ould Mkhaitir hield het land een spiegel voor. Slaaf Wahsji was zwart. Ook in Mauretanië bestaat, hoewel verboden, nog steeds slavernij. De slaven zijn zwart, de meesters, Berbers of Arabieren, hebben een lichtere huid.

Behalve slavernij kent Mauretanië een kastenstelsel. India is de kampioen, maar ook elders zijn er kastenstelsels met ‘onaanraakbaren’. Jemen heeft zijn ‘akhdams’ en Japan zijn ‘burakumin’. Tot in de negentiende eeuw was er in het zuidwesten van Frankrijk en het noorden van Spanje zo’n onder-kaste, de ‘cagots’. Een intrigerende andere benaming van cagots: ‘saracenen’, een middeleeuws woord voor moslims.

Ould Mkhaitir komt in zijn vlijmscherpe analyse van Mohammed ook op voor de laagste kaste in zijn land, waartoe hij zelf behoort. Misschien wekte dat nog meer woede dan zijn Mohammedkritiek.

In de rubriek ‘In de schaduw van de minaret’ leest u bespiegelingen over de islamitische wereld van Eildert Mulder, arabist en oud-redacteur van Trouw.

Lees ook:

Waarom de Schots-Pakistaanse auteur Paygham Mustafa met onthoofding wordt bedreigd

Dromen over onthoofding is een luguber tijdverdrijf voor zowel de Schotse auteur Paygham Mustafa als voor zijn bedreigers, maar in tegengestelde rollen. Voor Mustafa is het een nachtmerrie, want hij ziet zijn eigen hoofd tuimelen. Hij is een ‘ketter’ van Pakistaanse komaf en staat nogal alleen.