Wie winti afgoderij noemt, moet zich eerst buigen over slavernij

De KRO-NCRV. De EO. En dan zijn er nog de zogenaamde ‘zendgemachtigde genootschappen’ als de Joodse of boeddhistische omroep en de RKK waarvan je via het publieke bestel uitzendingen kunt bekijken. Cynisch gezegd: wie de tv-gids bij de hand houdt, hoeft nooit zonder waarschuwing vooraf met religie geconfronteerd te worden.

Ook daarom was de NPO-uitzending van de Nationale Herdenking Slavernijverleden bijzonder, live uitgezonden op 1 juli, waarbij het plengoffer van wintipriesteres Marian Markelo een essentiële rol speelde.

Ik had zo’n ceremonie van Markelo al eerder meegemaakt in Rotterdam, ik heb lang geleden een win­ti­prei, een rituele dansavond ter ere van de winti’s, bezocht in Suriname. Maar op 1 juli of daarna, via Uitzending Gemist, waren er in totaal zo’n 800.000 mensen die toekeken, volgens de kijkcijfers.

Wat mij verbaast is dat ik daar nauwelijks iets over gelezen heb.

Rekkelijkheid rond het Tweede Gebod

Ik vind het lastig te geloven dat al die kijkers dachten: o ja, winti, plengoffer, gesneden koek. Ook in de kranten die mij onder ogen kwamen, vond ik er weinig over terug. Is het de verlegenheid van mensen, die iets nieuws zien? Voorzichtigheid, om niet op de tenen te staan van de mensen die Ketikoti vieren? Dat zou de Nederlanders dan sieren, en mij weer verbazen, want dit volk blinkt bepaald niet uit in hoffelijkheid. Ik durf het zo te stellen, omdat ik er zelf deel van uitmaak. Pappenheimers hoef je niet per se te pleasen.

De eerste twee van de Tien Geboden zijn duidelijk: ‘1. Vereer geen andere Goden naast de Heer en 2. Maak geen afgodsbeelden en kniel niet voor afgoden neer.’

Katholieken zijn christenen, maar toch ook iconofielen; in die kring bestaat van oudsher juist rond dat Tweede Gebod veel rekkelijkheid, al zullen de heiligen nooit God genoemd worden. Maar voor orthodoxe protestanten, beslist niet uitgestorven in dit land, moet zo’n wintiritueel toch een gruwel zijn?

Mama Aisa en de Heilige Maagd Maria

We zijn nu beland in het hoofdstuk ‘afgoderij’, en ook in het hoofdstuk ‘bijgeloof.’ Als ik even flink doorredeneer kan ik Mama Aisa (Moeder Aarde) nog wel koppelen aan de Heilige Maagd Maria. Ik heb op deze plek eerder geschreven dat geloven wat mij betreft niet lukt zonder een Moederfiguur. Maar er moeten toch ook christelijke gelovigen zijn die zich op z’n zachtst gezegd storen aan het kabramasker (afgod), nota bene als speldje gedragen door de koning zelf?

Ik behoor zelf niet tot die groep. Knielen voor een Mariabeeld godslasterlijk? Integendeel, Maria is niet God maar wel Diens Moeder. Het eren van de voorouders? Het lijkt verdacht veel op Allerzielen.

Nee, het is niet allemaal van hetzelfde laken een pak.

‘De winti-afgoderij ontmaskerd door Gods’ woord’

Winti als religie is de ‘smokkelwaar’ die meekwam met de zwarte weggevoerden uit Afrika: het werd fel bestreden in Suriname als afgoderij, door het koloniale bewind en door veel christelijke kerken. Googel ‘Suriname, afgoderij’ en je komt nog steeds meteen uit bij winti. Het hindoeïsme, ook polytheïstisch, en ook flink vertegenwoordigd in het land, wordt niet genoemd.

‘De winti-afgoderij ontmaskerd door Gods’ woord’ lees ik bij de Volle Evangelie Gemeente, een denominatie met veel Afro-Surinaamse aanhang. Ondertussen zijn er mengvormen ontstaan, ook in Nederland: christelijk gelovigen die daarnaast winti-elementen gebruiken. Wie winti als afgoderij wil bestempelen, moet zich eerst buigen over slavernij, en zich afvragen hoe die zich verhoudt tot ‘Gods woord’.

En daarna voor alle zekerheid toch even de mond spoelen.

