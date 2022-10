Wie ethisch wil ondernemen heeft aan alleen een ethiekcoach niet genoeg

Kun je zaken doen met een oliereus, nu de aarde opwarmt? Tja, waarom niet? Het is legaal, de kassa rinkelt, en anders doet een ander het. Investeren in wapenhandel? Nogal wiedes, hoe komt Oekraïne anders aan zijn schiettuig?

Dat soort antwoorden domineert in het bedrijfsleven, stelt filosoof Julian Baggini in het Britse zakenblad Management Today. En hij heeft daar ernstige bedenkingen bij. Want de redenering die eraan ten grondslag ligt – ‘ik hou me toch aan de wet?’ – is hem veel te mager. Het volstaat niet als je je fatsoenlijk gedraagt, aldus Baggini.

Daarin valt Jan de Leeuw hem bij. Hij is als ethicus verbonden aan de Business School Nederland, een mba-opleiding, en medeauteur van Bedrijfsethiek en MVO voor hoger onderwijs. “Je moet je aan meer dan de wet houden. Het eigen geweten en de waarden van het bedrijf horen richtinggevend te zijn.”

Ethiek staat onder druk

Dat lijkt een open deur. Maar, zegt Baggini, “ethiek staat onder druk en is moeilijk. Je kunt wel zeggen ‘van nu af aan zijn we een ethisch hoogstaand bedrijf’, maar denk niet dat je dan geen ethisch foute beslissingen meer neemt. Het is net als in het gewone leven: missers zijn niet te voorkomen.”

Behalve kiezen voor ethisch ondernemen moeten ceo’s zich daarin dus ook laten trainen, zoals ze zich ook laten coachen voor hun leiderschapsprestaties. “Als het je menens is met ethisch ondernemen, waarom maak je dan geen tijd voor een ethisch coachingsgesprek?” Zijn pleidooi: schakel daarvoor een personal ethics coach in, met wie je vertrouwelijk kunt praten over kwesties die je liever niet in het openbaar bespreekt, ‘omdat je bang bent wat mensen ervan zullen zeggen’.

De ceo als Chief Ethics Officer

De Groningse hoogleraar financiële ethiek Boudewijn de Bruin onderwijst naast studenten ook accountants en managers van bedrijven als ING, PricewaterhouseCoopers en Achmea. Hij ziet, net als Baggini, een behoefte aan moreel beraad in het bedrijfsleven. Sterker nog, “ik heb verschillende mensen horen zeggen dat de ceo, de Chief Executive Officer, zichzelf moet zien als Chief Ethics Officer”.

Dan komt een ethicus die de ceo helpt aan cruciale ethische inzichten goed van pas, nietwaar? De Bruin: “De meeste ceo’s hebben natuurlijk geen academische achtergrond in ethiek. En dan denkt een professionele ethicus al snel dat daar voor hem of haar mogelijk een mooie rol weggelegd is.”

Beperkte toegevoegde waarde

Toch is dat geen goed idee, meent De Bruin. “Ik zal zeker niet ontkennen dat het zinnig kan zijn om een ethicus, of een kundige filosoof, mee te laten denken over ethische vragen in een bedrijf. Maar mijn ervaring is dat de ethische vraagstukken waar mensen in een bepaald bedrijf mee worstelen vaak zoveel extra kennis vereisen, dat een buitenstaander een beperkte toegevoegde waarde heeft.”

De Bruin vindt dat Baggini de mogelijkheden van een ethicus van buiten te rooskleurig voorstelt. “Het liefst heb je iemand met diepe kennis van de ethiek en grote ervaring in de relevante takken van het bedrijfsleven.”

Dat ziet De Leeuw anders. “Een goeie ethicus moet natuurlijk wel weet hebben van wat er in grote lijnen in het bedrijf speelt.”

Ethiekmanagement

Om echt wat te verbeteren aan de ethische conditie van een bedrijf is het niet genoeg als een ethicus met de baas gaat sparren, voegt De Leeuw toe. Hij vindt dat Baggini te weinig oog heeft voor het grotere geheel. “Wat nodig is, is ethiekmanagement, van het hele bedrijf dus, niet alleen in de top. Mijn studenten leer ik gevoeliger te worden voor de ethische kanten van wat er in een bedrijf, of bij de Belastingdienst of Defensie speelt. Ik train ze in het analyseren en beoordelen van oplossingen, in het nadenken over ethische argumenten die deugen. Dan werkt ethiekmanagement preventief en is iedereen voorbereid als er plotseling morele vraagstukken opdoemen.”

De Bruin haakt daarop in door de Schotse moraalfilosoof Alasdair MacIntyre op te voeren. “Hij zei ooit dat ethiek vooral daar ‘gemaakt’ wordt waar mensen daadwerkelijk handelen.” Niet de juiste regels, de plicht die losstaat van de praktijk, of de gevolgen die het heeft bepaalt of iets juist is, maar de persoon die met een moreel vraagstuk wordt geconfronteerd. “MacIntyre had het over de medische praktijk, maar voor het bedrijfsleven gaat hetzelfde op.”

Naïef

Geregeld spreekt De Bruin topmensen uit het bedrijfsleven, en dat stemt hem bescheiden. “Soms kom ik erachter dat mijn keurig wetenschappelijk gefundeerde ethische oordeel nogal naïef blijkt als ik het met mensen uit de praktijk bespreek en hun kijk op de zaak leer kennen.”

Daar heeft Baggini hogere verwachtingen van. Je krijgt als ceo van een externe ethicus namelijk ‘perspectieven op je handelen die je zelf niet had bedacht’. Daardoor wint de besluitvorming aan kwaliteit, is Baggini’s overtuiging.

Dat laatste beaamt De Bruin. “Vooral van accountants hoor ik dat ze meer ethiek en filosofie in hun scholing zouden willen zien. De rol van de filosoof is dan vooral om de accountant ertoe aan te zetten ook op andere manieren naar bepaalde vraagstukken te kijken. Als de ethiekcoach zo’n rol neemt, dan ben ik er helemaal voor. Neem zo’n coach vooral in de arm.”

Reputatieschade

Ja, vindt ook docent bedrijfsethiek De Leeuw. Hij heeft daar geen ethisch, maar een bedrijfseconomisch argument voor. “Ik vertel mijn studenten altijd dat bedrijven uit zijn op winstmaximalisatie en continuïteit. Een van de gevaren is reputatieschade. Die ligt altijd op de loer, op het terrein van duurzaamheid, integriteit, diversiteit, noem maar op. Ethici kunnen je bedrijf behoeden voor die schade.”

In de VS hebben bedrijven dat in de gaten, zegt De Leeuw. “Ze hebben naast veel juristen ook een paar ethici in dienst. Omdat er grote belangen op het spel staan. Verlies je dat uit het oog, dan kan zo’n bedrijf omvallen. Dat is met Enron gebeurd, dat loog over zijn winsten. In Nederland ging Albert Heijn begin deze eeuw op dezelfde manier in de fout; de topman sneuvelde, het bedrijf viel bijna om. Enron en Albert Heijn hadden hun ethiek niet op orde. Daarom is het inhuren van goeie ethici een prima investering.”

