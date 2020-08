Wetten tegen godslastering zijn zo diabolisch dat ze wel het werk moeten zijn van de duivel

Eeuwenlang probeerden denkers het bestaan van God te bewijzen. Vergeefs. Over de duivel is minder twijfel mogelijk, zijn kwalijke praktijken zijn overduidelijk. Neem de wetten tegen godslastering. Zogenaamd zijn ze bedoeld ter bescherming van de Lieve Heer maar ze zijn zo diabolisch dat ze wel het werk moeten zijn van de uitvinder van het kwaad.

Sinds begin deze eeuw hebben in het islamitische noorden van Nigeria shariahoven talrijke mensen tot de strop veroordeeld wegens belediging van Mohammed, want ook dat valt onder godslastering. Executeren lukte tot nu toe niet, want slachtoffers van shariahoven kunnen, God zij dank, in beroep gaan bij seculiere rechtbanken. Ook is de handtekening van een provinciegouverneur nodig. Op dit moment moet de zanger Yahaya Sharif Aminu, moslim, 22 jaar oud, zijn hoop vestigen op seculiere rechters en zo’n gouverneur.

Het hogere shariahof in de stad Kano veroordeelde hem eerder deze maand ter dood. Aminu’s vergrijp: in maart verspreidde hij via Whatsapp een loflied op een beroemde twintigste-eeuwse leider van de soefi-orde van de Tijaniya, de Senegalees Sjeik Ibrahim Niyass. De Tijaniya is een mystieke beweging binnen de islam, sterk in Afrika maar ook doorgedrongen tot in India. Wat er mis is? Het vers zou de indruk wekken dat sjeik Niyass, overleden in 1975, belangrijker was dan Mohammed. En zoiets oneerbiedigs vinden de edelachtbare shariarechters een goede reden om een jeugdige ‘islamitische gospelzanger’ op te hangen.

De waarheid is een moeilijk grijpbare sprinkhaan

Aminu probeerde onder te duiken toen in maart de hel losbarstte. Een meute brandde zijn ouderlijk huis plat. De balie van advocaten trok in een brief aan de shariarechtbank haar handen af van Aminu. De pleiters vonden de galg een prima oplossing. Ook omdat Aminu had bekend, schreven ze. Kletskoek. Misschien bekende hij dat hij het lied had verspreid, maar het draait erom of de inhoud godslasterlijk is. Er valt ook wel iets aan te merken op de strafmaat. Aminu moet nu zonder hulp van een advocaat zijn hoger beroep regelen, vanuit zijn cel. Hij heeft nog een week de tijd.

In 2016 belandde een andere Nigeriaanse bewonderaar van sjeik Niyass in de dodencel. De veroordeelde, Abdul Inyass, leeft nog, maar zit gevangen. In Kano zou hij hebben geroepen dat iedereen respect moet tonen voor zijn Senegalese idool. Zelfs de profeet Mohammed wilde hij daartoe dwingen, mocht die uit zijn graf opstaan. Ternauwernood ontkwam hij aan lynching. Althans, zo luidt in grote lijnen het verhaal. In dit soort zaken is de exacte waarheid een moeilijk grijpbare sprinkhaan, zeker als rechtszaken geheim zijn. Wél is duidelijk dat de terreurbeweging Boko Haram, een soort IS, niet het enige probleem van de Nigeriaanse islam is.

Nigeria telt honderd miljoen moslims en bijna evenveel christenen. Voor die laatsten geldt de sharia niet, wél voor de atheïst Mubarak Bala, ex-moslim en ook hij een slachtoffer van de antiblasfemie-manie. In 2014 bracht zijn familie hem naar een psychiatrische kliniek, om zich aan zijn ongeloof te laten behandelen. Volgens een arts die hem onderzocht mankeerde hem niets. Maar een collega stelde een persoonlijkheidsstoornis vast, omdat volgens hem iedereen God nodig heeft, ‘zelfs in Japan’. Bala kreeg pillen en mocht na drie weken naar huis. April dit jaar arresteerde de politie hem in de stad Kaduna vanwege ‘godslastering’ op Facebook. Zijn vrouw vraagt om een bewijs dat hij nog leeft.

In de rubriek ‘In de schaduw van de minaret’ leest u bespiegelingen over de islamitische wereld van Eildert Mulder, arabist en oud-redacteur van Trouw.