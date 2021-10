Westerse yogi’s op het matje geroepen: zo inclusief is de yogawereld niet

Yoga is springlevend en alom aanwezig. Nieuwe yogascholen schieten als paddenstoelen uit de grond, sportwinkels hebben uitgebreide collecties hippe yogakleding hangen en de keuze is reuze: van slaap- tot knuffel- en lachyoga, het wordt allemaal aangeboden.

Maar betekent het feit dat yoga overal is, ook dat yoga voor iedereen is? Nee, meent Sarita Bajnath. Ze is inclusietrainer en helpt bedrijven en instellingen diverser te worden. Bajnath stelt dat yoga in het Westen, ook in Nederland, sterk vercommercialiseerd is en een exclusief karakter heeft gekregen. “Yoga is vooral een fysieke sport geworden, gericht op het lichaam en op degene die bereid is er goud geld voor te betalen.”

De strijd tegen wellness-rechts

Sinds afgelopen voorjaar woedt er in Nederland een discussie over inclusiviteit in de yogagemeenschap. Schrijfster Roxane van Iperen trok ten strijde tegen wat ze ‘wellness-rechts’ noemde. Van Iperen stelde dat veel ‘yogatypes’ vanuit een drang naar vrijheid op rechtse partijen zoals FvD en PVV stemden. Dat was volgens haar niet verwonderlijk, omdat deze groep altijd al geprivilegieerd was. Daardoor konden en kunnen zij vooral met zichzelf en hun eigen gezondheid bezig zijn, en hadden ze ‘geen notie van groepen die door Forum en de PVV worden vertrapt’.

Haar betoog kreeg zowel bijval als kritiek. Al gauw leek de discussie zich te concentreren rond de vraag of yogi’s zich expliciet moesten uitspreken voor links, inclusiviteit en mensenrechten, en tegen rechts, xenofobie en uitsluiting. In een artikel in Yoga Magazine stond die kwestie vorige maand centraal. De rode draad van het stuk was helder: nee, dat hoeft niet.

Volgens Bajnath legt een dergelijk artikel onbedoeld een gebrek aan ­inclusiviteit bloot, omdat er een keuzemogelijkheid verondersteld wordt. “Er wordt in yogatijdschriften vaak automatisch uitgegaan van een witte lezer. Mensen van kleur hebben die keuze namelijk niet. Ik kan discriminatie niet van me af laten glijden als ik op basis van mijn naam of voorkomen niet uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek.”

Het probleem is volgens Bajnath dat er te weinig kennis is over de geschiedenis en oorspronkelijke filosofie van yoga. “Het proces waarbij het accent steeds meer naar het fysieke aspect verschoof, ontstond toen de Britse kolonisatoren met yoga in aanraking kwamen. Alles was destijds gericht op assimilatie. Oude Indiase wijsheden en culturele gebruiken werden onderdrukt. De wijze waarop wij nu yoga beoefenen, kan daar niet los van worden gezien. Als daar meer kennis over is in het Westen, ontstaat de mogelijkheid om yoga weer te gaan beschouwen als dat wat ze is, namelijk deel van een lang, spiritueel pad naar een hoger bewustzijnsniveau.”

Ze krijgen vaak te horen dat ze polariseren

Bajnath ziet hoe verhalen uit de ­Bhagavad Gita, het hoofdwerk van de spirituele literatuur van het hindoeïsme, uit de context worden gehaald en verkeerd worden geïnterpreteerd. Dat is volgens haar zowel oorzaak als gevolg van een gebrek aan inclusiviteit.

“Als yogi’s van kleur discriminatie of een gebrek aan inclusie aankaarten, krijgen ze in de yogawereld vaak te horen dat ze polariseren”, zegt Bajnath. “Het is zogenaamd een strijd van het ego waar je boven kunt staan. Yogi’s in het Westen nemen de taal van de yogafilosofie over, om vervolgens tegen de groep bij wie yoga oorspronkelijk vandaan komt, te zeggen: kijk, we zijn volgens de Bhagavad Gita allemaal één. Er bestaat geen dualisme. Zo wordt er geen verantwoordelijkheid genomen om iets te doen aan de status quo.”

Rita Datadin is voorzitter van de Hindoe Raad Nederland. Ze onderstreept dat het verankerd zit in de yogaspiritualiteit om je uit te spreken voor gelijke rechten. “Het uiteindelijke doel van yoga is dat we de kleuren ontstijgen. Yoga is opgebouwd uit acht onderdelen, die samen een ladder vormen. De eerste trap gaat over het volgen van morele regels met het doel om deugden als geweldloosheid te ontwikkelen. Het gaat niet alleen om geweld tegen mensen, maar ook tegen dieren. Yogi’s spreken zich dus niet alleen uit voor mensenrechten, maar voor alles wat leeft.”

Datadin wijst op een bijkomende factor die ervoor zorgt dat er weinig contact is tussen de hindoegemeenschap en het overgrote deel van de ‘witte’ yogagemeenschap: hindoes zijn nog altijd ontworteld.

“Vanuit India kwamen hindoes naar Suriname, en vanuit daar gingen ze naar Nederland. Een groot deel heeft zich in Nederland vooral geconcentreerd op het opbouwen van bestaanszekerheid, ze hebben zich minder bezig gehouden met hoe ze hun rijke spirituele bagage kunnen delen.”

Toegang tot traditionele spirituele organisaties met Indiase wortels

Een gevoeld gebrek aan inclusiviteit kan vooral voor de derde generatie migranten een probleem worden, denkt Sharda Nandram, hoogleraar hindoespiritualiteit aan de Vrije Universiteit. “De eerste en tweede generatie hebben gemakkelijker toegang tot traditionele spirituele organisaties met Indiase wortels, omdat ze de taal vaak beheersen. De derde generatie heeft die toegang minder. Ze vallen een beetje tussen wal en schip, want de markt is steeds meer gericht op yoga als wellness en minder op yoga zoals hindoegemeenschappen die van oudsher kennen.”

Nandram heeft een genuanceerdere uitleg als het gaat om de taak van yogi’s om zich uit te spreken voor inclusiviteit. “De geschiedenis is vol van voorbeelden waarin yogi’s op hun eigen creatieve manieren sociale hervormingen hebben doorgevoerd, soms door hun stem te laten horen. We moeten begrijpen dat verschillende yogi’s op deze reis zich op verschillende niveaus van bewustzijn of spirituele vooruitgang bevinden. Sommige yogi’s spreken zich uit over mensenrechten, omdat zij dat als hun swadharma, ofwel persoonlijke levensweg zien, maar dat is niet de enige optie.”

Wel denkt ze, net als Datadin, dat het goed zou zijn als de hindoegemeenschappen, vooral de derde generatie migranten, hun band met de authentieke wortels van yoga versterken.

“Daardoor helpen ze de mogelijkheden van yoga voor de hele samenleving uit te breiden. Idealiter zou de overheid via zorgverzekeraars of onderwijs ervoor zorgen dat er on­gehinderde toegang tot yoga is voor alle lagen van de bevolking.”

