Weer honderden mensen in reformatorische kerken

De christelijk gereformeerde kerk op Urk bij voorbeeld nodigde rond de 200 mensen uit, in een kerkgebouw waar 1000 mensen in kunnen. “Het was een moeilijke beslissing”, zegt dominee A. C. Uitslag. De gedeeltelijke lockdown die Rutte afkondigde heeft de feiten volgens hem niet veranderd: “Die dertig mensen, dat is heel generiek en eigenlijk ook nergens op gebaseerd. De richtlijnen van het RIVM zijn dat wel. Daar houden we ons aan. Met die voorschriften kunnen er wel 400 in, maar we zijn al eerder teruggegaan naar 230 en nu naar 200. Dat is verantwoord, in het grote gebouw is het risico beperkt.”

‘Een bepaalde druk’

Aan de andere kant zegt de predikant wel ‘een bepaalde druk’ te ervaren af te schalen tot 30. De dominee noemt in dat verband de media. Twee weken geleden ontstond er grote commotie na de beelden van de hersteld hervormde kerk in Staphorst, waar drie keer een dienst met 600 mensen werd gehouden.

Druk voelt Uitslag ook vanuit de kerken zelf. Het CIO, het overlegorgaan van de landelijke kerkbesturen met minister Grapperhaus, schaarde zich woensdag volledig achter het dringende advies van Rutte zich te houden aan de dertig, en geen gebruik te maken van de uitzondering die de corona-spoedwet maakt voor kerken. Zij mogen met meer dan dertig samenkomen, zolang ze zich houden aan de hygiëne- en afstandsregels. Het overgrote deel van de kerken volgt het advies, maar in reformatorische kringen ligt dat heel moeilijk. De zondagse dienst wordt daar als wezenlijk beschouwd voor het beleven van het geloof.

Rehoboth-kerk

De Urker predikant schat dat op Urk ongeveer de helft van de circa 30 kerken zich houdt aan de dertig, en de rest daar boven zit. Ook in andere reformatorische kerken is het zondag niet bij de 30 gebleven. In de Rehoboth-kerk van de gereformeerde gemeente in Barneveld waren 250 mensen uitgenodigd voor een gebouw met 2000 plaatsen. In de gereformeerde gemeente in Nederland in diezelfde plaats op de biblebelt kwamen vorige week 500 mensen samen, zij zaten op ongeveer drie meter van elkaar in een kerkzaal voor 3000 mensen. Er werd ook gezongen, zij het zachtjes. Voor deze zondag verwachtte scriba Henk Morren minder mensen, maar wel meer dan dertig. Hij is huiverig geworden precieze aantallen te noemen, ‘gezien alle aandacht die het krijgt.’

Vanwege diezelfde huiver maakt ook de hersteld hervormde kerk in Staphorst niet bekend hoe het precies met de aantallen gaat. Vanuit het landelijke kerkverband is er al vorige week op aangedrongen terug te gaan naar dertig. Maar plaatselijke kerken zijn in de protestantse traditie over het algemeen vrij hun eigen beleid te voeren.

