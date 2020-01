Weer een doodvonnis op basis van de geschifte blasfemiewet van Pakistan

Blijde berichten kunnen misleidend zijn, zeker als ze uit Pakistan komen. Ze zouden de valse indruk kunnen wekken dat er iets ten goede is veranderd in dat land, dat korte metten pleegt te maken met zulke gewaagde illusies. Bijvoorbeeld door maar weer eens een ‘godslasteraar’ ter dood te veroordelen, zoals vlak voor afgelopen Kerst. Voor de verandering ging het deze keer om een moslim.

Even bedrieglijk als weldadig was de euforie in oktober 2018, toen het Pakistaanse hooggerechtshof de christelijke boerenvrouw Asia Bibi juist vrijsprak van blasfemie. Dat gebeurde na zware internationale druk en pas nadat Bibi bijna negen jaar in een dodencel had doorgebracht. In die periode werd een provinciegouverneur die haar steunde vermoord. Mooi, die vrijspraak en de emigratie naar een veilig buitenland, waar minder gemakkelijk dan in Pakistan fanaten Bibi kunnen lynchen. Buurvrouwen hadden haar aangeklaagd omdat ze tijdens een ruzie allerlei lelijks over Mohammed zou hebben gezegd.

Feestelijke hapjes

De ellendige Pakistaanse blasfemiewet treft relatief vaak religieuze minderheden, zoals christenen, hindoes of Ahmadi-moslims. Maar ook soennitische moslims met een vrije geest lopen gevaar. Een van de afschuwelijkste nieuwsfoto’s van 2019 verscheen eind december. Je ziet opgetogen openbare aanklagers genieten van feestelijke hapjes. Ze vieren het doodvonnis dat een rechtbank zojuist heeft uitgesproken over een getalenteerde landgenoot, een 33 jaar oude universitair docent, de moslim Junaid Hafeez. De officieren van justitie stralen van blijdschap over de beloofde gerechtelijke moord. Ze prijzen luidkeels de almachtige God die dankzij hun wakkere optreden niets kwaads hoeft te vrezen van deze boze, door hemzelf geschapen wereld.

Openbare aanklagers en sympathisanten van de Pakistaanse islamitische partij Jamaat-e-Islami vieren het doodvonnis voor de Pakistaanse academicus Junaid Hafeez. Beeld EPA

Plaats delict van die kauwende en schreeuwende dienaren van het recht was de stad Multan, zevenmaal zo groot als Amsterdam, maar minder bekend. Voor een spoedige executie hoeft Hafeez, die in de VS Engelse literatuur studeerde en eerder ook een medische opleiding volgde, waarschijnlijk niet bang te zijn. Wel wachten hem nog jaren van eenzame opsluiting en slopende onzekerheid, tot en met zijn laatste hoger beroep. Een van zijn advocaten zei in 2014 dat hij de geopende kaken van een haai was binnen gezwommen, toen hij Hafeez als cliënt aannam. Een paar maanden later was de jurist geliquideerd, net als de gouverneur die het opnam voor Asia Bibi.

Overigens is die wet tegen godslastering zelf godslasterlijk. Om dat te begrijpen, heb je geen theologisch brevet nodig. Kerndogma van de islam is dat er maar één God is. De blasfemiewet vloekt daarmee. Want als belediging van Mohammed godslasterlijk is, dan is ook hij een god en heb je dus twee goden in plaats van één.

Hafeez zou in een facebookgroep vrouwen van Mohammed hebben beledigd, wat hij ontkent. Ook zou hij een liberale Pakistaans-Britse auteur een gastcollege hebben laten geven. Stakende studenten brachten in 2013 de procedure tegen Hafeez op gang. Sinds 2014 zit hij eenzaam opgesloten om hem te beschermen tegen medegevangenen.

Je zou wensen dat er juridische mogelijkheden waren om die aanklagers internationaal aan te pakken, zodat ze nooit meer onbekommerd naar het buitenland kunnen reizen en hun tegoeden daar kunnen worden ­bevroren, mochten ze die hebben. Het zijn tenslotte volbloedcriminelen, met een geweten ter grootte van een pinda. Hun moordwapen is een geschifte wet. Dat ze mogen stikken in hun feestelijke hapjes.

Lees ook:



Advocaat Asia Bibi in Nederland: ‘Ze komt binnenkort vrij’

Kort nadat Asia Bibi was vrijgesproken van blasfemie, was haar advocaat even in Nederland.“De vrijspraak is een historisch moment voor Pakistan en de wereld.”