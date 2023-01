We vissen in troebel water bij grensoverschrijdend gedrag tussen vrouwen

‘Emancipator ging zelf over de grens’, kopte de Volkskrant vlak voor oudjaar naar aanleiding van het ontslag van Kaouthar Darmoni als directeur van Atria. Drie anonieme oud-medewerkers van het kennisinstituut voor emancipatie typeerden haar als ‘exhibitionistisch’ en ‘ongeremd’: de directeur begon de wekelijkse vergadering met buikdansen, ze kuste collega’s op het achterhoofd en zou in bh en string op de werkvloer hebben gestaan. Ook zou ze haar borsten en billen tegen medewerkers hebben gedrukt.

Als mijn mannelijke baas dat had gedaan, had ik subiet de ‘grensoverschrijdend gedrag’-kaart getrokken. Maar nu het om een vrouw gaat, en met een migratieachtergrond, aarzel ik. Is hier wel hetzelfde aan de hand?

Darmoni is een gepromoveerd wetenschapper op het gebied van gender, literatuur en media en een graag geziene gast in de media. Bij een man zouden we zeggen dat dit door zijn welbespraaktheid en kennis komt. Maar bij Darmoni, die in Tunesië is geboren, wijt de Volkskrant dat aan ‘haar flamboyante verschijning, haar voorliefde voor buikdansen en haar openheid over haar seksualiteit.’

Darmoni lijkt mee te gaan in het oriëntalisme

Niet de wetenschapper maar het beeld van de bekoorlijke vrouw uit een oosterse of Arabische wereld staat voorop. De krant plaatst haar sensualiteit spiegelbeeldig tegenover de westerse rationaliteit en afstandelijkheid. Oriëntalisme, noemde de literatuurwetenschapper Edward Said dit creëren van de eigen identiteit via de creatie van de ander-in-de-spiegel. De wortels van dat tegengestelde denken over Oost en West liggen in de negentiende eeuw.

Verwarrend is alleen dat Darmoni, die in Frankrijk studeerde, zelf mee lijkt te gaan in dat oriëntalisme. Ze noemt Nederlandse vrouwen vervreemd van hun lichaam. Ze zouden hun zelfvertrouwen laten afhangen van mannen en meer hun vrouwelijke charmes in de strijd moeten gooien. Zuid-Europese en Arabische vrouwen doen dat volgens haar beter. Net als de Marokkaanse socioloog en schrijfster Fatima Mernissi vertelt ze graag over haar grootmoeder die in de harem de kracht van de vrouwelijke sensualiteit en verbondenheid ervoer.

Die visie op vrouwelijke sensualiteit was echter bekend toen Atria haar in dienst nam. In 2008 stond Darmoni al als ‘Dansende docent’ op de cover van Folia, het blad van de Universiteit van Amsterdam. Ook toen kreeg ze te horen dat het buikdansen niet paste voor een wetenschapper. Sommige feministen verweten haar dat ze de verkeerde strijd voerde. Haar benoeming in 2019 stond dat niet in de weg.

Vrouwen kunnen even gemeen zijn als mannen

Wat je Darmoni kunt verwijten, is dat ze te weinig oog heeft voor de minder fraaie kanten van vrouwenrelaties. Zusterschap kan een bron van verbinding en liefde zijn, maar ook van haat en bedrog. Vrouwen kunnen even gemeen en agressief zijn als mannen, maar het gebeurt vaak op een minder zichtbare manier: ze roddelen over de vrouw die ze niet zien zitten, sluiten de rijen en stoten de ‘vreemde’ vrouw uit. Girl bullying heet dat in de psychologie.

Zou Hoffmann Bedrijfsrecherche, die het onderzoek naar de beschuldigingen leidt, deze ingewikkelde mix aan mechanismen die tussen vrouwen en tussen culturen kunnen spelen, hebben meegenomen in hun onderzoek? De wetenschap zelf heeft daar in ieder geval onvoldoende kennis over.

Het is verleidelijk om bij conflicten de meest sensuele van het stel de schuld te geven. Maar dat is niet altijd terecht. Voorlopig blijven we in troebel water vissen waar het grensoverschrijdend gedrag tussen vrouwen betreft. Waar ligt de grens? Wat is sensueel, wat seksueel? En welke bedrijfsrechercheur bepaalt dat?