‘We missen de christelijke boodschap achter de kroning van Charles: een leider moet een dienaar zijn’

Het begint al bij de eerste woorden van de liturgie uit de kroning van Charles III: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om jullie te dienen’. Een quote van Jezus, zoals die staat opgetekend in het bijbelboek Marcus 10 vers 45.

“Dit is de hoofdzaak van het hele ritueel vandaag”, zegt Bart Koet, emeritus hoogleraar Nieuwe Testament en vroegchristelijke literatuur.

Is dat iets nieuws, of speciaals van Charles, dat hij hiervoor kiest?

“Nee, integendeel. Dat is een eeuwenoude gedachte, die al zo’n duizend jaar centraal staat bij kroningen van middeleeuwse Europese vorsten. Franse koningen hadden dat, en Karel de Grote. Je ziet het ook symbolisch terug op allerlei punten. Zo draagt Charles kerkelijke gewaden. Om precies te zijn een diakenkleed, een dalmatiek: dit betekent ook dat hij zich opstelt als dienaar.”

Waarom doet hij dat?

“Nou, in de eerste plaats: dit is de lijn van het Evangelie. Ik mis in de verslaggeving over de kroning die diepere laag. Ja, er wordt wel gemeld dat er bijbelteksten gebruikt worden, maar je moet niet voorbijgaan aan de vraag: Wat zeggen die teksten? Wat kan het betekenen in 2023, dat een koning zegt dat hij dienaar is? Die bijbelse visie op leiderschap kan een voorbeeld zijn voor anderen. Iets dat elke leider in zijn zak kan steken. Als Charles het zegt, moet Rutte het bij wijze van spreken ook zeggen, en Poetin ook.

“Maar dit zegt dus niet alleen iets over hoe Charles naar leiderschap kijkt. Het is ook gewoon de traditie, zo is het duizenden jaren lang gegaan bij kroningen in Europa. Alle koningen vanaf ongeveer het jaar duizend hadden een dalmatiek aan bij hun kroning. Ook zijn moeder Elisabeth, en zij heeft absoluut haar hele regering gezien als een dienst. Daar heeft ze zich helemaal mee vereenzelvigd. Dat ze nooit afstand gedaan heeft van de troon, betekent ook dat haar kroning voor haar een sacrament is geweest. Je wordt tot koning gewijd, en dat raak je nooit kwijt.

“De kroning is dus een ritueel waarbij iemand verandert. Charles wordt koning gemaakt. Maar door het aspect van dienen in te brengen, wordt zijn koningschap gerelativeerd. Hij heeft bijvoorbeeld ook een zwaard gekregen, wat staat voor kracht, en macht. Maar dat moest onmiddelijk weer op het altaar gelegd worden, en dat krijgt hij niet terug. Dat zegt iets, namelijk, dat hij uiteindelijk toch een dienaar wordt van God en zijn land.

“Daarna kreeg hij weer een ander zwaard, omdat hij tóch heerser is natuurlijk. In die zin is het een soort spel met heersen en dienen.”

Zijn er nog dingen die nieuw waren vandaag?

“Wat Charles nieuw heeft gedaan, is dat hij niet de titel ‘verdediger van het geloof’ hanteert, in het enkelvoud, maar ‘verdediger van de geloven’, in het meervoud. En er zijn leiders van andere religieuze stromingen die een rol hebben in de ceremonie. Er is absoluut ruimte gemaakt voor andere tradities. Dat past bij Charles III, want hij is heel erg georiënteerd op de orthodoxe tradtie. Zijn oma is later in haar leven een non geworden, en heeft al haar geld weggegeven.”

“Ook is er meer nadruk gelegd op het feit dat het volk hem aanvaardt als koning. En hij heeft mensen uit allerlei geledingen uitgenodigd. Het is natuurlijk pas traditie als je het ook een beetje verandert.”

