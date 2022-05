Wat zou het betekenen voor de Russisch-orthodoxe kerk als patriarch Kirill op de sanctielijst van de EU belandt?

De naam van patriarch Kirill, de geestelijk leider die Poetin voluit steunt, staat volgens het Franse persagentschap AFP op de sanctielijst van de Europese Unie. Naast die van hoge officieren van het Russische leger.

Door deze maatregel worden Kirills buitenlandse tegoeden bevroren en krijgt hij reisbeperkingen opgelegd. Volgens Forbes Magazine is Kirill puissant rijk. Zijn vermogen werd in 2006 geschat op 4 miljard, aldus Deutsche Welle. In februari droeg hij bij een ontmoeting met Poetin een Rolex-horloge van 30.000 dollar, dat overigens op sommige foto’s werd weggeretoucheerd.

Erkenning

De Duitse theoloog Regina Elsner, gespecialiseerd in de Russisch-Orthodoxe Kerk, juicht de stap om de patriarch op de sanctielijst te plaatsen toe. “Zeer goed! Jarenlang werd hij uit de wind gehouden, op basis van het idee dat hij een kerkelijk leider was, en geen politicus. Nu erkent het Westen eindelijk dat hij een belangrijke politieke rol vervult voor het Poetinregime.”

Elsner relativeert wel het effect van de EU-sanctie. “Als drukmiddel zal het weinig uithalen. Reizen naar landen die nu de grenzen voor hem sluiten, deed hij al nauwelijks, en zijn vermogen buiten Rusland is vermoedelijk al lang veiliggesteld.”

‘Geestelijk gevecht’

Patriarch Kirill sprak tijdens de eerste weken van de oorlog in een preek zijn afschuw over westerse waarden uit en noemde de militaire operatie tegen Oekraïne een ‘geestelijk gevecht’ tegen landen die, zoals Oekraïne, homorechten respecteren. Kirill geldt als de religieuze steunpilaar van Poetins politiek.

Zowel van politieke als religieuze zijde kwam kritiek op Kirills steun aan de Russische strijdkrachten. Zo riep de Litouwse regering eind april op om Kirill met economische sancties te treffen. Verschillende kerkgenootschappen wereldwijd reageerden met afschuw op het zegenen van de wapens die tegen Oekraïne werden ingezet. In Amsterdam brak de Russisch-Orthodoxe kerk met de moederkerk.

Binnen Kirills eigen kerk hebben bijna 300 priesters en diakenen zich gekeerd tegen het beleid van hun kerkleider. Maar de patriarch hield vast aan zijn koers. Deze week stelde hij nog dat Rusland ‘niemand heeft aangevallen’, maar slechts zijn ‘heilige grenzen verdedigt’.

Regina Elsner vermoedt dat Kirill, net als de oligarchen, van westerse afkeuring niet onder de indruk is. “Hij had zich er al op ingesteld.” Maar er gaat wel een helder signaal vanuit. “De kerkelijke leiding is niet langer immuun.” Elsner vindt “theologisch gesproken dat patriarch Kirill de kerk zelf verlaten heeft. Zijn woorden en handelen mogen niet christelijk genoemd worden.”

Elsner benadrukt dat de EU-sancties tegen de persoon Kirill zijn gericht, niet tegen diens kerk. “Kerkelijke geldstromen naar of uit Moskou worden er niet door beperkt.”

Lachertje

De Nijmeegse aartspriester Sergi Merks, zelf gewijd door patriarch Kirill, schiet in de lach als hij hoort over de sancties. “Wat is dit voor absurds? We zitten in een sanctiecompetitie en nu treffen ze de patriarch.” Of economische maatregelen tegen Kirill ook echt raken, betwijfelt Merks. “Ik weet niet of hij vermogen heeft.”

Het zal de Nederlandse tak van de Russisch-Orthodoxe gemeenschap allemaal niet raken, verwacht Merks. “Vroeger kregen priesters een pensioen uit Moskou, maar dat is lang voorbij. Uit Rusland komt geen geld meer. En nee, er vloeit ook geen geld uit Nederland daarnaartoe.”



De Russisch-Orthodoxe geestelijke haalt verder de schouders op over de EU-sancties tegen het hoofd van zijn kerk. “Het enige wat de EU bereikt is dat we straks allemaal zonder gas zitten.”

