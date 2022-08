Wat we zoal kwijtraken als de gewone fiets verdwijnt

Europeanen zijn zo verzot geraakt op de elektrische fiets dat de fiets op spierkracht dreigt uit te sterven. Vorige week gaf lector stadslogistiek Walther Ploos van Amstel bij Nieuwsuur de ‘gewone fiets’ nog vier tot vijf jaar: ‘De fiets waarop je moet trappen, waarop je zweet, die gaat verdwijnen.’ Hij bracht het als een voldongen feit. De fiets op spierkracht verdwijnt van de aardbodem, net als de huismus. Hoewel. De mus is nog niet verloren, hij is officieel tot bedreigde diersoort uitgeroepen. De gewone fiets heeft pech, want een lijst van bedreigde dingsoorten is er niet.

Dat is tragisch, want met het verdwijnen van de op mensenkracht rijdende fiets gaat meer verloren dan alleen het ‘gewoon fietsen’. Weinig activiteiten geven zoveel plezier en voldoening als je een paar uur in het zweet trappen. Net als wandelen maakt fietsen je hoofd leeg, het denken stopt en na afloop kun je met een schone lei verder.

De Franse filosoof en wielrenner Guillaume Martin wijt dat aan de flow waar je in terecht komt. Na een uurtje fietsen ga je je al één voelen met je lichaam, schrijft hij in Socrates op de fiets. Van gedachten komt het in die toestand niet, maar eenmaal uitgerust, vangt het denken weer bij nul aan en openen zich nieuwe denkwegen.

Martin roemt de praktische intelligentie die het op eigen kracht fietsen geeft. Gezeten op je zadel ben je je continu bewust dat je omvalt als je niet trapt. Vooral in drukke omgevingen staan alle antennes uit, je weet tot op de seconde wanneer je moet versnellen of vertragen en hoe obstakels te ontwijken. De doorlopende coördinatie tussen ogen, oren en benen houdt je lichaam en geest scherp, ook als je op de automatische piloot rijdt.

Spirituele rituelen

De Duitse filosoof Peter Sloterdijk, die graag lange afstanden fietst, herkent in het fysieke, bij herhaling rondtrappen van de pedalen het effect van oude spirituele rituelen. In de dagelijkse routine van het fietsen werken we ongemerkt een trainingsprogramma af. Dat zwengelt keer op keer ons ‘complexe orgaansysteem’ aan en zorgt dat we een stabiel niveau van fitheid houden. In Je moet je leven veranderen laat hij zien dat die zelfactivering door ‘oefenprogramma’s’ je ook geestelijk stabiel maken. Kromgebogen over het stuur en tegen de wind in fietsend word je identiek aan jezelf. Zo geeft fietsen een voortdurende ‘zelfproductie’, je bevestigt jezelf, zonder dat er een psycholoog aan te pas komt.

Het uitsterven van de fiets op eigen kracht zal ook het landschap veranderen. De esthetiek van de eenzame fietser die zich voorovergebogen door het weidse Groninger land zwoegt, verdwijnt. Zwoegen wordt zoeven. Zo aantrekkelijk als het is om naar het eerste te kijken, zo weinig is het dat bij het laatste.

En dan de cultuur. Liedjes over de fiets, van Boudewijn de Groot tot Clouseau, zullen gedateerd raken. Net als de beelden in de openbare ruimte van mens en fiets. De fietstunnel onder het Rijksmuseum zal een museumstuk worden. En wie zal nog begrijpen wat ‘Op die fiets’ of ‘Op een oude fiets moet je het leren?’ betekent?

Nederland met haar uitgebreide netwerk van fietspaden, paddenstoelen en knooppunten is een benenfietsland. Dat geeft denkkracht, lichamelijke en geestelijke stabiliteit, esthetiek en cultuur. Maar als Ploos van Amstel gelijk heeft, zijn we straks een geëlektrificeerd paradijs.