Wat was er eerst, de croquette of de kroket?

Waaraan herken je een echte Belg? Aan de manier van kroketten eten, schrijft kookhistoricus Jacques Meerman op zijn blog over-eetgenot.nl, dat hoort bij zijn nieuwste boek Eetgenot.

Als iemand een stuk van de kroket afsnijdt, het in de mond steekt ‘en schreeuwt om de brandweer’, dan is dat geen echte Belg. Want die snijdt de snack eerst in de lengte doormidden, sprenkelt er wat citroensap over, ‘beschouwt de dikte van de korst en schat in hoeveel garnalen de stevige vulling bevat’.

Meerman diept in Eetgenot het oudste recept voor kroket op, een Franse croquette uit 1691, met een basis van kaas, room en dooiers. De vertrouwde vulling in de nu gangbare kroket is echter een bechamelsaus die, aldus Meerman, ‘volgens Franse geleerden pas op 18 januari 1817 voor het eerst in kroketten verwerkt werd’.

Amsterdams recept

Kookboekenvorser Meerman leest die geleerden vervolgens de les. Hij heeft namelijk een Amsterdams krokettenrecept gevonden uit 1750 mét bechamelsaus. Die ‘bliksemse Hollanders waren de Fransozen vóór!’

De Nederlandse kroket is dus ruim een halve eeuw ouder dan de Franse croquette.

En waaraan herken je een echte Nederlander? Die nuttigt de kroket op brood. Meerman: ‘Dat doet geen ander volk ter wereld.’