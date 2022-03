Wat Poetin in Oekraïne doet, doet Bin Salman al jaren in Jemen

Nu Poetin de show steelt smachten ook andere ontspoorde creaturen naar aandacht. Wij zijn er ook nog, was de boodschap van IS begin deze maand. Een terrorist blies zichzelf op in de Pakistaanse grensstad Peshawar in een moskee vol biddende sjiieten. Er vielen zestig doden en een kleine tweehonderd gewonden. IS eiste de eer op. Sjiieten bidden, vasten, lezen de Koran en gaan naar Mekka. Toch deugen ze volgens IS niet. Zelfs God ziet dat nu in, dankzij knappe theologen van IS. Zo’n massamoord beloont hij daarom gul met bonuspunten, hoopt de terreurgroep.

Het afgelopen weekeinde roerde zich een Saudiër met een doorbuigende kerfstok: kroonprins Mohammed Bin Salman. Hij zocht juist niet de aandacht. Deze tijd leende zich uitstekend voor een bloedbad omdat de wereld nu vooral op Oekraïne let. Hij liet 81 mensen ombrengen. Ze zouden aanhangers van Al-Qaeda en IS zijn geweest. Of dat echt zo is valt moeilijk te beoordelen. Daarvoor is de ‘rechtspraak’ in het koninkrijk te schimmig.

Zaagmoord

Zijne Koninklijke Hoogheid zelf is nooit ter dood veroordeeld wegens zijn zaagmoord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul in 2018. Hij toonde, toneelspeler als hij is, vorige week ook zijn ‘milde’ kant. De ‘godslasteraar’ Raif Badawi kwam vrij. Hij zat tien jaar vast wegens ‘belediging van de islam via elektronische kanalen’. Eenmaal is hij in het openbaar gegeseld, in 2015. Er stonden meer kastijdingen op stapel, maar die bleven uit vanwege de kans dat de beul Badawi zou doodslaan, met slechte pr als gevolg. Zijn vrouw verblijft in Canada en hijzelf mag Saudi-Arabië niet uit.

Ze zijn geen eeneiige tweeling, maar vergelijk toch Bin Salman eens met Poetin en de manier waarop de wereld op het duo reageert. Beide primadonna’s van het kwaad liquideren tegenstanders en verwoesten een buurland. Poetin sinds enige weken Oekraïne en Bin Salman al jarenlang Jemen. Er is een verband tussen die twee oorlogen. Er zijn al honderdduizenden doden in Jemen en nu komt er tot overmaat van ramp ook geen Oekraïens graan meer het land in. Met dank aan neptsaar Poetin.

Gelijke monniken, ongelijke kappen. Saudische oligarchen mogen hun jachten houden. Zelfs hoeven ze hun Europese voetbalclubs niet te verkopen. De kroonprins kocht vorig jaar Newcastle United op en Inter Milaan. Laten ze alsjeblieft degraderen. Ook is de vorst een kunstminnaar, net als ooit Hitlers luitenant Hermann Göring. Zo zou het schilderij ‘Salvator Mundi’ (‘Redder van de Wereld’) van Leonardo da Vinci in Bin Salmans jacht hangen. Zijn eigen bijdrage aan de redding van de planeet is zuinigjes. Westerse democratieën leveren de wapens waarmee hij Jemen afrost.

Bloedneus voor Poetin

En dan is er ineens die lichtstraal, nota bene vanuit Moskou. Een tv-presentatrice lepelt het geleuter van de Russische staats-tv op. Achter haar verschijnt plotseling een vrouw in beeld. Ze heet Marina en heeft een moeilijke achternaam. Ze houdt een bord omhoog met in het Engels NO WAR. Geloof de propaganda niet, roept ze. Het duurt maar even, toch slaat ze Poetin een gutsende bloedneus.

Op Facebook bekent ze dat ook zij, in dienst van de Russische staats-tv, zich pimpelpaars heeft gelogen. Ze heeft het in één klap goed gemaakt. Haar hele naam: Marina Ovsjannikova, kandidaat voor de Nobelprijs voor de vrede. Samen met de premiers van Polen, Tsjechië en Slovenië, die de Russische bommen trotseerden en naar Kiev reisden. Zelenski is buitencategorie.