‘Wat moet ik met een zoon die gelukkig wordt van dure merkkleding?’

Een zinvol leven, dat wil iedereen wel. Maar wat is dat? De zinzoeker verkent antwoorden op alle mogelijke vragen over zingeving. Deze aflevering: wat als je zoon gelukkig wordt van dure merkkleding?

Vraag

Mijn zoon van vijftien draagt alleen merkkleding. Ik baal van zijn hang naar merken, duur, gefabriceerd in lagelonenlanden en slecht voor het milieu. En: hij kan dit niet betalen. Toch wil ik het hem niet verbieden, want ik zie ook hoe gelukkig hij ervan wordt. Die kleding lijkt hem te inspireren. En er is, helaas, niet zoveel dat hem inspireert. Wat nu?

Klimaatbezwaarde vader

Antwoord

Hoe fanatieker uw zoon zit te vegen op z’n telefoon, swipet van site naar site, van schoenenmerk naar parfum, hoe meer hij zin geeft aan zijn leven. Hoe zinloos u die peperdure kleding mogelijk ook vindt. En u heeft gelijk dat het hem inspireert, misschien net zo als een opera dat bij u doet.

Zingeven is iets wat we de hele dag doen, zoals ademen. Jongeren worden bij deze vorm van zingeven gelokt door reclames, influencers, vloggers met miljoenen volgers. De kleding is soms meer waard dan een maandloon, voor sommige jongeren is het reden om in de criminaliteit stappen, zogenaamde designercriminaliteit. Ik begrijp en herken uw zorg.

Om de reikwijdte van deze hang naar merkkleding te begrijpen, is de Franse filosoof René Girard (1923-2015) behulpzaam. Hij introduceerde het begrip ‘mimetische begeerte’, naar het Oudgriekse woord mimesis, ‘nabootsing’. Wij denken dat we een jas willen hebben – begeren – omdat we die mooi vinden. Girard stelt dat begeerte dieper gaat, het is ook een fysiek verschijnsel. Een wrede auto, een coole jas, hippe schoenen – als je eraan denkt, voel je dat in je buik.

Maar Girard gaat nóg verder, hij zegt dat begeerte in eerste instantie een sociaal fenomeen is, en dat het sociale nóg dieper gaat dan de buik. Aan de oorsprong van onze begeerte ligt altijd een andere begeerte ten grondslag, reëel of denkbeeldig. Volgens Girard begeren we namelijk een ander te zijn, dat is onze ‘metafysische begeerte’. Met allerlei afzonderlijke begeertes geven we deze oerbegeerte vorm. Die begeertes verschillen tot in het oneindige en zijn uitermate ‘besmettelijk’.

Veel jongeren denken dat ze echt zelf op het idee gekomen zijn dat een bepaald merk hen op het lijf geschreven is, maar intussen apen ze iemand na die ze echt cool vinden en onbewust graag zouden willen zijn. Ze apen geen kleding na, maar een identiteit. Zo geeft dit soort merkkleding jongeren zin.

Brokstukken identiteit

Wilt u de kleding van uw zoon ter discussie stellen, probeert u dan in te spelen op zijn identiteit. Het woord ‘identiteit’ komt van het Latijnse identitas, dat ‘de/hetzelfde zijn’ betekent. Onze identiteit, zo dacht men vroeger, is wie we nu zijn én morgen, wie we thuis zijn én op school. Hedendaagse filosofen gaan er eerder vanuit dat onze identiteit ‘gefragmenteerd’ is, bestaat uit talloze brokstukken, die we graag in een verhaal over onszelf aan elkaar lijmen.

Die brokstukken halen we deels uit onze opvoeding, uit het land waarin we opgroeien, de sport die we beoefenen, films die we kijken. Ook vrienden en familie dragen bij aan de opbouw van onze persoonlijkheid. Buiten dat krijgen jongeren te maken met politieke standpunten die ze steunen of afkeuren. En uit al die stukken fabriceren ze een identiteit. Soms botsen die verschillende stukken van hun persoonlijkheid. Zo zijn veel jongeren zich wel degelijk bewust van klimaatverandering en kinderarbeid. En toch kopen ze dure merkkleding die weinig verantwoord geproduceerd wordt.

Ik adviseer u zo’n breukvlak te zoeken, want op zo’n breukvlak van identiteit zit ruimte voor gesprek. Een gesprek is geen discussie, wie zijn standpunt doordrukt is hooguit een drammer. Het lastigste deel van een goed gesprek is luisteren. Wat vindt uw zoon belangrijk? Vindt hij dat zijn gedrag daarbij aansluit? Hoe? Hoe niet? Wil hij iemand zijn die bijdraagt aan klimaatverandering? Interesseert het hem? Wist hij dat er tegenwoordig luxe mode bestaat die niet alleen een hoog prijskaartje heeft maar ook een boodschap? Zo is er een Amsterdams kledingmerk dat niet zomaar spullen wil verkopen, maar echt een purpose heeft.

Ontwikkeling van zijn persoonlijkheid

Het doet er nu even niet toe of u dit gelooft of dat u het merk van purpose washing beticht, het gaat nu om de identiteit van uw zoon. Als hij iets van jullie gesprek opsteekt, het merk onthoudt, komt hij het misschien morgen weer tegen. Gebeurt dat nog een paar keer, dan bestaat de kans dat hij het mooi gaat vinden, een stap zet in de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

Mocht hij erop terugkomen, en mocht u zich dit kunnen veroorloven, dan zou u hem wat kunnen steunen: zoals de Europese Unie nu de Green Deal subsidieert, zo subsidieert u hippe kleding die slaafvrij en duurzaam geproduceerd wordt. En met een beetje mazzel inspireert hij zo zijn leeftijdsgenoten.

