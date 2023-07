Wat kunnen we leren van Barbie? Twee theologen geven antwoord

De populaire film Barbie thematiseert de positie van vrouwen. Helpt de kaskraker het feminisme een stap vooruit? Twee theologen over een pop in een roze jurk en een imperfecte wereld.

In Barbieland heersen de vrouwen. Alles is er leuk en mooi. In het huis van de hoofdpersoon, Barbie, is het elke avond feest. Maar dan ontdekt ze de echte wereld, waar de mannen domineren, en nare dingen bestaan als cellulitis en de dood. Ziedaar het recept voor de Hollywoodfilm Barbie, die volle zalen trekt. Wat kunnen we van Barbie leren?

“Ik bekeek de film met mijn dochter van elf”, zegt Joost Röselaers, remonstrants predikant in Amsterdam, deze week gastspeler in het elftal. “Zij smolt helemaal van al dat roze, dat vond ze fantastisch. Het is natuurlijk in de eerste plaats een feelgoodfilm, hij biedt humor en afleiding. En nostalgie: Barbie zit in ons collectieve geheugen. Toch stelt hij ook een diepere vraag: kunnen we nog wel accepteren dat pijn en imperfectie bij het leven horen?”

De perfecte Ibiza-wereld van Tiktok en Instagram

“Die vraag is vooral voor mijn dochters generatie een belangrijke. Zij zit de hele dag op Tiktok en Instagram. Ik kijk weleens mee en zie dan allerlei Barbie-achtige beelden voorbijkomen. Strandfoto’s uit Ibiza. Jonge meisjes die poseren als fotomodellen, met filters die alles glamour geven. Die beelden tonen haar perfecte levens. Tijdens de fietstocht terug van de bioscoop hadden we een mooi gesprek over de vraag: ‘wat is nou perfect?’”

“Er hangt een hype om de film, dus ik was nieuwsgierig”, zegt Janneke Stegeman, bijbelwetenschapper en publiek theoloog. “Maar hij viel me tegen. Nu heb ik als kind nooit met Barbie gespeeld, dus ik heb er ook geen emotionele band mee. Ik had een hekel aan Barbie. Het was een roze glimmende wereld die op mij geen aantrekkingskracht had. Het feministische gehalte van deze film vond ik oppervlakkig. Ik las dat Barbiefabrikant Mattel, die hem mede produceerde, ook niet wil dat de film feministisch wordt genoemd.”

“De film laat zien dat Mattel zich bewust is van althans een deel van de lastige positie van vrouwen (‘je moet mooi zijn, maar ook weer niet te mooi’) en van Barbies nadelige invloed op het zelfbeeld van meisjes. Ondertussen is de hoofdpersoon wel gewoon uitzonderlijk knap en wit. Verstevigt de film daarmee niet toch de norm die hij aan de kaak zegt te stellen?”

Niet écht spannend of kritisch

“De film wordt nooit écht spannend of kritisch. Ergens valt een kritisch zinnetje over kapitalisme in verband met de poppenverkoop van Mattel, maar het blijft bij een oneliner. De regisseur probeert soms wel een fijnzinnig verhaal te vertellen, maar dit is óók gewoon een heel commerciële film die veel geld moet opleveren. Ik vrees dat hij talloze meisjes alsnog gaat inspireren om in roze pakjes rond te lopen en een smalle taille te willen hebben, ook al is de officiële boodschap dat je niet perfect hoeft te zijn.”

Röselaers: “De feministische laag in de film vond ik niet het interessantst, nee. Maar uiteindelijk overstijgt hij het thema feminisme. Hij drijft de spot met hokjesdenken, roept op om diversiteit te vieren. Dat raakte me.”

Stegeman: “Maar feminisme is wel echt nodig, en dan feminisme dat bijvoorbeeld ook gaat over klasse en kleur. Wat betreft diversiteit kwam de film plichtmatig over. Er zit precies één dikke Barbie in, één zwarte Barbie, één transgender Barbie... Ik vroeg me af: bevordert de film inclusiviteit, of is hij een teken dat een wat oppervlakkige viering van diversiteit meer mainstream is geworden?”

“Ik las dat het marketingbudget voor de film gigantisch was. Cynisch gezegd past hij in een bredere trend van bedrijven die progressieve standpunten gebruiken voor hun marketing en maar wat graag aan Pride meedoen. In die zin bekritiseert de film de tijdgeest niet, maar is hij daar onderdeel van.”

Nadenken over de dood

Röselaers: “Ik vond juist dat de film de vinger op de zere plek legde als het om de tijdgeest gaat. Wat mij vooral raakte, was de existentiële, misschien wel spirituele laag die erin zit. ‘Denken jullie wel eens na over de dood’, vraagt Barbie in de film plotseling aan haar vriendinnen. Ik voelde dat er iets veranderde in de sfeer, niet alleen in de film, maar ook in de bioscoop. Mensen beseften: dit is óók een ernstige film.”

“Je voelt in de film dat die vraag iets in beweging zet. In onze tijd gaan we de dood zoveel mogelijk uit de weg. Het leven is maakbaar, we willen eeuwig jong zijn, angst voor de dood stoppen we weg. Door het verdwijnen van religie zijn we de taal en rituelen kwijtgeraakt om over de dood te spreken. Op het eind komt Barbie voor de keuze te staan of ze in haar roze bubbel wil blijven of een mens van vlees en bloed wil worden. En dan zie je een reeks beelden van echte mensen die liefhebben maar ook pijn hebben. Bij die scène kwam een dichtregel van Marjoleine de Vos bij me op: ‘pijn is ook wat leven doet’.”

“Door moeilijke tijden word je stilgezet, ga je nadenken: Wat wil ik nu echt, waar sta ik voor, wat doet er toe in het leven? In het alledaagse leven kabbelt het maar door. Je kunt lijden aangrijpen om echt te gaan leven. Mijn gesprekken als pastor zou ik ook prima met die zin uit de film kunnen beginnen: ‘Denk je wel eens na over de dood?’ Door de dood te benoemen, ontstaat er een diepere ontmoeting, een dieper gesprek, en daardoor leven.”

“Ik vind het leuk dat de film begint in het hart van die oppervlakkige Instagramwereld waarin alles klopt, en alles mooi en gelikt is. En dan laat zien dat dat schijn is.”

Cellulitis en platte voeten

Stegeman: “Dat is zo, maar is dat niet ook een beetje cliché? De film zégt wel dat er pijn is in het leven, maar toont die pijn niet. En de film zégt wel dat het leven niet perfect hoeft te zijn, maar de ‘imperfecties’ van Barbie beperken zich tot cellulitis en platte voeten. Barbie heeft gedachten aan de dood, oké, maar dat wordt niet uitgediept. De film is meer camp, een sprookje; diepzinnigheid wordt eerder gesuggereerd dan dat het er is.”

“Over de positie van vrouwen is het enige pijnpunt dat echt getoond wordt dat er niet genoeg vrouwen in topposities zitten. Dat is wel heel mager. Sommige mensen lijken dat als enige criterium te hebben voor geslaagde vrouwenemancipatie: tellen hoeveel vrouwen er aan de top zitten. Zo’n blik is heel beperkt en oppervlakkig, en in het feminisme juist vaak bekritiseerd.”

Vooruitgang of stereotype? De film Barbie presenteert de barbiepop als een vooruitgang voor vrouwen. Immers: voordat Barbie in 1959 in de schappen verscheen hadden meisjes enkel babypoppen om mee te spelen; ze werden automatisch in de moederrol gedrongen. Barbie was een volwassen vrouw met een baan. Je kon worden wat je wilde. Tegelijk staat Barbie óók bekend als de pop met de onmogelijk slanke taille, het steile blonde haar en de lange benen. Al is het aanbod met de tijd wel diverser geworden. Door dat dubbele karakter zorgde Barbie altijd al voor verdeelde meningen. Aan de ene kant kon je haar duiden als voorvechtster van feminisme, aan de andere kant als een figuur die vrouwen een stereotiep schoonheidsideaal opdrong. De bedenker van de pop, Ruth Handler, baseerde Barbie op een pop die ze in Duitsland had gezien, Bild Lilli. ‘Lilli bood seksuele diensten aan voor geld’, zegt de auteur M.G. Lord in een interview met de Volkskrant. Hij schreef het boek Forever Barbie (1994). Volgens hem droeg Barbie ‘de paradox van Amerikaanse vrouwelijkheid in zich: je moest eruitzien als een Duitse sekswerker, maar tegelijk deugdzaam zijn, milkshakes drinken en de brave girl next door zijn – die er toevallig uitzag als een Playboymodel’.