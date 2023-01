Wat doen we met de synagoge?

De regen slaat tegen de hoge glas-in-loodramen van de synagoge in Enschede. Binnen heerst een serene rust in de grote gebedsruimte, waar ooit ruim vijfhonderd mensen samenkwamen. Op de houten banken in het kolossale, monumentale gebouw uit 1928, zit al jaren nauwelijks meer iemand om te bidden. Toch lijkt de ruimte onaangeroerd, alsof er gisteren nog een dienst was.

Jaap Hartog, voorzitter van de orthodox-joodse gemeente trekt zijn jas dicht tegen de kou en dempt zijn stem. “In een van de laatste bijeenkomsten hier, het was zelfs Jom Kipoer, Grote Verzoendag, zaten er slechts twaalf mannen en drie vrouwen. Je snapt wel hoe ongezellig dat moet zijn geweest. Daarom hebben we een andere ruimte als gebedsruimte ingericht om er onze religieuze bijeenkomsten te houden.”

Hartog is geboren en getogen in Enschede. Zijn vader was er voorzitter van de joodse gemeente. Jarenlang woonde hij met zijn gezin naast de synagoge.

De kleine gebedsruimte aan de andere kant van de gang, die doet denken aan een klaslokaal, laat in één oogopslag zien wat Hartog beschrijft. Wat net na de oorlog nog een vrij grote gemeente was, is geslonken tot 45 mensen. Het jongste lid is 49 jaar oud.

Het einde nabij

De krimp heeft het gebouw niet aangetast. Ieder detail in het pand van architect Karel de Bazel is in 2014 in ere hersteld, van de lichtknopjes tot de muurschilderingen, van het badhuis en tot het historische meubilair. De restauratie duurde tien jaar en kostte 3,5 miljoen euro, bijeengebracht door de provincie, maar ook door Enschedeërs en Duitsers van vlak over de grens. “Bij wijze van boetedoening”, zegt Hartog.

De stichting Vrienden Synagoge Enschede, met vijftig vrijwilligers, wist voor corona jaarlijks zo’n 13.000 bezoekers te trekken. Dagjesmensen, toeristen uit Duitsland maar ook vele schoolklassen komen voor rondleidingen door de synagoge en de vroegere joodse wijk. De stichting organiseert culinaire vieringen, exposities, lezingen en activiteiten zoals een matzemarkt.

Een groep tweedejaars studenten krijgt een rondleiding. foto Herman Engbers Beeld Herman Engbers

Toch maken Hartog en Berg zich zorgen, vertellen ze in het café van de synagoge. De teruggang van de gemeenschap zet door, terwijl de kosten om het monumentale gebouw in stand te houden stijgen. Die kosten kruipen richting een ton per jaar, weet Hartog.

Hoopvol is hij niet, want het ontbreekt Enschede aan ‘joods leven’: geen joodse kruidenier, bakker of slager. Amsterdam, Amerika of Israël: daar hoeven joden niet kilometers te reizen voor koosjere boodschappen, die horen bij naleving van de religieuze spijswetten.

Ook in de omgeving is nauwelijks nog ‘joods leven’. Dus zoeken ook daar synagogen een nieuwe bestemming. Zo fuseerden de kleine orthodox-joodse gemeenschappen van Almelo en Hengelo met die van Enschede, verkochten hun synagogen en stalden een deel van hun historisch erfgoed in Enschede op zolder.

Een auto vol koosjere boodschappen

“In de provincie is het einde van de joodse gemeenschap nabij”, zegt Hartog. Hij verhuisde zelf acht jaar geleden naar Amsterdam, zijn kinderen achterna. Bij gebrek aan kandidaten en op verzoek van het bestuur besloot hij toch weer voorzitter in Enschede te worden. Eens per maand rijdt hij met een auto vol koosjere boodschappen voor de vriezer van west naar oost.

“Waar vroeger wel iedere week een dienst was en joods onderwijs voor kinderen, zijn de diensten nu maximaal eens in drie weken”, zegt Hartog. “De religieuze functie van ons gebouw zal verdwijnen, dat is duidelijk. We hebben geluk met een grote groep vrijwilligers die het gebouw nu exploiteren. Maar het bestuur maakt zich grote zorgen over de toekomst van het gebouw.”

De situatie van de Enschedese synagoge staat niet op zichzelf, weet Wim Mak (76). Hij was jarenlang voorzitter van Syneon, een netwerk van 22 stichtingen rondom synagogen in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland die proberen niet alleen het gebouw maar ook het joods cultureel erfgoed levend te houden. Daarnaast is Mak secretaris van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge in zijn woonplaats.

“We wisselen informatie en goede ideeën met elkaar uit. Bijvoorbeeld over het aantrekken van donateurs of hoe we invulling geven aan rondleidingen.”

Niet het geloof, maar het erfgoed behouden

Mak, zelf van gereformeerde huize, ziet een enorme vergrijzing in de stichtingen. Dat baart hem zorgen. “Het is ons niet te doen om de teloorgang van het joodse geloof, dat is de verantwoordelijkheid van de joodse gemeenten.”

“Aan de hand van de verhalen van de mensen die hier gewoond hebben, blijven we vertellen wat er in de oorlog gebeurd is en wat voor impact dat heeft gehad. Maar het gaat veel verder dan de jaren dertig en veertig uit de vorige eeuw”, zegt Mak. “Het jodendom is al 700 jaar in Nederland. Het gaat terug tot in de middeleeuwen. Veel joden hebben waardevolle bijdragen aan wetenschap, kunst en cultuur van ons land geleverd. Maar waar antisemitische propaganda aanleiding geeft tot discriminatie zie je, mede door gebrek aan kennis, de afwijzing en de haat groeien.”

In strijd tegen antisemitisme

Bart Wallet, hoogleraar joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam, volgt van een afstand de ontwikkelingen en ziet geworstel bij de stichtingen, die hem zo nu en dan om advies vragen. “Op plaatsen waar geen joodse gemeente meer is, wordt de synagoge soms door een stichting gekocht die daar een goede invulling aan probeert te geven. Dat gaat in het ene geval beter dan het andere.”

In Borne is het bijvoorbeeld een cultureel podium geworden, vertelt Wallet. “In Cuijk waren er recent problemen door het verzakken van de omgeving. Soms is er geen stichting die ernaar omkijkt. Zo verwijderde een nieuwe eigenaar in Vianen prompt het historische interieur, de gemeente kwam er te laat achter.”

Met meer historisch besef kregen de synagogen van Groningen, Elburg en Kampen (deels) een nieuwe bestemming. En de Portugese synagoge in Den Haag, zegt Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Die is deels in gebruik door de joodse gemeente, en deels omgebouwd tot een evenementenlocatie.

Volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn er 87 gebouwen in Nederland die oorspronkelijk als synagoge zijn gebouwd. Daarvan zijn er nog altijd 27 in gebruik. Het grootste aantal, 63, dateert uit de negentiende eeuw.

“Maar op veel plekken, vooral buiten de Randstad, is het heel lastig”, weet ook hij. “Veel panden zijn monumentaal, het onderhoud is duur en er is allerlei lokale regelgeving waardoor herbestemming een lang traject wordt.”

De Nederlandse overheid heeft de historische verplichting om antisemitisme te bestrijden. Onder meer door joods leven en erfgoed te koesteren, schrijft de NCAB in zijn werkplan dat minister Yesilgöz (veiligheid en justitie) namens de NCAB in oktober naar de Tweede Kamer stuurde.

Zijn pleidooi vindt gehoor bij de VVD en de ChristenUnie, die de minister vragen om investeringen voor ‘het koesteren van joods leven.’ Het besluit daarover valt in maart.

“Als er ergens joods erfgoed bedreigd wordt, moet de lokale overheid zich inspannen om het nieuw leven in te blazen”, zegt Verdoner. “Het laat namelijk zien hoe de joodse cultuur vervlochten is met de Nederlandse samenleving. Die vervlochtenheid is wat antisemieten ontkennen. Door mensen kennis te laten maken met de joodse cultuur en gebruiken, krijgt xenofobie geen kans.”

In de gang van het monumentale gebouw staat een vitrine met een van de vele Thorarollen die de synagoge rijk is. foto Herman Engbers Beeld Herman Engbers

‘Joden’ als scheldwoord

Irene Berg ziet als voorzitter van de Stichting Vrienden Synagoge Enschede hoe nodig dat is. “Onbekend maakt onbemind. Kinderen hebben geen flauw idee wat het jodendom is en hoeveel joden er in Nederland wonen. Er was een meisje dat hier met school was en later op tv vertelde: Ik dacht altijd dat ‘joden’ een scheldwoord was.”

Berg droomt, net als voorzitter Hartog, over de synagoge als een joods museum met veel ruimte voor educatie. Ze hebben de gemeente gevraagd mee te denken. Met steun van wethouder Jeroen Diepemaat. “Onze synagoge is een parel in de stad, we moeten er alles aan doen om die te behouden”, zegt Diepemaat desgevraagd.

“Een museale functie voor de synagoge zou zeker kunnen. We gaan de joodse gemeente en de stichting eerst helpen met een onderzoek naar alle opties. Wonen, cultuur, museum: alle functies moeten uiteindelijk helpen bij het behoud van het erfgoed.” Financiële steun vanuit de gemeente is niet uitgesloten, zegt Diepemaat. “Mits daar een goed, rendabel plan onder ligt. Het wordt een lastige puzzel, maar de neuzen staan dezelfde kant op.”

In het synagogecafé annex winkel met joodse producten, boeken en sieraden, vat Irene Berg het nog eens samen. “De oorlog is een van de belangrijkste thema’s in dit gebouw. Maar we willen niet alleen maar terugkijken. We moeten ook verder. Juist voor de jeugd.”

