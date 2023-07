Wat Blaise Pascal ons kan leren over vliegschaamte en de klimaatcrisis

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de filosoof en mysticus Blaise Pascal geboren werd. Volgens filosoof Ger Groot is hij actueler dan ooit. ‘Zie wat hij te zeggen heeft in een tijd van massatoerisme, vliegschaamte en klimaatcrisis.’

Grote kans dat iemand bij de naam ‘Pascal’ in de eerste plaats aan een computertaal denkt. Of is die alweer in de cybernetische vergetelheid weggezakt? Een stuk duurzamer bleek in ieder geval de reputatie van de man die met deze vernoeming geëerd werd. Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat de zeventiende-eeuwse wis- en natuurkundige, filosoof en mysticus Blaise Pascal in Frankrijk geboren werd.

Vooral zijn bundel Pensées (Gedachten) is nog altijd een levensbeschouwelijke bestseller, vol snedige observaties die zich – tot in Asterix toe – tot op vandaag gretig laten citeren. ‘Was de neus van Cleopatra wat korter geweest, dan had de wereld er anders uitgezien’.

Niet dat Pascal een lichtvoetige kijk op de wereld had. Integendeel. Opgegroeid in een milieu van jansenisten ging hij zijn leven lang gebukt onder twijfels over zijn eigen uitverkiezing en hoop op een eeuwig leven. Hij twijfelde niet aan het bestaan van God en diens genade, maar durfde er niet van overtuigd te zijn dat die genade er ook voor hem was.

Toren beklimmen

Fysiek was hij in ieder geval slecht bedeeld. Het grootste deel van zijn leven was hij ziekelijk en hij stierf jong. Bij zijn overlijden in 1662, op 41-jarige leeftijd, liet hij een bescheiden oeuvre na van voornamelijk wetenschappelijke geschriften, baanbrekend omdat zijn analyse van het roulettespel het begin van de statistiek en waarschijnlijkheidsrekening betekende.

Gewapend met een manometer had hij de Tour Saint-Jacques beklommen om te bewijzen dat naarmate je hoger komt, de luchtdruk afneemt. Hij had een mechanische rekenmachine gebouwd en – om geld in te zamelen voor een armenhuis – in Parijs het eerste openbaarvervoersysteem uit de geschiedenis bedacht.

Maar pas echt beroemd zou hij worden met het Memoriaal : de korte tekst, haastig neergeschreven op een blad papier, dat na zijn dood ingenaaid in zijn kleding zou worden teruggevonden. ‘Jaar der genade 1654’, zo begint het: ‘Vanaf ongeveer half elf ’s avonds tot ongeveer een half uur na middernacht: Vuur. God van Abraham, God van Isaäk, God van Jacob, niet van filosofen of geleerden.’

Bekendste mysticus moderne tijd

Dat visioen maakte Pascal tot de bekendste mysticus van de moderne tijd, die met zijn eeuw aanbrak. Een eeuw waarin de wetenschap nieuwe zekerheden beloofde. Zijn tijdgenoot Descartes legde er met zijn Cogito ergo sum het fundament van. Maar diezelfde moderniteit zou ook doorschoten blijven van twijfel en onzekerheid. Niet alleen methodisch, zoals Descartes had laten zien, maar ook existentieel.

Want naarmate de wereld groter werd, werd ook de plaats van de mens daarin wankeler. Galileo’s telescoop had hem al doordrongen van de uitgestrektheid van het heelal. Niet veel later zou Van Leeuwenhoek laten zien dat het universum zich ook tot in het kleine eindeloos uitstrekte. Daartussenin bungelde de mens, in een hachelijke ongewisheid die Pascal deed duizelen. ‘Het eeuwige zwijgen van deze eindeloze ruimten vervult mij met ontzetting’, zo tekende hij aan.

Tegen die angst vermocht het wetenschappelijk denken maar weinig. Voor de dingen die er in het leven werkelijk toe doen volstaat het niet, stelde hij vast. De ‘geest van de geometrie’ mag rationeel nog zo onweerlegbaar zijn, de doorgronding van het menselijke vraagt om een ‘geest van verfijning’ waarin, als het om geloofszaken gaat, ‘het hart redenen heeft die de rede niet kent’. Zijn vuurnacht van 23 op 24 november 1654 had hem dat ingeprent: ‘Vergeten de wereld, en alles, behalve God. Men vindt Hem alleen via de wegen die in het evangelie geleerd worden.’

Denkend riet

Maar dat ontslaat de mens er niet van zijn verstand te gebruiken voor zover hij kan. Want hij mag dan een riet zijn, onbetekenend en gemakkelijk geknakt, hij is in de ogen van Pascal wel een ‘denkend riet’. In zijn Memoriaal heeft de mysticus zich nog niet radicaal tot de wegen van het evangelie bekend, of hij spreekt in de regel daarop alweer van de ‘grootheid van de menselijke geest’. Al staat die opnieuw in de eerste plaats in dienst van de ‘volledige onderwerping aan Christus’, zoals hij tegen het einde van zijn Memoriaal schrijft.

Dus schakelt Pascal al zijn denkkracht in ter verdediging van het christelijk geloof tegen het atheïsme waarin de moderniteit zich al begint uit te kristalliseren. Jarenlang werkt hij aan een Apologie waarvan de fragmenten – variërend van één zin tot meerdere bladzijden lang – na zijn dood verzameld zullen worden. Onder de titel Pensées maken zij hem beroemd. Afgezien van die uit het Memoriaal zijn alle citaten in dit artikel daaruit afkomstig.

Enkele jaren voor zijn dood liet Pascal zijn voornemen voor een Geloofsapologie varen. Misschien omdat hij zich realiseerde dat geen mens zich alleen door redelijke argumenten tot geloof liet brengen? Je zou het bijna denken, wanneer hij een denkbeeldige Godszoeker de raad geeft allereerst te doen alsof hij gelooft. ‘Wijwater gebruiken, missen laten lezen’: dan wordt de geest vanzelf wel over hem vaardig.

Onweerstaanbare business case

Dat is een wonderlijk katholiek trekje bij een apologeet die, als jansenist, altijd op de rand van het protestantisme balanceerde. Bekender is dan ook het geloofsargument dat het redelijk denken wél zijn volle pond geeft en waarbij Pascal teruggrijpt op de door hemzelf uitgevonden techniek van de kansberekening. Want stel – zo houdt hij de atheïst voor – dat de christelijke hoop op het hiernamaals gegrond is, dan is met een kleine investering (het geloof) een oneindig grote winst te behalen. Terwijl wie inzet op het niet-bestaan van God hoogstens de voldoening heeft van de dood als het einde van alles. Zo’n business case is onweerstaanbaar. Gokken op het christelijk geloof is veel verstandiger dan in te zetten op de zekerheid van het atheïsme.

De ‘weddenschap van Pascal’ is geen godsbewijs, zoals middeleeuwers als Thomas van Aquino dat nog meenden te kunnen leveren. Kijkend naar de wereld en de keten van oorzaken daarin, kwamen ze tenslotte uit bij een ‘eerste oorzaak’ die alles in beweging zette – ‘en dat is wat iedereen ‘God’ noemt’, zo concludeerden ze. Pascal houdt zich daar verre van. ‘Niet alleen omdat ik me niet sterk genoeg zou voelen om in de natuur datgene te vinden waarmee ik verstokte atheïsten kan overtuigen’, zo schrijft hij, ‘maar ook omdat dergelijke kennis zonder Christus nutteloos en onvruchtbaar is.’

Geloof ontspringt, met andere woorden, niet aan de uitwendige wereld maar aan het innerlijk van de mens zelf. Pascal bewijst geen objectieve waarheid, maar een inwendige zekerheid. Zijn weddenschap zegt niets over de werkelijkheid, maar over de manier waarop wij die bezien en waarop we er – gelovig of niet – antwoord op geven.

Modern of al postmodern?

Precies dáárin is Pascal modern – meer nog dan Descartes, die vaak de ‘vader van de moderniteit’ genoemd wordt. Want Descartes begint wel bij het ‘ik’ (cogito: ik denk), maar alleen om daarop de betrouwbaarheid van de zintuiglijk waargenomen werkelijkheid te funderen. Pascal spreekt zich over de (geloofs)werkelijkheid helemaal niet uit. Het gaat hem slechts om de wijze waarop wij daartegenover staan en daarmee die werkelijkheid scheppen. Wie kiest voor het geloof leeft in een andere wereld dan wie daartegen kiest.

Dat is de weg die de moderne tijd zal inslaan. God zal daarbij gaandeweg verdwijnen, maar de houding blijft. Kierkegaard zal nog spreken over de noodzaak van een geloofssprong. Bij Heidegger en Sartre is die al geseculariseerd tot de existentiële keuze van de waarden die een mens in zijn bestaan omarmt. En wie dezer dagen Nieuwsuur bekijkt, ziet hoe de werkelijkheid van het geslacht bij wet wordt ingewisseld voor de keuzevrijheid van een ‘gender’: ik ben man, vrouw of wat dan ook omdat ik daarvoor kies.

Is dat modern, of is het al postmodern? Wie goed kijkt ziet dat het een in het ander vervat ligt. En dat de aanzetten daartoe reeds te vinden zijn bij een zeer christelijke wiskundige en mysticus die van beide woorden nog nooit gehoord had. Onderstreept dat alleen maar de wereldvreemdheid waarvan Pascal wel beschuldigd is? Daar is zijn werk te weerbarstig maar ook te rijk en te verrassend voor. Want zie wat hij te zeggen heeft in een tijd van massatoerisme, vliegschaamte en klimaatcrisis: ‘Al het leed van mensen spruit hieruit voort, dat zij niet rustig in hun kamer kunnen blijven zitten.’

