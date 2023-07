Wat als je wél naar yogales wil, maar geen discipline hebt om erheen te gaan?

Een zinvol leven, dat wil iedereen wel. Maar hoe? De zinzoeker geeft antwoord. Vandaag: ‘Ik weet dat yoga goed voor me is, maar hoe kom ik aan de discipline om het ook echt te doen?’

De vraag

Ik weet al jaren dat yoga goed voor me is. Na een yogales, hoe kort ook, stapt er steevast een nieuwe, kalmere, opgewektere versie van mezelf van de mat. Toch lukt het me niet om mezelf met enige regelmaat naar yogales te sturen, en zelfs voor een online les in mijn eigen woonkamer ontbreekt het me aan discipline. Heel sukkelig. Hoe zorg ik dat ik mezelf niet zo in de weg zit, en gedaan krijg wat on­te­gen­zeg­ge­lijk goed voor me is?

Een sukkelende yoga-beoefenaar

Het antwoord

Ik geef u een makkelijk advies en een lastiger advies. We beginnen makkelijk. Net als buikspieren kun je discipline trainen. Maar wie de lat te snel te hoog legt, door bijvoorbeeld buikspieren te trainen met een been in de nek, raakt gedemotiveerd of geblesseerd. De belastbaarheid van spieren moet je geleidelijk aan verhogen; zelfdiscipline moet je eveneens geleidelijk aan vergroten. U heeft in uw binnenste geen potje discipline waarvan u de sleutel moet zien te vinden om een oneindige hoeveelheid wilskracht aan te boren.

Discipline train je net als je buikspieren

Net zoals je buikspieren kunt trainen, door de spieren niet alleen in te spannen bij een training maar ook gedurende de dag, als je bijvoorbeeld een trap op loopt, zo kun je discipline trainen: geen zin in de afwas, die doet u later wel? Nee, telefoon wegleggen, aanpakken, afwas doen. Gelukt? Zie het als een kleine overwinning. Lukt het toch niet? Doe even uw ogen dicht, stel u voor hoe fijn u zich voelt als de afwas is gedaan, begin ondanks uw weerzin toch, en geniet van de keuken als die aan kant is.

U schrijft dat u zich na een yogales kalm en opgewekt voelt. Als het u niet lukt de discipline op te brengen, doet u even uw ogen dicht, stelt u zich voor hoe u zich na afloop voelt en daar begint u al aan de Zonnegroet. Lukt u dat nog niet, omdat u bijvoorbeeld een serie op Netflix aan het kijken bent waarmee u niet kunt stoppen, dan kunt u zichzelf ook belonen: als ik nu een uur yoga doe, mag ik daarna nog twee afleveringen.

Houdt u toch moeite, maak dan een afspraak met een vriend of vriendin om op hetzelfde moment op de mat te gaan zitten. Ik ken veel rokers die niet zelf de wilskracht konden opbrengen te stoppen, maar wel toen ze elkaar beloofden niet meer te roken. U kunt het toch niet maken die serie te blijven liggen kijken, terwijl uw vriendin wel de discipline weet op te brengen om de tv uit te zetten?

Het maximale uit een dag halen

Dat was de makkelijke kant van het advies. De lastige kant van het advies heeft te maken met een dubieuze kant van discipline, die ik heb leren kennen door Marli Huijer, voormalig Denker des Vaderlands en columnist van deze krant. Zij publiceerde een aantal jaar geleden het boek Discipline, waaraan ik vol geestdrift begon. Ik ken uw probleem niet, ik ben zeer gedisciplineerd, en verwachtte een lofzang op de discipline. Ik kwam bedrogen uit, en heb daar ook voor mijn eigen leven veel van geleerd.

Zij schrijft dat wij lijden aan een neoliberale tijdsdiscipline. Vooral jongeren hebben hier last van. Zij krijgen geen prikklok opgelegd door hun baas, maar leggen zichzelf taken op. En steeds meer, dankzij zelfdiscipline lukt het ons het maximale uit een dag te halen.

Een teveel aan discipline

Huijer schrijft: ‘Jonge werknemers zijn soms zo gedreven dat ze non-stop door blijven werken en dag en nacht ‘aan’ staan.’ Met als resultaat? Die zelftucht krijgt manische trekjes. ‘Werknemers jagen zich zozeer op dat ze niet meer de discipline kunnen opbrengen om te stoppen.’ Dat laatste raakte mij, je kunt net zo goed last hebben van te veel discipline als van te weinig. Discipline is dan een slang die in zijn staart bijt.

Wat betekent dit voor u? U moet onderzoeken of u te weinig wilskracht heeft, waardoor u de yoga laat lopen, of dat uw werkweek en leven al zoveel zelfdiscipline eisen, dat de weigering van uw lijf er nog meer aan toe te voegen juist heel gezond is. Want wie zichzelf eindeloos disciplineert, en telkens meer uit de week wil halen, gaat uiteindelijk te gronde, hoe heilzaam yoga voor u ook mag zijn.

Yoga laten schieten

Stel dat u ontdekt dat uw week inderdaad overvol is, maar dat u yoga desalniettemin te belangrijk vindt om te laten schieten, dan doet u er goed aan eerst wat te strepen in uw agenda voordat u op de mat gaat zitten. Heeft u wat leegte en rust gevonden, zorg er dan voor dat u op een vast tijdstip eens in de week een uurtje aan de slag gaat.

Dit hoeft niet binnen twee maanden een dagelijkse activiteit te worden, met een schuldgevoel tot gevolg als u heeft verzaakt. Juist niet, een vast ritme van beperkte activiteiten zorgt ervoor dat we discipline weten op te brengen, en tegelijkertijd niet aan de discipline te gronde gaan.

