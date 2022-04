Waarom moslims afwillen van de naam ‘Suikerfeest’

Hij corrigeert heel consequent: zodra de Utrechtse moskeevoorzitter Yucel Aydemir iemand hoort praten over het Suikerfeest, dan grijpt hij in en zegt: “Het is geen Suikerfeest, het is ramadanfeest.”

Het punt is, zegt Aydemir, dat in de naam Suikerfeest elke verwijzing ontbreekt naar het religieuze, het spirituele van de vastenmaand, die aan het feest voorafgaat. Dit jaar loopt de ramadan vermoedelijk maandag ten einde.

De voorzitter van de Ulumoskee in Utrecht legt zijn inspanningen voor een andere naam graag uit aan de hand van Kerst en Pasen: “Kerst noem je niet het bomenfeest, en Pasen is geen eierfeest of haasfeest. Wij vieren het einde van de ramadan. Noem het ook zo, noem het beestje bij de naam.”

Suikerfeest verliest duidelijk terrein

Aydemir merkt in zijn omgeving dat Suikerfeest en ramadanfeest of Eid-al-Fitr-feest door elkaar worden gebruikt. Ook beroepsmilitair Mostafa Hilali, die zich vaak mengt in debatten, doet dat: “Ik gebruik het dwars door elkaar heen. Mij maakt het niet uit hoe je het noemt, als het maar in een positieve context wordt gezet, en niet wordt geassocieerd met moslims die zich volproppen met snoep.” Maar de benaming Suikerfeest verliest duidelijk terrein, bevestigt ook hij.

“Alles beter dan Suikerfeest”, vindt culinair schrijver en restauranteigenaar Nadia Zerouali. Het alternatief ramadanfeest kent ze niet, maar vindt ze prima. Zelf heeft ze het het liefst over het Eid-al-Fitr-feest, letterlijk de feestdag van het verbreken van het vasten.

Los van de associatie van suiker met schadelijk en dikmakend, heeft suiker naar het oordeel van Zerouali iets denigrerends: alsof moslims alleen maar vasten om zich lekker te buiten kunnen gaan aan snoep. “Suikerfeest komt totaal niet overeen met waar het feest over gaat”, zegt ze. “We hebben een hele maand gevast, en aan het eind geef je een bedrag aan armen, we bidden, we verontschuldigen ons voor onze fouten en gaan bij elkaar op bezoek. Daarom eten we koekjes.”

Turkse oorsprong

In het gebruik van de naam Suikerfeest zit die verwijzing naar zoet, naar de koekjes en snoepjes waarmee het einde van de ramadan wordt gevierd. Ook in Turkije wordt het eind van de vastenmaand nog wel zo genoemd, ‘Seker (suiker) Bayrami’. Die naam is volgens moskeevoorzitter Aydemir ooit ‘opgelegd’ door Turkse seculieren. “Praktiserende moslims accepteren dat niet.” Om zich heen hoort hij alleen maar dat mensen uitkijken naar het ‘ramadanfeest’.

Maar aan die Turkse oorsprong hebben we wel het Suikerfeest te danken: het is een Nederlands woord gevormd vanuit het Turks, zegt Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dale. En al is het volgens dat woordenboek ook nog steeds het meest gangbaar, het ramadanfeest heeft de oudste papieren (zie kader).

Zoetigheden bij een ambachtelijke Turkse lekkernijspecialist in de Haarlemmermeer. Beeld Koen van Weel, ANP

Dat dat zo is, is naar het oordeel van Nadia Zerouali te wijten aan de ‘stronteigenwijze Nederlanders’ die een ander woord te moeilijk zouden vinden, zeker Eid-al-Fitr. Net als zij, wijst ook moskeevoorzitter Aydemir naar de media. Die gebruiken steevast de benaming Suikerfeest - ook in Trouw komen alternatieven maar sporadisch voor.

“Als zo’n naam systematisch wordt gebruikt, blijft die wel kleven tussen de oortjes. Als de media meewerken, hebben we het over een paar jaar alleen nog over het ramadanfeest”, zegt de moskeevoorzitter.

Dat in die naam de relatie met het religieuze beter zichtbaar wordt, vindt niet iedereen een voordeel. Het zou mensen die niet vasten buitensluiten, maar dat vinden Aydemir en Zerouali onzin. Het is een islamitisch feest, dat is een gegeven. “Maar iedereen mag meedoen”, zeggen ze.

Dat aspect vindt beroepsmilitair Hilali het belangrijkste, belangrijker dan hoe je het feest noemt. “Het gaat erom in hoeverre we het samen vieren met niet-moslims, of het een nationale feestdag moet worden, of het niet alleen een vrije dag is voor moslims, maar voor het hele bedrijf. Daar moeten we het gesprek over voeren.”

Wat zegt het woordenboek? De naam ramadanfeest heeft in Nederland de oudste papieren. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dale, ziet het voor het eerst in de editie van 1924 staan. Het wordt uitgelegd als ‘één van de grootste feesten der Mohammedanen’. Dat het werd opgenomen heeft, zegt Den Boon, vast te maken met Indië, de kolonie van Nederland die het koninkrijk tot het grootste moslimland ter wereld maakte. Suikerfeest duikt pas in 2005 op, het is het ‘feest bij het einde van de ramadan.’ In de Van Dale wordt bijna nooit een woord geschrapt, ook in de nieuwste editie van afgelopen maart worden dus beide namen genoemd. Er staat bij dat Suikerfeest het meest wordt gebruikt en dat ramadanfeest een synoniem is. En Suikerfeest is met een hoofdletter, omdat het een officiële naam is. Ramadanfeest is een samenstelling met ramadan, en ook daarom met een kleine letter, net als kerstfeest en paasfeest.

