Waarom gaat de paus naar Mongolië, een van de minst katholieke landen ter wereld?

Paus Franciscus reist volgende week naar Mongolië, het land met een van de kleinste katholieke gemeenschappen ter wereld. Zijn bezoek heeft ook geopolitieke betekenis.

Over zijn ecologische voetafdruk zullen we het maar niet hebben, maar paus Franciscus schuwt bij zijn buitenlandse reizen verafgelegen plekken niet. In die zin heeft hij soms meer weg van een jonge rugzaktoerist dan een kerkleider op leeftijd.

Maar nu lijkt Franciscus zichzelf overtroffen te hebben. Volgende week reist hij naar Mongolië, een land dat niet alleen nog altijd tot de verbeelding van de moderne reiziger spreekt, maar ook een van de kleinste katholieke gemeenschappen ter wereld telt.

Het uitgestrekte Mongolië – even groot als heel West-Europa – heeft op een bevolking van 3,4 miljoen inwoners zo’n 1300 katholieken. Ter vergelijking: een gemiddelde Nederlandse parochie telt meer gelovigen. Veel inwoners van Mongolië konden dan ook moeilijk geloven dat Franciscus hun land met een bezoek vereert.

Een mis in het ijshockeystadion

Dat gold ook voor Otgonbayar Yondon, oud-politicus en tot 2021 ambassadeur van Mongolië in de Verenigde Staten. “Ik was aangenaam verrast dat een zo vermaard iemand mijn land komt bezoeken”, vertelt hij over de telefoon. “Volgens mij heeft de paus voor Mongolië gekozen omdat hij zo ook de aandacht vestigt op een land dat bekend staat om zijn tolerantie tegenover allerlei religies. Eerder dit jaar was de Franse president Macron hier. Mensen zien dat Mongolië aandacht van de wereld krijgt. Er komen zoveel hoogwaardigheidsbekleders naar ons land. Nu weer de paus uit Rome.”

Franciscus komt vrijdag 1 september in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar aan. Op zaterdag ontmoet hij onder andere de Mongoolse president en andere burgerlijke autoriteiten. Op zondag is er eerst een oecumenische en interreligieuze ontmoeting en daarna een heilige mis in de Steppe Arena, het ijshockeystadion van Ulaanbaatar. Een dag later vertrekt Franciscus weer naar huis.

Als je op het programma afgaat, lijkt het bezoek op alle voorafgaande buitenlandse reizen van de paus. Toch is Mongolië een bijzonder land en niet alleen vanwege het geringe aantal katholieken, zegt Tjalling Halbertsma, bijzonder hoogleraar Oost-Aziatische Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen en kenner van Mongolië. “Het land is nog altijd een democratie. Met een redelijk vrije pers, redelijk vrije verkiezingen en vrijheid van meningsuiting. En dat is, als je ingeklemd zit tussen China en Rusland, best wel uitzonderlijk.”

Zo kan het pausbezoek aan Mongolië dus ook worden uitgelegd als een steun in de rug voor de democratie.

Stefanus, een katholieke priester in Ulaanbaatar. Beeld Getty Images

Nieuwe beweging

Ooit was Mongolië het centrum van een groot rijk, gesticht door de legendarische heerser Djengis Khan (1162-1227), die een groot aantal nomadische stammen verenigde. Vanaf de zeventiende eeuw werd Mongolië als een buitengewest door China bestuurd. Dat veranderde in de twintigste eeuw toen het land onder invloed van de Sovjet-Unie kwam, hoewel het er nooit deel van uitgemaakt heeft. Mongolië ging gebukt onder een waar terreurbewind van de communisten, waarbij alle religies, maar vooral het boeddhisme, werden vervolgd.

Pas na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, in het begin van de jaren negentig, werd het land echt onafhankelijk. Ook buitenlandse missionarissen, onder wie katholieke zusters en paters, kregen weer toegang tot het land.

“Het christelijk geloof was aanvankelijk aantrekkelijk voor de Mongolen omdat het in hun ogen iets moderns was dat uit het rijke Westen kwam en mogelijk voorspoed zou brengen”, zegt Halbertsma. “Maar die missionering in de jaren negentig is uiteindelijk niet zo effectief geweest. Ja, er zijn christenen, er zijn katholieken en er zijn kerken, maar je hebt in Mongolië niet de groei van de kerk gezien zoals in een ander Aziatisch land als de Filipijnen. Sterker nog: er zijn ook nieuwe bewegingen in Mongolië die buitenlandse religies zien als een bedreiging voor de traditionele cultuur in hun land.”

Tegenwoordig is Mongolië nog altijd in overgrote meerderheid boeddhistisch en ligt het aantal christenen op zo’n twee procent van de bevolking. Onder hen dus dat handjevol katholieken dat verenigd is in negen parochies waarvan de kleinste dertig gelovigen telt. Paus Franciscus is vooral gekomen om deze kleine katholieke kudde in Mongolië een hart onder de riem te steken. “Het wordt geleidelijk meer duidelijk hoe belangrijk en betekenisvol dit bezoek zal zijn”, zegt Giorgio Marengo, een Italiaanse missiebisschop die leidinggeeft aan de Mongoolse katholieke kerk en vorig jaar tot kardinaal werd verheven. Marengo noemt het bezoek niet minder dan ‘opwindend’.

Een jonge katholiek bidt in een kerk in Ulaanbaatar. Beeld Getty Images

Buitenlandse vrienden

Het bezoek van Franciscus aan zijn land heeft ook een geopolitieke betekenis en dan in het bijzonder in het licht van de oorlog in Oekraïne. Halbertsma: “In Mongolië wordt met argusogen naar dit conflict gekeken. Niet zo gek als je ingeklemd zit tussen Rusland en China, door wie je lang gedomineerd bent. Daarnaast doet Mongolië al jaren zijn best om zo veel mogelijk verschillende buitenlandse vrienden te maken, die voor het land op het internationale podium het woord kunnen doen. De paus is er daar een van.”

Franciscus wil sinds de oorlog uitbrak, niets liever dan bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. Er moet een staakt-het-vuren komen en daarna vredesonderhandelingen tussen de twee landen. Het Vaticaan hierbij hoopt op steun van Mongolië. Waarschijnlijk zit dat wel goed.

“Ik kan niet voor mijn regering spreken”, zegt oud-ambassadeur Yondon. “Wat ik wel kan zeggen, is dat Mongolië een politiek van neutraliteit volgt als het om deze oorlog gaat, wat logisch is gezien onze geografische ligging. Mijn land streeft naar vrede en staat een geweldloze oplossing van dit conflict voor.”

Ondertussen maakt Ulaanbaatar zich op voor de komst van de paus, al is er volgens Yondon op straat nog niet veel te merken. “Ik heb wel een paar posters zien hangen met daarop het logo van het pausbezoek: een ger, onze traditionele ronde tent, met een kruis ervoor. De mis in de Steppe Arena is zo goed als uitverkocht, maar ik heb gehoord dat daar ook veel buitenlanders tussen zitten. Voor de rest wordt er gewaarschuwd voor verkeersdrukte in Ulaanbaatar op de dag dat de paus aankomt. Maar dat komt ook omdat de meeste scholen en universiteiten hier dan weer beginnen.”

