Waarom de liefde voor de oude woorden en klanken van de psalmberijming van 1773 zo diep zit

Schrijfster Franca Treur (44): ‘Ik hou van die oude woorden: ze komen uit de diepte van de ziel’

“Voor mij zijn dit de liederen waarmee ik ben opgegroeid. Dus ja, dat is het repertoire waaruit ik kan putten, naast de standaard kinderliedjes. Er is daarna niet zoveel meer bijgekomen, dus als ik zin heb om te zingen, dan is het vanzelf een psalm. Maar dan niet die hele zware over zonde, die we in de bevindelijk-gereformeerde kerk van mijn jeugd veel zongen.

“Als ik vroeger in m’n eentje door de polder fietste, was ik gewend om met die psalmen het landschap te bejubelen. Een oude gewoonte, die vanzelf terugkomt als ik nu op de fiets zit en geniet van de natuur. Dan komen die zinnen weer naar boven: ‘Het ruime hemelrond / Vertelt, met blijden mond / Gods eer en heerlijkheid’.

“Door die psalmberijming zitten er allemaal oude woorden in mijn hoofd: zoals ‘jammerstaat’, ‘heil’ en ‘toeverlaat’. Dat is heel raar natuurlijk, als ik dat vergelijk met wat dat ongeveer is bij leeftijdsgenoten van me, die dezelfde nostalgische gevoelens hebben bij liedjes als Like a virgin of Macarena.

“Ik hou van die oude woorden, maar dat is niet alles. Ze hebben ook iets, ze komen uit een diepte. De diepte van de ziel, de diepte van de traditie. Ze zullen ook niet zomaar uitsterven – de psalmen zullen wel blijven klinken, tot het einde, totdat de bazuinen klinken.

“In de tijd van Jezus, en nog veel eerder, zongen ze ook al psalmen. Een eeuwige fontein van klanken die alsmaar spuit. Ik vind het iets moois dat je daaraan bijdraagt als je ze zingt. Of je nu gelovig bent of niet, je bent dan echt onderdeel van iets groots.”