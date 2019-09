Waar is ‘heks’ Lilias Adie?

Het is een heksenjacht, maar dan net even anders. De autoriteiten van de Schotse regio Fife zijn op zoek naar Lilias Adie, een vrouw van ongeveer zestig jaar die in 1704 gevangen werd gezet in het Schotse dorpje Torryburn. De aanklacht: hekserij en seks met de duivel.

Adie zou hebben bekend, maar voordat het tot een vonnis en executie kwam pleegde ze zelfmoord in de gevangenis. Adie werd begraven op het strand. De dorpsbewoners namen geen halve maatregelen en plaatsten een grote steen op het graf, uit angst dat ze weer tot leven zou komen.

De regio Fife is nu op zoek naar Adie, om haar te kunnen herbegraven en rehabiliteren. Maar het doel van de zoektocht is breder dan dat, vertelde projectleider Julie Ford afgelopen zaterdag tijdens een herdenkingsceremonie voor Adie: “Het is belangrijk om te erkennen dat Lilias Adie en duizenden andere mannen en vrouwen die werden beschuldigd van hekserij geen slechte mensen waren. Ze waren onschuldige slachtoffers van bijgeloof.”

Adie stierf tijdens een golf van heksenveroordelingen in Schotland: tussen 1560 en 1727 werden ongeveer 3500 vrouwen ter dood veroordeeld wegens hekserij.

Het gebeente van Adie werd in 1852 geroofd door antiekverzamelaars, waarna het via een omweg in het museum van de Universiteit van Saint Andrew belandde. Daar werd Adie’s schedel in 1904 gefotografeerd. De schedel werd voor het laatst gezien tijdens een tentoonstelling in Glasgow in 1938, maar sindsdien zijn de resten spoorloos verdwenen.

Adie is extra bijzonder, want we weten hoe ze eruit zag. Op basis van de foto’s uit 1904 maakten wetenschappers van de universiteit van Dundee een digitale reconstructie van haar gezicht.

Lees ook: Witte heksen, daar zit de Veluwe niet op te wachten

Monique Le Grand wilde een heksenkring opzetten in Ermelo en Harderwijk, tot er voor haar gewaarschuwd werd vanaf de kansel. https://www.trouw.nl/religie-filosofie/witte-heksen-daar-zit-de-veluwe-niet-op-te-wachten~bc3cf038/

Lees ook: ‘I Am Not a Witch’: onvergetelijke beelden van vrouwen in een heksenkamp

Rungano Nyoni maakte zich zo kwaad over het geloof in hekserij in hedendaags Zambia, dat ze er een film over maakte. https://www.trouw.nl/cultuur-media/i-am-not-a-witch-onvergetelijke-beelden-van-vrouwen-in-een-heksenkamp~bf286062/