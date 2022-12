‘Vuurwerk afsteken is een rare poging het onbeheersbare te beheersen’

In het Theologisch Elftal legt Trouw een actuele vraag voor aan twee theologen uit een poule van elf. Vandaag: Waar komt de behoefte aan het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw vandaan?

Vandaag mag het weer: vuurwerk afsteken. De afgelopen twee jaren was vuurwerk vanwege corona verboden. Ook dit jaar kan het niet overal: in twaalf gemeenten, waaronder Amsterdam en Rotterdam, geldt een verbod. De vraag of vuurwerk verboden moet worden, speelt al lang. Bijna was het deze zomer tot een algehele ban gekomen; een nipte Kamermeerderheid was ertegen. Maar waarom doen we het eigenlijk, vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling?

Overgangsritueel

Hanneke Ouwerkerk, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland te Schoonhoven, noemt het vuurwerk een ‘overgangsritueel’. “We hebben er behoefte aan om de tijd te ordenen, in te delen, anders raken we verloren. Oud en nieuw gaat bij velen gepaard met een zekere weemoed en een besef van vergankelijkheid, van de tijd die verstrijkt. Vuurwerk markeert dat.”

“Zo zeggen we: het is nogal wat, deze grens die we nu overgaan, van het oude naar het nieuwe jaar. Ik denk dat de meeste mensen met oud en nieuw wel iets van voelen van hoe vluchtig het leven is. Door samen vuurwerk af te steken, sta je daarbij stil en ga je er niet gedachteloos aan voorbij.”

“Ja, ik zie er ook een overgangsritueel in”, zegt Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie aan Tilburg University. “Maar wel van een raar soort. Het is onduidelijk wat voor overgang. Wat is dit precies voor een grens? Ja, je gaat van het ene jaar naar het andere, maar dat is gewoon maar een afspraak, iets wat we zelf hebben verzonnen.”

De angst overschreeuwen

“Waar het volgens mij eigenlijk om gaat bij dit ritueel is onzekerheid, de ongewisheid van de toekomst. Niet weten wat er komen gaat, brengt angst met zich mee. We willen daarbij stilstaan met Nieuwjaar, maar zijn er tegelijk een beetje bang voor. Dus zoeken we elkaar op en overschreeuwen we die angst. Vuurwerk is een manier om die angst te overschreeuwen. Haast letterlijk, met veel kabaal.”

Voor Borgman zit daar een religieuze kant aan. “Religie gaat over onze afhankelijkheid van wat niet beheersbaar is. Religie biedt rituelen om daarmee om te gaan, om het niet-beheersbare minder angstaanjagend te maken. Als je weet wat je moet doen als iemand doodgaat, maakt dit het doodgaan niet minder erg, maar de confrontatie ermee wel meer hanteerbaar. Je kunt er een vorm aan geven. Het ritueel kanaliseert en reguleert de angst.”

Eigenlijk verandert er niets

“Als je er zo naar kijkt, is het afsteken van vuurwerk bijna een oergestalte van het ritueel. Omdat het begin van het nieuwe jaar anders dan de meeste rituelen nergens over gaat. Andere rîtes de passages – de overgang van kindsheid naar volwassenheid, of van leven naar dood – zijn ook daadwerkelijke, reële overgangen. Er verandert onherroepelijk en onvermijdelijk iets. Bij de jaarwisseling geldt dit niet. Die is in zekere zin een confrontatie met de tijd zélf. Met de onzekerheid ervan zélf.”

“Ik aarzel om het religieus te duiden”, zegt Ouwerkerk. “Rituelen zie je ook buiten religie. Het is iets algemeen-menselijks om de tijd een ritme te geven, en om overgangen via taal en vormen te markeren. En voor mij gaat het bij het vuurwerk toch meer om het gemeenschappelijke, het sociale. Samen dat moment markeren. Om twaalf uur ga je allemaal naar buiten, je hebt lol met de buurjongen, drinkt een glas met elkaar. Dat gemeenschappelijk vieren in je wijk of straat is niet per se iets religieus, al heeft het wel raakvlakken.”

Ontlading

Ze vervolgt: “Wat ik een heel interessant aspect vind aan het vuurwerk, is het overdadige en het explosieve dat erbij komt kijken. Met explosieven spelen mag normaal gesproken niet. Maar nu eventjes wel – nu ja, niet overal meer dus. Dat explosieve hoort er volgens mij wel bij. Het gaat om een ontlading. Er schuilt een behoefte achter om te voelen dat je leeft. Zo van: ‘ik ben er nog!’. Het oude jaar verdwijnt, maar ik ben er nog. Vuurwerk heeft iets lichtelijk roekeloos, een klein beetje het extreme opzoeken om te voelen: dit is leven, dit is mijn kracht, en dit is mijn fragiliteit.”

“Ja dat roekeloze hoort er bij”, beaamt Borgman. “Je weet dat er een risico aan zit, per slot van rekening zit er toch een klein beetje buskruit in een rotje. Je gaat expres op het randje staan. Dat is een veelgebruikte strategie om met onzekerheid om te gaan. Als je ergens bang voor bent kun je er van proberen weg te lopen, of je kunt het juist opzoeken – expres iets engs doen, om iets van greep erop te voelen. Zoals naar een horrorfilm kijken gemakkelijker is dan de confrontatie met de angsten waar zo’n film over gaat. Als er altijd een tijger onder je bed kan zitten, is het fijner om zelf een draak te verzinnen die je kunt verslaan. Als je zelf het gevaar opzoekt, geeft dat een gevoel van beheersing. Dat roekeloze is dus eigenlijk een rare poging het onbeheersbare te beheersen.”

“Vroeger was vuurwerk bedoeld om demonen te verdrijven”, vertelt Ouwerkerk. “Machten waar mensen bang voor waren en waar ze weinig greep op hadden. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Misschien is het nu niet eens zo heel anders. Ik denk dat er veel angsten zijn in onze samenleving, dat we ons vaak machteloos voelen. Met vuurwerk bezweren we dat.”

Even weg uit de verstandigheid

Borgman: “Ik snap heel goed dat burgemeesters vuurwerk willen verbieden. Juist omdat het zo zwaar is geworden. En er is die hang naar het illegale, om te doen wat verboden is. Er speelt hier dus blijkbaar een kracht die veel sterker is dan het inzicht in wat verstandig is. Ik weet daarom niet of je de behoefte aan vuurwerk afsteken echt kunt beheersen als overheid. Het wezen van het ritueel is transgressie, grenzen overgaan, het gevaar zoeken. Dan kan je zeggen dat het niet verstandig is en dan heb je gelijk, maar dat is juist het punt: even weg uit de verstandigheid.”

Vuurwerk afsteken gaat voor Borgman dan ook om het doorbreken van orde. “Het is een poging de beklemmende ordening waar onze samenleving mensen in perst te doorbreken. Excessen bij voetbal of het uitgaansleven hebben daar ook mee te maken. Het heeft iets wilds, anarchistisch. Een samenleving die extreem geordend is, krijgt hardere momenten van uitbraak uit die orde.”

Kabaal en vuur Vuurwerk komt uit China, waar het aan begin van de jaartelling gebruikt werd in een religieuze setting, om kwade geesten te verdrijven. Later, in de dertiende eeuw, werd er buskruit aan toegevoegd en kwam het naar Europa. In Nederland raakte het gebruik van siervuurwerk door individuele burgers pas na de Tweede Wereldoorlog in zwang, vanaf de jaren zestig en zeventig. In ons land heeft vuurwerk afsteken met oud en nieuw dus nog niet zo’n lange geschiedenis. Maar veel lawaai en licht maken wel, zoals vreugdevuren. Veel van onze gebruiken rond kerst en oud en nieuw lijken hun oorsprong te hebben in het Joelfeest of midwinterfeest van de oude Germanen, een periode van twaalf dagen die begon op 21 december, de kortste dag van het jaar. Een tijd waarin veel gezongen, geofferd, gegeten en gedronken werd. En waarin de Germanen de boze wintergeesten op afstand probeerden te houden door kabaal te maken en vuren aan te leggen.