Voorzitter kerken: ‘Misbruik vrijheid van godsdienst niet en houd je aan de coronaregels’

Kerken die zich in de nieuwe lockdown niet houden aan de adviezen van kerkenkoepel CIO, zetten de vrijheid van godsdienst op het spel. “Ik doe een dringend beroep op mijn broeders en zusters: misbruik de vrijheid van godsdienst niet”, zegt Jaap Smit, voorzitter van het CIO.

Nadat premier Rutte zaterdagavond de nieuwe lockdown had afgekondigd, kwam het CIO met een nieuw advies aan de kerken. Het CIO roept kerken de komende weken – dus ook met kerst – geen diensten meer te houden met bezoekers, maar de vieringen digitaal uit te zenden. En als er ‘in uitzonderlijke gevallen’ redenen zijn toch samen te komen, dan met maximaal vijftig mensen. In de eerste lockdown, vorig jaar, waren dat er dertig. Nu is, zegt voorzitter Smit, rekening gehouden met kerst.

Het CIO, waarbij 31 kerkgenootschappen zijn aangesloten, kan geen maatregelen opleggen; het is aan de kerken de ‘dringende adviezen’ al dan niet op te volgen. 90 tot 95 procent heeft zich de hele coronaperiode aan de oproepen gehouden, schat CIO-voorzitter en commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit.

Vooral reformatorische kerken legden de oproep naast zich neer

Met name plaatselijke reformatorische kerken negeerden op gezette tijden de adviezen. Voor het eerst legde eind november ook een landelijk kerkverband dat lid is van het CIO, de Gereformeerde Gemeenten, een oproep van het CIO naast zich neer. Dat was toen om niet meer te kerken na vijven. De waarde van de kerkdienst is ‘onopgeefbaar’, aldus de Gereformeerde Gemeenten.

CIO-voorzitter Smit zegt vandaag in Trouw wel te begrijpen dat men in bevindelijke kringen grote moeite heeft met beperkingen op erediensten; die worden daar als wezenlijk en onmisbaar element gezien voor de geloofsbeleving. Ondanks dat begrip roept Smit hen op zich in de nieuwe lockdown te voegen naar het advies van het CIO. Hij snapt namelijk ook heel goed dat de buitenwereld ‘de wenkbrauwen fronst’ als kerken zich onttrekken aan restricties die voor anderen wél gelden. “Ik snap dat de maatschappelijke discussie dan venijniger wordt”, zegt hij. “Daarom doe ik een klemmende oproep aan mijn eigen mensen: wees zuinig op de vrijheid van godsdienst. Misbruik hem niet, om te voorkomen dat er een verkeerd gesprek komt over die vrijheid.”

