Voormalig Kamerlid Carla Dik-Faber zet zich nu in voor groen christendom. ‘Onze huidige manier van leven is niet wat God heeft bedoeld’

Als Carla Dik-Faber naar de huidige staat van de natuur kijkt, ziet zij ‘onze verstoorde relatie met de aarde’, zegt ze. Dik-Faber is actief bij het platform GroenGelovig en als voormalig Tweede Kamerlid bij de ChristenUnie zette zij zich in voor een duurzamere wereld. In 2017 werd zij benoemd tot groenste politicus van het jaar.

“God heeft ons gemaakt als relationele wezens. Dit betekent dat we een relatie hebben met de schepper en de medemens, maar ook met de aarde. Die relatie is heel letterlijk: we zijn geroepen om voor de aarde te zorgen. Maar we nemen nu zo veel van de aarde dat er voor de ander en voor de toekomstige generaties niets meer overblijft.”

Herstel van onze relatie met de aarde is daarom hard nodig, stelt Dik-Faber. Om die reden organiseert GroenGelovig, met Dik-Faber als projectleider, dit weekeinde een evenement rondom duurzaamheid. Tijdens de onlinebijeenkomst wordt aan de hand van het thema ‘aarden’ met bezoekers nagedacht over hoe die relatie hersteld kan worden.

Het evenement wordt vrijdag geopend met een bezinningsmoment, gevolgd door gastsprekers en filmpjes die moeten leiden tot inspiratie bij bezoekers. Ook zijn er zogenoemde ‘proeverijen’ waar bezoekers zich kunnen laten ‘voeden’ door duurzame ideeën. Dik-Faber: “Aan de ene kant gaat het evenement over bezinning, aan de andere kant over hoe je concrete stappen kunt zetten naar een duurzamer leven.”

Het netwerk GroeneKerken wordt groeit

Dik-Faber merkt dat steeds meer christenen aandacht hebben voor duurzaamheid. In haar eigen omgeving, de Nederlands Gereformeerde Kerk in Veenendaal, ziet ze de belangstelling voor duurzaam leven groeien. Maar ook het netwerk GroeneKerken, een organisatie die kerken in Nederland ondersteunt bij het verduurzamen, wordt groter. Inmiddels zijn 325 kerken bij de organisatie aangesloten.

Dik-Faber: “Klimaatverandering, milieuvervuiling, biodiversiteitsverlies en wellicht de coronapandemie hebben dit duurzame bewustzijn aangewakkerd. Ik vind het mooi te zien dat steeds meer christenen de natuur zijn gaan herwaarderen. Ze beseffen dat onze huidige manier van leven niet is wat God heeft bedoeld.”

En toch hebben veel christenen en kerken duurzaamheid nog niet op de agenda staan. Zo ontbreekt het thema duurzaamheid op het lijstje van vijf prioriteiten van de Protestantse Kerk Nederland, waar begin dit jaar kritiek op kwam vanuit een tiental kerkelijke ‘prominenten’. “Er zijn bepaalde groepen binnen de kerk waarvoor duurzaamheid heel belangrijk is, maar bij heel veel christenen en kerken zijn er nog stappen te zetten”, erkent Dik-Faber. “Met het evenement van GroenGelovig ondersteunen we de christenen die duurzamer willen leven of duurzaamheid in de kerk bespreekbaar willen maken. Zo willen we ervoor zorgen dat duurzaamheid hoger op de agenda komt te staan bij christenen en de kerk.”

Volgens Dik-Faber is het maken van duurzame keuzes in het dagelijks leven ook een religieuze daad. “We zijn christenen, maar ook consumenten. Je kan ervoor kiezen om niet naar Zuid-Europa te vliegen voor een weekendje winkelen, bijvoorbeeld. Of je kan kiezen voor een kledingstuk dat niet is geproduceerd door vrouwen die in fabrieken worden uitgebuit. Door zulke keuzes te maken kan je ook God eren.”

Lees ook

Oproep aan de kerk: zet duurzaamheid bovenaan agenda

Duurzaamheid hoort bovenaan de missie van de Protestantse Kerk in Nederland te staan. Het is onbegrijpelijk dat dat thema ontbreekt in het lijstje van vijf prioriteiten van de PKN voor de toekomst. Deze oproep doet een tiental kerkelijke ‘prominenten’ in een open brief aan het landelijk kerkbestuur.

‘God heeft een relatie met de hele wereld, niet alleen met mensen’

Voorzichtig bemoeien ook kerken zich met het klimaat. Een goede zaak, vindt predikant Trees van Montfoort, maar ze mist een theologische onderbouwing.