Voorlopig blijft de kerkenraad van christelijk gereformeerde kerk uit ‘bekwame mannen’ bestaan

Met deze uitkomst van zijn vergadering, hoopt het landelijk bestuur van de Christelijke Gereformeerde Kerken de interne crisis te bezweren en een kerkscheuring te voorkomen. Synode-voorzitter Han Schenau zei zich te realiseren dat dit besluit tot ‘teleurstelling, boosheid en misschien zelfs tot verbittering’ leidt bij gemeentes die al vrouwen in de leiding hebben. “Maar wij willen u niet kwijt”, zei hij aan het eind van twee dagen vergaderen over de vrouw in het ambt.

De CGK-gemeente in Zwolle, die voor de vrouw in het ambt is, vindt het volgens diaken Ger Veuger ‘geen optie’ hierop terug te komen. “Ik ben niet gelukkig met deze besluitvorming”, zei hij na afloop van de vergadering. Zwolle gaat in beroep, verwacht hij. Hoe de gemeente zich in de tussentijd zal opstellen kan hij nog niet zeggen. “Ons beleid is: wij stappen er niet uit, als ze dat willen, moeten ze ons eruit gooien.” Die koers varen ook andere kerken die hadden gehoopt dat ze ruimte zouden krijgen voor hun eigen opvattingen.

Alleen ‘bekwame mannen’

In 1998 heeft de synode besloten dat vrouwen geen lid mogen worden van de kerkenraad. Dat besluit van 25 jaar geleden werd vrijdag bekrachtigd: het ambt, zeker ook dat van dominee, komt alleen ‘bekwame mannen’ toe, zo besloot de synode.

Intussen zijn er op diverse plekken gemeentes die de landelijke uitgezette leer naast zich neerleggen. Zij werken vaak samen met kerkgenootschappen die wél vrouwen toelaten tot de kerkenraad. Zij willen dit niet langer tegenhouden, ook omdat ze ervan overtuigd zijn dat dat in lijn met de Bijbel is.

De eigenzinnige opstelling van deze gemeentes leidt al jaren tot grote problemen in dit kerkgenootschap van circa 70.000 leden. Een scheuring wil niemand, maar hoe de twee vleugels bij elkaar moeten komen, kon synodevoorzitter Schenau gisteren ook niet precies zeggen. De regionale vergaderingen (classis) moeten dit onderwerp de komende tijd op de agenda zetten. De opdracht van de synode is dat de kerken met vrouwelijke ouderlingen en diakenen moeten worden aangesproken, zodat zij zich voegen naar de landelijke besluiten.

