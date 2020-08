Voorgangers manen de regering haast te maken met hulp aan kinderen op Lesbos

Deze oproep staat in een petitie, die is ondertekend door ruim 750 voorgangers van kerken van de meest uiteenlopende snit. De actie loopt nog, de organisatie mailt de handtekeningen maandagavond om 20.00 uur naar de woordvoerders van CDA en ChristenUnie, Madeleine van Toorenburg en Joël Voordewind. Voor woensdag is een gesprek gepland tussen de initiatiefnemers en deze kamerleden.

“We zouden op het gebied van kinderrechten gidsland moeten zijn, maar ons beleid is heel bleek en flets”, zegt Jan de Beer uit Zwolle, die de handtekeningenactie deze zomer begon. “Wij willen meer aandacht voor de duizenden kinderen die in de vluchtelingenkampen in de knel zitten.”

CDA-afdelingen en gemeenten spreken zich uit

Het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil in Griekenland 48 opvangplekken regelen voor weeskinderen uit de kampen op de Griekse eilanden. De regering voelt er niets voor 500 kinderen naar Nederland te halen. D66 en ChristenUnie wilden dit wel, maar moesten in de coalitie het onderspit delven. Tachtig CDA-afdelingen voerden druk uit op de partij om kinderen in Nederland op te vangen. Ook 137 gemeenten spraken zich hiervoor uit.

In de petitie roepen de pastores op vaart te zetten achter de hulp aan de kinderen. Als dat niet lukt in Griekenland, dan moeten er kinderen hierheen komen, vinden zij. “Het beleid is nu erg gericht op die 48 kinderen. Dat is mooi, maar er zijn nog duizenden andere kinderen die hulp nodig hebben. Wat gebeurt er voor hen?”, vraagt De Beer zich af.

Hij constateert dat er onder de voorgangers een grote bereidheid is zelf hulp te bieden. Een aantal vergezelde hun handtekening voor de petitie met de opmerking dat zij wel een kind willen opnemen, zoals De Beer zelf een Afghaanse jongen een thuis biedt. “Wij willen niet alle verantwoordelijkheid bij het kabinet leggen, maar wij willen er zelf ook zijn voor deze kinderen”, zegt de initiatiefnemer.

Nog maar heel mondjesmaat begonnen met helpen

De petitie van de voorgangers is gericht aan CDA en ChristenUnie. Zij moeten druk uitoefenen op het kabinet om de kinderen nu daadwerkelijk te helpen, aldus De Beer. Uit een analyse van Trouw eind juni bleek dat daar toen nog maar heel mondjesmaat mee was begonnen. Gelet op die traagheid, verzocht de SP het kabinet in juli toch een aantal kinderen in Nederland op te vangen. Die motie werd verworpen.

Dat ook CDA en ChristenUnie steun onthielden aan dit verzoek aan de regering, was de directe aanleiding voor De Beer in actie te komen. De twee partijen kunnen de petitie van de geestelijken wat hem betreft opvatten als steun in de rug om het kabinet nu aan te sporen haast te maken.

De Beer schreef enkele voorgangers aan en zo is de bal gaan rollen. “Het is allemaal van onderop gegaan en het heeft een enorme vlucht genomen.” De Beer, lid van de gereformeerd-vrijgemaakte kerk, is erg blij dat de steun komt uit de volle breedte van kerkelijk Nederland. “Wij doen dit als christenen gezamenlijk.”

