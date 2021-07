Voor Tommy Robinson is islamhaat geen goed verdienmodel meer

Eind goed al goed, nou, dat valt nog te bezien. Volgens een Engelse rechter heeft de achttien jaar oude Syrische scholier Jamal Hijazi zoveel trauma’s opgelopen dat het de vraag is of hij er ooit bovenop zal komen. De magistraat vreest dat de schade voor zijn schoolopleiding blijvend zal zijn. Maar toch is het een zoete genoegdoening dat een van Engelands beruchtste brul-islamofoben, ‘Tommy Robinson’, hem een ton in Britse ponden (117.000 euro) aan schadevergoeding moet betalen wegens laster.

Je moet het je voorstellen. Het gezin Hijazi vlucht voor de hel van de Syrische oorlog naar Groot-Brittannië en hoopt daar een nieuw leven te beginnen. Ze vestigen zich in Huddersfield, helaas ook geen paradijs zo ontdekken ze. De dan vijftien jaar oude Jamal krijgt het aan de stok met een medescholier, die hem op de grond gooit en een soort waterboarding op hem toepast. Vanzelfsprekend gaan de beelden trots viraal.

En dan begint de inbreng van ‘Tommy Robinson’. Aan zijn volgers op de sociale media, dan nog vele honderdduizenden, laat hij weten dat Jamal geen slachtoffer is maar een dader, die meisjes het leven zuur maakt. Hij baseert dat op beelden die een moeder op het net heeft gezet over het molesteren van haar dochter. Volgens de dikke duim van ‘Robinson’ is Jamal de boosdoener. De moeder laat geschrokken weten dat Jamal er niets mee te maken heeft, maar het kwaad is dan al geschied. Een legermacht van gulzige consumenten van ‘alternatieve feiten’ stort zich op de familie Hijazi. Verhuizing is onvermijdelijk, Jamal kan niet langer veilig naar school. Accepteren doet hij het niet. Hij spant een proces aan tegen ‘Robinson’.

Voetbalvandaal, drugshandelaar en oplichter

Mensen die de fout ingaan hebben recht op een tweede kans. De in 1982 geboren ‘Robinson’ is zo vaak de fout ingegaan dat hij in zijn verknipte ‘logica’ wel recht moet hebben op talloze herkansingen. Lang kreeg hij die van de digitale ruimte. Hij was voetbalvandaal, drugshandelaar en oplichter, meldt zijn cv. Ook schopte hij een politieagent in elkaar. Zijn echte naam is Stephen Christopher Yaxley Lennon. Hij benutte ook andere schuilnamen. Als ‘Tommy Robinson’ ging hij de islam te lijf. Een van zijn wapenfeiten is de stichting van de English Defence League, in 2009. In 2013 verliet hij die club omdat die zelfs hem te extreem werd. Later probeerde hij een Britse afdeling van de Duitse organisatie Pegida levensvatbaar te maken. Met weinig succes, Pegida UK is niet meer. Tussendoor was hij lid van talloze andere ultrarechtse clubs.

De schade blijft niet beperkt tot de 100 duizend pond schadevergoeding voor Jamal. ‘Robinson’ moet ook de proceskosten betalen, ongeveer een half miljoen pond. Wel zal nog bekeken worden waartoe hij financieel in staat is. Dat kan interessant worden.

Amerikaanse suikerooms

Zelf beweert hij dat hij failliet is. Maar volgens Wikipedia had hij in het verleden menig suikeroompje aan de overkant van de oceaan. Hij zou ongeveer 2,34 miljoen euro hebben geïncasseerd, onder andere van zijn Amerikaanse geestverwant Daniel Pipes. Of de weldoeners uit de VS en Canada nu opnieuw over de brug zullen komen moet nog blijken.

‘Robinsons’ marktwaarde is gedaald. Voorheen kon islamhaat een goed verdienmodel zijn, wanneer je als ‘influencer’ voldoende volgers had op het net. Die had ‘Robinson’, maar alles is anders sinds Twitter en Facebook hem aan de dijk zetten en YouTube hem beperkingen oplegde. De digitale ruimte is voor hem een guur oord geworden.

Lees ook:

Rare mix van Britse anti-islamactivisten

De English Defence League is een vreemde coalitie: hooligans, gedesillusioneerde aanhangers van de extreem-rechtse Britse Nationale Partij die vinden dat de partij te soft is geworden, verbannen leden van neonazi-organisaties, homorechtenactivisten, boze blanke mannen, maar ook een heel klein clubje joden en christenen.