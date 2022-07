Voor het Leger des Heils is homo eindelijk geen zondaar meer

Het kerkgenootschap, bekend van de hulpverleningspoot, verzet zich ‘tegen iedere vorm van discriminatie op basis van seksuele geaardheid’ en betuigt spijt ‘aan degenen die pijn is aangedaan als een gevolg van onze woorden en daden’.

Een historische ommekeer mag de boodschap niet heten. In 2003 bleek de kerkelijke top zich van de orthodoxe opvatting te hebben afgekeerd dat homoseksualiteit zondig was. Een majoor noemde die progressieve houding in de evangelische kerk een ‘bijsturing door de Geest’. De geloofsgemeenschap was op dat moment al ‘verrijkt door andersgeaarden’. Homoseksuelen waren actief binnen de organisatie, enkelen zelfs getrouwd in aanwezigheid van het beroemde boegbeeld, majoor Bosshardt.

Tot een helder standpunt kwam het niet, want de Nederlandse tak van de internationale kerk vreesde dat dat ‘gigantische pijn’ zou veroorzaken bij de kleine, uiterst orthodoxe vleugel.

Internationale tak neemt nog geen standpunt in

Nu, bijna twintig jaar later, meldt The Salvation Army International op zijn website dat er een ‘breed scala aan opvattingen over homoseksualiteit bestaat’ en neemt daarin geen eigen standpunt punt in. Wel bestrijdt het homofobie en wil het een ‘inclusieve kerkgemeenschap zijn waar leden van de LGBTQ-gemeenschap welkom zijn’.

De Nederlandse tak, met bijna 5000 leden, schenkt nu wel klare wijn. In de verklaring die alle heilsoldaten, kerkleden en medewerkers hebben gekregen, staat: “Wij bevestigen het recht van alle mensen op aanvaarding, respect en inclusiviteit ongeacht leeftijd, etniciteit, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, status en mogelijkheden.”

Volgens de Nederlandse legerleiding is niet altijd gehandeld naar de beleden inclusiviteit. Daarom vraagt ze vergeving aan hen die daaronder hebben geleden.

