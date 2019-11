Voor het eerst komt een Theoloog des Vaderlands uit de Pinksterbeweging. ‘Ik wil een theoloog van de straat zijn’

De Amsterdamse pastor en theoloog Samuel Lee is de nieuwe Theoloog des Vaderlands. ‘Mijn missie is altijd geweest om mensen met elkaar te verbinden. Daar houd ik ook het komende jaar aan vast.’

Samuel Lee volgt als Theoloog des Vaderlands hoogleraar theologie Stefan Paas op. Dat werd zaterdagavond in Hilversum bekendgemaakt tijdens de Nacht van de Theologie. De uitverkiezing van Lee is in velerlei opzicht een primeur. Hij is de eerste Theoloog des Vaderlands met een migratieachtergrond, hij is de eerste in die functie die uit de Pinksterbeweging komt en de eerste die een migrantenkerk in Amsterdam-Zuidoost leidt.

Lee (49) is daarnaast ook docent aan de Vrije Universiteit en noemt zichzelf een ‘onafhankelijk Pinksterman’. Hij wordt geprezen als een bruggenbouwer die ervoor gezorgd heeft dat er meer contact kwam tussen traditionele kerken en migrantenkerken. Hij was verrast door zijn uitverkiezing. In zijn dankwoord zei Lee een theoloog van de straat te willen zijn. “Mijn missie is altijd geweest om mensen met elkaar te verbinden. Daar houd ik ook het komende jaar aan vast.”

De voorganger van Lee, Stefan Paas, is een enthousiast twitteraar en zocht ook als Theoloog des Vaderlands ook via dit medium het debat. Dat gaat Lee waarschijnlijk niet doen. “Ik heb veel van Stefan geleerd, bijvoorbeeld om direct te zijn. Hij is het afgelopen jaar zichzelf gebleven en dat is ook mijn doel. Op dit moment twitter ik niet. Ooit heb ik een account aangemaakt, maar ik heb er nooit wat mee gedaan. Ik heb een blog waar ik op deel wat mij bezighoudt en ik doe aan Facebook. Maar ik ga erover nadenken. Twitter is vaak zo polariserend. Mensen komen tegenover elkaar te staan. Dat wil ik juist niet. Ik zoek graag de dialoog.”

Overal mag hij een mening over hebben

Lee mag nu als Theoloog des Vaderlands overal een mening over hebben. “Ik kan van alles zeggen over migrantenkerken of over de dialoog met andere godsdiensten, maar niet over stikstof. Maar natuurlijk leef ik mee met iedereen die geraakt wordt door deze crisis.”

Tijdens de Nacht van de Theologie werd ook bekendgemaakt dat Trees van Montfoort met ‘Groene Theologie’ het beste theologische boek van het afgelopen jaar heeft geschreven. De jury - die bestaat uit recensenten van Trouw en Nederlands Dagblad - noemt het een ‘hyper-urgent en noodzakelijk’ boek dat ‘tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens’ uitdaagt.

Voor de tweede keer werd er ook een jonge Theoloog des Vaderlands gekozen. Dat werd de zesentwintigjarige Mark de Jager. De Nacht van de Theologie kon voor hem overigens niet al te lang duren, hij moest zondagochtend al weer vroeg preken.

