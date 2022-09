Voor Elizabeth draaide het geloof om ‘kleine dingen doen, met veel liefde’

Bij haar negentigste verjaardag in 2016 bracht het Britse Bijbelgenootschap een rijk geïllustreerd boek uit dat geheel gewijd was aan het geloof van de donderdag overleden koningin Elizabeth. Ze schreef, heel bijzonder, zelf het voorwoord.

“Ik was en ben God dankbaar voor zijn onwankelbare liefde. Ik heb gezien hoe trouw Hij is”, noteerde ze, nadat ze alle mensen had bedankt die voor haar hadden gebeden.

Al in haar eerste kerstboodschap, in 1952, bleek hoezeer zij die hulp van anderen nodig had bij haar koningschap, en bij haar geloof. Magazine Christianity Today haalde die tekst gisteren nog eens aan. Elizabeth vroeg daarin alle mensen, ‘van wat voor geloof dan ook’, te bidden dat God haar wijsheid zou geven en dat zij Hem en hen zou dienen, ‘alle dagen van mijn leven.’

Bevriend met Billy Graham

De Britse monarch is ‘Verdediger van het geloof’ en hoofd van de Anglicaanse Kerk, waarvan de praktische leiding in handen is van de aartsbisschop, nu Justin Welby. In zijn statement bij het overlijden van de majesteit schrijft Welby dat haar vertrouwen in God en haar liefde voor God de basis waren van haar bestaan.

Dat liet zij volgens Welby zien in de donkerste dagen van de coronapandemie, toen zij het vertrouwen uitsprak dat het licht zou overwinnen. Bij het verlies van haar echtgenoot prins Philip zag de aartsbisschop in haar moedige houding een zelfde ‘diepgeworteld christelijk geloof’ terug.

Zelf zei ze dat in 2000 zo: “Voor mij zijn de lessen van Jezus en mijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid voor God het kader waarin ik mijn leven probeer te leiden.” Zes jaar geleden vulde ze dat verder in, door te zeggen dat het voorbeeld van Jezus haar hielp te zien hoe waardevol het is als ‘kleine dingen gedaan worden met veel liefde, door wie dan ook, en wat diegene ook maar gelooft’.

De koningin was goed bevriend met de Amerikaanse evangelist en televisiedominee Billy Graham, die vier jaar geleden overleed. In zijn autobiografie schrijft hij dat haar favoriete bijbelverhaal dat van de kreupele is die door een wonder van Jezus weer kan lopen.

Barmhartige Samaritaan

In haar kerstboodschappen verwees Elizabeth meermalen naar een andere passage, de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan, een soort tweederangs burger, die een beroofde en mishandelde man hielp terwijl de officiële geestelijken hem links lieten liggen.

“Dit prachtige verhaal is nog steeds relevant”, zei ze haar kersttoespraak in 2020, middenin de corona-pandemie. “Goede Samaritanen zorgen voor iedereen, ongeacht gender, ras of achtergrond. Ze herinneren ons eraan dat iedereen uniek is en gelijk voor God.”

Het geloof ervaarde zij in haar leven als een grote steun. In 2002, het jaar waarin zowel haar moeder als haar zus Margaret overleed, sprak zij daar openlijk over: “Ik weet hoezeer ik vertrouw op mijn geloof om me te helpen door goede en slechte tijden… Ik weet dat de enige manier om mijn leven te leiden is het goede te doen, naar de toekomst te kijken en mijn vertrouwen in God te stellen.”

Tijdens haar leven benadrukte de koningin het belang van respect en tolerantie tussen gelovigen en religies. Tien jaar geleden, bij haar zestigste jubileum, was ze bij een receptie van de aartsbisschop van Canterbury met leiders van moslims, hindoes, boeddhisten, joden. In haar speech zei ze dat geloof ook een gevoel geeft van ergens bijhoren, en dat het kan aansporen tot sociale actie. Voor haar inspanningen voor vrede en tolerantie tussen geloven, kreeg ze de Sternberg Gold Medallion.

