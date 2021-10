Voor de Poolse brandweerbroeders is geen vuur te hoog

Het is met afstand het bijzonderste brandweerkorps dat er is. De broeders van het Niepokalanow-klooster, niet ver van Warschau, bekommeren zich niet alleen om het geestelijk welzijn van de bevolking. Ze gaan ook bosbranden te lijf, halen katten uit bomen en rukken uit bij ondergelopen kelders. De vijf vrijwillige brandweerbroeders zijn op afroep beschikbaar, een andere broeder houdt de wacht.

Onlangs werd het korps uitgebreid met een broeder. “Brandweerman zijn is een van de aspecten van ons religieuze leven”, vertelt broeder Jacek Szczepanik aan de katholieke tv-zender EWTN. “Elk incident waarbij een burger in nood is, kan voor ons als religieuze brandweermannen reden zijn om aan het werk te gaan.”

Beschermheilige

De brandweerbroeders hebben het vooral druk in de zomer en de herfst, wanneer de temperaturen rond het klooster hoog oplopen en de bossen zeer vatbaar zijn voor vuur. Het bijzondere brandweerkorps werd in 1931 gesticht door de Poolse pater Maximiliaan Kolbe, die later in Auschwitz werd vermoord. In 1982 werd hij door paus Johannes Paulus II heiligverklaard. Kolbe is patroon van politieke gevangenen, journalisten en mobiele telefonie, maar kan ook worden aangeroepen bij branden en andere calamiteiten. Daarvoor is overigens ook de heilige Florianus, gestorven rond 304, beschikbaar. Hij is beschermheilige van brandweermannen en wordt van oudsher afgebeeld met een ton vol water.

Overigens lijkt het soms inderdaad wel of de Poolse brandweerbroeders hulp van boven krijgen. Broeder Jacek vertelt over een wonderbaarlijke gebeurtenis waarbij een van zijn broeders hete teer over zich heen kreeg. “Eigenlijk had hij dood moeten zijn, maar op de plekken waar zijn lichaam onbedekt was, bleek hij slechts lichte verwondingen te hebben.”

