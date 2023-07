Volgens de imam van de Grote Moskee in Mekka is in Europa zelfs een huwelijk tussen mens en dier mogelijk

Zomaar een buurland veroveren was vroeger heel gewoon. In de moderne tijd heb je een verhaal nodig. Je moet aan de rest van de wereld uitleggen dat je rooftocht onbaatzuchtig is en een hoger doel dient.

Poetin verkocht zijn oorlog tegen Oekraïne als een reddingsoperatie voor de Russischtalige inwoners van dat land, ‘onderdrukt’ door hun Oekraïens sprekende medeburgers. Ook wilde hij het nazisme bestrijden. Klinkt edel.

Dodelijk voor die kletskoek is de achtergrond van de Oekraïense president Zelensky. Hij is jood en Russischtalig. Overigens vermoordde Stalin een kleine eeuw geleden vier miljoen Oekraïners via een hongergenocide. Zou je ook nazigedrag kunnen noemen, al is het nooit berecht door enig tribunaal.

Het westerse morele riool

Andere propaganda beschrijft Poetin als een deugdzame held, die de mensheid redt uit het westerse morele riool. Die kijk op de zaak biedt betere kansen op internationale sympathie dan het naziverhaal. Bijvoorbeeld in de moslimwereld.

Onlangs hield de imam van de Grote Moskee in Mekka een vuurspuwende donderpreek tegen homo’s en de verderfelijke westerse seksuele moraal. De weleerwaarde overtrof Poetin, die beweert dat Europa pedofilie aanprijst. De Mekkaanse voorganger waarschuwde dat in Europa zelfs een huwelijk tussen mens en dier mogelijk is. Zijn tirade deed denken aan de scheldpartijen van Ruslands couppleger Prigozjin, maar zal opperpotenrammer Poetin zeker hebben behaagd. Naar stijl en naar inhoud.

In Azië is de ‘derde sekse’ een bekend verschijnsel

Toch is het de vraag of de hele moslimwereld zal applaudisseren voor Poetins ‘cultuuroorlog’ tegen het Westen. Het gefulmineer tegen transgenders bijvoorbeeld zal in Pakistan, India en Bangladesh geen onverdeeld gunstig onthaal krijgen. Daar wonen bij elkaar opgeteld zo’n zeshonderd miljoen moslims. Die regio is al vanouds vertrouwd met het begrip ‘derde sekse’. Daaronder vallen transseksuelen en alle mensen die niet passen in de categorieën man of vrouw.

De Britse koloniale bestuurders probeerden in de Victoriaanse tijd het verschijnsel te verbannen uit de Indiase samenleving, met weinig succes. Ideaal is het lot van mensen van de derde sekse nog steeds niet. Vaak vertoeven ze aan de maatschappelijke zelfkant, al dan niet in communes onder leiding van een goeroe. Maar wel is voor de wet hun toestand verbeterd. In 2014 bepaalde het Indiase hooggerechtshof dat transgenders recht hebben op gelijke behandeling. In India zijn er voor hen tegenwoordig soms aparte toiletten. Zowel in Pakistan als in India, en ook in Nepal, kun je in je paspoort laten aangeven dat je tot de derde sekse behoort.

Een bijzonder oecumenisch huwelijk in Kerala

In Pakistan werd in 2018 een transgender tv-nieuwslezeres. In 2020 opende in Bangladesh een speciale religieuze school voor transgenders zijn deuren.

De houding tegenover de derde sekse is cultureel bepaald en lijkt zich weinig aan te trekken van religieuze grenzen. In de Indiase deelstaat Kerala trok in februari een oecumenische geboorte veel aandacht. De islamitische moeder is bezig vader te worden. De christelijke vader bewandelt de omgekeerde weg. Om een kind te kunnen krijgen onderbraken de twee geliefden hun hormoonbehandelingen. Het is onbekend tot welke sekse de baby behoort. Na de eerste schrik legde de christelijke familie zich neer bij de situatie.

Voor de islamitische familie blijft het een brug te ver. Voor Poetin een complete Krimbrug.