Vmbo’ers bloeien op dankzij filosofieles. ‘Ze denken dat ze dom zijn, het is schokkend’

Volgens filosofe Eva-Anne Le Coultre horen alle vmbo’ers filosofieles te krijgen. Haar proef in Noord-Groningen was een succes. ‘Het is gevaarlijk dat we onderscheiden tussen denk- en doeberoepen. Alsof je als lasser of kapper niet na hoeft te denken.’

Voor haar promotieonderzoek volgde filosofe Eva-Anne Le Coultre (46) acht ervaren filosofiedocenten. Ze wilde ontdekken hoe goede leraren hun leerlingen aanzetten tot denken. Het probleem: dit waren uitsluitend havo- en vwo-leraren. Logisch, zegt Le Coultre, “want op het vmbo wordt filosofie niet gegeven.”

Juist dit moet veranderen, stelt ze. “Nergens is filosofieles zó nodig als daar.”

Het idee hiervoor kwam drie jaar geleden op. In Trouw vertelde Le Coultre dat ze een subsidie van twee ton had gekregen om filosofieonderwijs te bevorderen in Groningen. De door aardbevingen geteisterde provincie had miljoenen euro's beschikbaar gesteld voor het project Toukomst (toekomst), waar Groningers van mochten profiteren.

‘Ik vínd dat gewoon’ is niet genoeg

Le Coultre zag hoe in de Randstad filosofieles op middelbare scholen hip was, terwijl weinig Groningse scholen het vak aanboden. Vmbo’s al helemaal niet, en niet alleen in Groningen. “Nergens kun je als vmbo’er examen filosofie doen.”

Ze vormde duo’s van filosofie- en vmbo-docenten en startte twee proefprojecten. “In Winsum liep dat meteen vrij soepel. In Appingedam was de eerste les dramatisch, de kinderen waren niet gewend naar elkaar te luisteren, ze scholden elkaar uit. Maar het ging beter, toen de vmbo-docent een steviger rol kreeg. De klas kreeg door dat je steeds naar het ‘waarom’ moet vragen. Dat ‘Ik vínd dat gewoon’ niet voldoende is.”

“Het lesthema ‘vrijheid’ was te abstract, maar toen dat werd vertaald naar de vraag ‘Mag iedereen kinderen krijgen?’, kwamen de tongen los. Ze snapten het probleem, sommigen kenden ouders die door allerlei problemen niet goed voor hun kinderen konden zorgen.”

Beeld reyer boxem

Alsof denken iets voor de elite is

Eva-Anne Le Coultre gaf zelf filosofie op een gymnasium. Dat schooltype is doorgaans fraai gehuisvest. De vmbo’s, stelt ze droog vast, zijn meestal op ‘lelijke locaties’ te vinden. “Daaraan zie je dat het vmbo lager staat aangeschreven. De leerlingen zelf vinden dat ook, hoorde ik van hen. ‘We zijn dom, anders zaten we niet op het vmbo.’ Het is echt schokkend.”

Dat vmbo’ers geen filosofie krijgen, bestendigt dat vooroordeel. “Alsof denken iets voor de elite is, niet voor de praktijkgerichte opleidingen. Terwijl filosofie het meest praktische vak is dat je je kunt voorstellen.”

Morele dilemma's

Le Coultre klinkt gedreven. “Ja, ik ben hier fel over. Het is gevaarlijk dat we onderscheiden tussen denk- en doeberoepen. Alsof je als lasser of kapper niet na hoeft te denken. Loop eens een dag mee in de zorg en de morele dilemma’s vliegen je om de oren. Of bij de kapper. Moet ik milieuvriendelijke haarlak gebruiken ook als die veel duurder is? Wat doe ik met de vertrouwelijke gesprekken met klanten in de kappersstoel?”

Na het proefproject wil Le Coultre, die donderdag in Groningen promoveerde, graag verder met het vmbo-initiatief. Dat kan, want ze heeft nog maar een kwart van de Toukomst-subsidie gebruikt. “Ik heb gezien hoeveel vooruitgang je kunt boeken met acht filosofielessen in een vmboklas. Stel je eens voor wat een heel jaar dan doet.”

Eigenlijk, zegt Le Coultre, verdienen alle vmbo’ers filosofie. “Scholen mogen het natuurlijk zelf weten, maar als het aan mij ligt zouden alle leerlingen filosofische denkvaardigheden moeten aanleren. Als apart schoolvak, of in samenhang met bijvoorbeeld burgerschapsles. Omdat leren denken het belangrijkste doel is van onderwijs mag je dat geen kind onthouden. Ook niet op het vmbo.”

Volgens de Groningse filosofe helpt filosofie leerlingen om onderscheid te maken tussen flauwekul en betrouwbare informatie op sociale media. Het helpt ook tegen polarisatie. “Of het nu om boerenprotesten of Zwarte Piet gaat, ze leren hoe je je inleeft in de positie van iemand met een andere mening, die je dus niet meteen op z’n gezicht timmert. Dat is voor de ontwikkeling van leerlingen belangrijk, en fundamenteel voor de democratie.”

Volgens Le Coultre is er nog een goede reden om vmbo’ers filosofieles te geven: hun eigen reacties op de lessen. “Ze zeggen: ‘Niemand vraagt ons wat wíj vinden en nu wordt er eindelijk eens naar ons geluisterd, onze mening doet ertoe.’ Dat vond ik tekenend.”

Op het vmbo leren ze denken af

“Ze ervaren dat er zelden een beroep wordt gedaan op hun denkvermogen. Dat ze dus dom zijn. Dat zijn ze niet, maar ze kunnen het wel worden. Op de basisschool is het verschil in niveau van filosoferen niet zo groot, dan kunnen ze allemaal nog denken over grenzen heen. Daarna mogen ze dat ontwikkelen op havo of vwo, maar op het vmbo leren ze dat af. Want kritisch denken of argumenteren staat niet in de leerdoelen van het vmbo, wel in die van havo en vwo.”

“Vmbo’ers krijgen in de praktijk te maken met vragen waarop het goede antwoord niet in het antwoordenboek staat. Ook de docent heeft de waarheid niet in pacht. Ze moeten dus zelf leren nadenken over morele kwesties, over wie ze willen zijn en hoe te handelen.” Zoals voor alle vaardigheden geldt: dat moet je oefenen. “Als je dat niet oefent in de klas, ga je achteruit. Door aan filosofie te doen, kunnen vmbo’ers weer ontdekken dat ze helemaal niet dom zijn.”

