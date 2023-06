Virtual reality en AI moeten de islamitische boodschap verkondigen in Rotterdam

Zaterdag opent het Islam Experience Centre de deuren in Rotterdam. Met behulp van hologrammen en virtualrealitybrillen willen ze laten zien dat de islam ‘niet iets van vroeger is, maar van de toekomst’.

Over de hele muur is de skyline van een uitgestrekte futuristische stad te zien: wolkenkrabbers en snelwegen die afsteken tegen een helder paarse en oranje vervagende horizon. En daartussen tal van moskeeën, met minaretten die naadloos opgaan in het panorama.

Het is een van de visualisaties die onderdeel uitmaken van het nieuwe Islam Experience Centre (IXC), op de vierde verdieping van een flatgebouw aan het Rotterdamse Zuidplein. Initiatiefnemer Joram van Klaveren legt uit waar we naar kijken. “We hebben aan AI gevraagd hoe een islamitische stad van de toekomst eruitziet. Dat heeft een Rotterdamse kunstenaar vervolgens uitgewerkt.”

Expres veel moderne technologie

Door sommigen wordt het initiatief omschreven als “het eerste islamitische museum van Nederland”, zegt Van Klaveren in het promotiefilmpje. Of het die naam mag dragen, houdt hij in het midden. Van Klaveren, oud-PVV’er en zo’n vier jaar geleden bekeerd tot de islam, geeft een korte rondleiding. Enthousiast wandelt hij het handjevol kamers door, gevuld met hologrammen, virtualrealitybrillen en sikkelvormige manen en andere islamitische symbolen die baden in neonlicht.

Ze hebben expres veel moderne technologie gebruikt, vertelt Van Klaveren. Zo probeert het centrum een clichébeeld over de islam, namelijk dat het geloof achterhaald en primitief is, te weerspreken. “De islam is niet alleen van vroeger, het is ook iets van nu en de toekomst.”

Niet alleen het ‘museum’, ook de apparatuur zal voor veel mensen nieuw zijn, zegt Van Klaveren. “Veruit de meeste mensen hebben nog nooit een VR-bril gebruikt. Door een eerste ervaring blijft de boodschap van de opstelling ook beter bij.”

Empathie-opwekkende ervaring

Wat die boodschap is? Het gaat Van Klaveren erom misconcepties weg te nemen, een breed publiek te informeren over de islam en de bevordering van empathie in de maatschappij. Voor moslims hoort empathie bij het principe akhlaq, “het tonen van het juiste gedrag”, licht hij toe.

Het nieuwe Islam Xperience Centre in Rotterdam. Beeld IXC

In een van de ruimtes staat een tiental spierwitte, bolle draaistoelen, met daarop een virtualrealitybril en koptelefoon. Die bieden een heuse empathie-opwekkende ervaring: je bent op straat, mensen komen op je af, beginnen je intimideren. Je vraagt je eerst af waarom, om er dan achter te komen dat men je moet hebben omdat je een meisje bent, omdat je niet uit Nederland komt, omdat je gelovig bent, of omdat je in een rolstoel zit. Van Klaveren: “Zo voel je hoe het is om gediscrimineerd te worden.”

Volgens Van Klaveren zijn er nog veel misconcepties over de islam in de maatschappij. “De angst dat de islam leidt tot terrorisme, of de gedachte dat moslims niet in de samenleving passen.” Ook hier komt virtual reality van pas: om de bezoeker terug te laten reizen naar het zevende-eeuwse Arabië. “Je krijgt uitgelegd dat het historisch en islamitisch niet zo in elkaar steekt. Als je één iemand doodt, dan is het alsof je de hele mensheid doodt.”

Staf van Mozes

Een aantal voorwerpen, zoals de Kaäba in Mekka, maar ook de staf van Mozes, zijn als hologrammen te zien. “Het is belangrijk om te laten zien dat de islam ook een band met het Westen heeft.” Een van de hologrammen toont een geografische kaart van de twaalfde-eeuwse cartograaf Muhammad Al-Idrisi. “Die is ook gebruikt door Columbus. Soms hoor je dat de islam niets te maken heeft met het westen, maar dat is niet waar.”

De verschillende exposities zouden alle moslims moeten aanspreken, ongeacht hun stroming of achtergrond. “Het gaat hier om dingen waarover alle moslims het eens zijn. We willen mensen kennis laten maken met de islam, dus blijven we bij basiselementen. Het museum heeft wat dat betreft weinig theologische diepgang.”

Lees ook:

Hoogleraar islamstudies Christian Lange: ‘Het gaat in de sharia nauwelijks over de jihad of het strafrecht’

Hoogleraar Christian Lange won een prijs voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Een gesprek over de sharia, digitale onderzoeksmethoden en geur in de Koran.