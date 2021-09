Verzoening is ‘de corebusiness van de kerk’, en dus gaan twee gereformeerde kerken weer samen

Een kerkscheuring voltrekt zich niet van de een op de andere dag, en als het al tot herstel van zo’n breuk komt, dan is dat ook een proces van jaren. In 2017 besloten twee behoudende gereformeerde kerken zich te herenigen.

Vier jaar en veel toenadering verder, is de nieuwe kerkorde – zeg maar de statuten – in concept klaar. De twee landelijke kerkbesturen hebben er acht dagen voor uit­getrokken om die nieuwe regelingen voor de kerkelijke organisatie te bespreken. Voor het geval ze meer tijd nodig hebben, zijn er ­alvast twee reservedagen ingepland.

“Dat is niet ruim bemeten. Er ligt een compleet nieuwe kerk­orde, met zestig artikelen”, zegt Ad de Boer, voorzitter van de regiegroep die het fusieproces begeleidt. “Als ik zie hoelang er normaal wordt gesproken over een paar artikelen, dan is dit echt niet veel tijd. Dit proces moet heel zorgvuldig, er moet gelegenheid zijn in elkaars hart te kijken. Ik hoop dat het in deze tijd lukt.”

Vrijdag en zaterdag is de eerste sessie geweest over de nieuwe kerkorde. De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de landelijke vergadering van de de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) hadden twee besloten ‘heidagen’ om ‘de relatie te versterken’, aldus De Boer voorafgaand aan die dagen.

Deze twee gereformeerde stromingen zijn elkaar vijftig jaar terug kwijtgeraakt. In 1944 had zich al een scheuring voltrokken in de ­gereformeerde wereld. Een groep maakte zich los van de hoofdstroom, wegens onenigheid over de doop. Zij ging verder als GKv.

Dat was, vonden de vrijgemaakten zelf, de enige ware kerk. Tegen dat idee ontstond intern steeds meer weerstand, en in 1967 leidde dat tot een breuk. De critici richtten hun eigen kerkgenootschap op, de NGK. Ook gereformeerd en behoudend, maar wat vrijer en losser dan de vrijgemaakten die met tegen de 110.000 leden nog altijd veel groter zijn dan de NGK, die nu 33.000 ­leden heeft.

De vrijgemaakte kerk raakte in de jaren tachtig, negentig de warekerkgedachte geleidelijk kwijt. Dat maakte de weg vrij voor samenwerking met anderen, óók met diegenen met wie ze hadden gebroken. Het onderscheid met hen vervaagde, zozeer dat volgens De Boer de verschillen tussen streng en los niet meer zozeer lopen tussen de kerken, als wel binnen die twee kerkgenootschappen. In beide zijn er rekkelijken en preciezen en dat verschil manifesteert zich ook rond de kerkorde.

Grofweg draait de discussie over de kerkorde vooral om de verhouding tussen het landelijk kerkverband en de plaatselijke kerken. Wat moet er voorgeschreven worden en hoeveel ruimte hebben plaatselijke kerken om eigen keuzes te maken? Daarnaast zijn er inhoudelijke kwesties, zoals het voorstel kin­deren toe te laten tot het avondmaal, iets wat in de vrijgemaakte kerken nog niet kan. Ander heikel punt is het huwelijk. Dat blijft in de kerkorde voorbehouden aan man en vrouw. Maar plaatselijke kerkenraden mogen, zo staat in de concept-kerkorde, zelf beslissen om bij voorbeeld homoseksuelen in hun kerk te laten trouwen. Ook dat ligt heel gevoelig.

De heidagen begonnen niet met de zestig artikelen, maar met een viering met avondmaal. Is dat niet meer iets voor het slot van het proces, als alle discussie geweest is?

Beslist niet, vindt De Boer: “Je zegt eerst: we vinden elkaar als kerk, als afgevaardigden, aan de voet van het kruis van Christus. Zo gaan we de discussie in, daar blijven we elkaar aan herinneren. Als het spannend wordt, zeggen we tegen elkaar: we deelden één brood, weet je nog?”

Dempt dat besef de discussie?

“Dat verwacht ik wel. Niettemin kan het een stevig gesprek worden. Er ligt een compleet nieuwe kerk­orde, ik hoop niet dat die bij hamerslag wordt goedgekeurd. Vanuit de grond van mijn hart zeg ik: laat er stevig gesproken worden over wat er in de kerken leeft. Maar hoe scherp het debat ook is, dat we ­samen aan het avondmaal zijn geweest staat. We kunnen niet meer los van elkaar.”

Staat het daarmee vast dat de ­kerken gaan fuseren?

“Er staat niets vast totdat de fusie er is, dat is uiteindelijk aan God. Maar de overtuiging dat de kerken aan elkaar zijn gegeven, leeft heel diep. En op persoonlijke titel zeg ik dat het niet meer stuk kan. Als het meezit is het hele proces begin 2023 afgerond.”

Met name binnen de vrijgemaakte kerk maakt een kleine groep zich zorgen dat het orthodoxe karakter verdwijnt. Net als in de NGK al langer het geval was, mogen ­vrouwen daar nu ook predikant worden. Uit onvrede stappen ­mensen over naar kerken waar dit niet mag. De Christelijke ­Gereformeerde Kerken, of de ­gereformeerde bond binnen de ­Protestantse Kerk in Nederland. In hoeverre houdt u rekening met deze conservatieve stroming?

“De synode van de GKv heeft alle bezwaren afgewezen, in het besef dat mensen de kerk zouden kunnen verlaten. Angst was geen raadgever, en ik verwacht geen seconde dat dat bij deze fusiebesprekingen een rol gaat spelen. We proberen wel de besluiten zo te onderbouwen dat ze het hart raken van ­diegenen die zorgen hebben.”

Wat is ermee gewonnen als de GKv en de NGK weer een kerk ­worden?

“Verzoening is de corebusiness van de kerk. De scheuring, die zo diep heeft ingegrepen in mensenlevens, had er niet moeten zijn. Die wordt nu ongedaan gemaakt, door ons te verzoenen. God heeft ons verschillende dingen gegeven. De NGK is altijd gevoeliger geweest voor de tijdgeest, vrijgemaakten zijn sterk studiegericht. In die traditie kunnen we elkaar tot hand en voet zijn.”

Plaatselijk werken deze twee ­protestantse kerken wel samen met de christelijke gereformeerden. Zit dat er ook landelijk in?

“Er is bij ons een diep verlangen ­samen te gaan met de christelijke gereformeerden. Maar vanuit hun synode is de samenwerking met ons stilgelegd. Gelet op de spannende discussies die er daar zijn over de rol van de vrouw, ligt samengaan nu niet erg voor de hand. Plaatselijk worden onze kerken trouwens niet gedwongen te fuseren, en samenwerking met de christelijke gereformeerden blijft lokaal mogelijk.”

En de gedachte van verzoening doortrekkend, zou de gefuseerde kerk kunnen aansluiten bij de PKN, de fusiekerk van hervormden, gereformeerden en Luthersen?

“Daar ligt nog een aantal wezenlijke verschillen, over de vrijheid in de leer en de plaats van lokale gemeenten. Nee, dat zie ik nog niet gebeuren.”

Lees ook:

Excuses gereformeerd-vrijgemaakten voor kerkscheuring

Uit eigen beweging hebben de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zaterdag excuses gemaakt voor de besluiten in 1967, die een kerkscheuring tot gevolg hadden met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dat gebeurde zaterdag in Elspeet, in een gezamenlijke vergadering van de twee behoudende kerkgenootschappen, die op weg zijn naar fusie.