Verwacht niet te veel van verlossers (m/v)

Volgens de formidabele muzikant Spinvis moet je vergissingen koesteren. Je maakt een foutje en dan gaat er een raam open. Als je ervoor openstaat kunnen dingen ontstaan, zei Spinvis in Trouw. Ik geloof hem, want ik ben loyaal aan mijn mensen die ik bewonder.

Net nog tikte ik de volgende zin: ‘Ik vraag me de hele dag af waar Pieter Omtzigt op vacancy is.’ Natuurlijk bedoelde ik vakantie, maar mijn vingers deden niet wat ik een paar seconden daarvoor nog van plan was. Kortsluitinkje in mijn hoofd. Allemaal verklaarbaar. Niets om je ongerust over te maken.

Pieter Omtzigt heeft nog steeds niet gezegd wat zijn pallen – sorry weer een vergissing – plannen zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. Een eigen partij wellicht, maar hoe en wat en met wie? Heel het land snakt naar het antwoord.

Voordat hij ons het grote nieuws gaat vertellen, moest hij er eerst een paar weken tussenuit. Vakantie dus.

‘Lees de toptien nog eens voor’

Ergens in Europa op een camping wellicht? Blijk je als nietsvermoedende Hollander naast de familie Omtzigt te staan. Hoor je zijn vrouw vanuit de voortent roepen. “Wie heb je nou ook alweer op de tweede plek van de lijst gezet? Lees de toptien nou nog eens een keer voor?” Daarna maakt de familie Omtzigt een fijne wandeling in de omgeving van de camping. Later die middag is tijd ingeruimd voor een nadere uitwerking van het verkiezingsprogramma.

Toch was die tikfout van mij, vacancy in plaats van vakantie, toch niet zo gek. Vacancy is Engels voor vacature. Ons land heeft dit moment een vacature die boven alles uit steekt en waar Omtzigt volgens heel veel mensen op moet solliciteren. We zoeken een verlosser (m/v) voor 100 uur week. Nogal wat landgenoten beroepen zich graag op hun vrijgevochten status. Ondertussen willen ze niets liever dan bij de hand genomen worden en dat al hun problemen snel worden opgelost. Als de overheid hun zin maar doet.

Je hebt verlossers in alle soorten en maten. Zelfs De Telegraaf heeft zich die rol aangemeten en belooft nu al weken verlossing van het matige zomerweer. Vanochtend nog kreeg ik een pushbericht op mijn telefoon ‘Goed nieuws vakantievierders: dicht bij huis steeds beter weer’. De belofte lijkt te worden ingelost.

Maar het afbreukrisico van een verlosser is groot. Het ene moment hijsen ze je op het schild en roept het volk ‘Alleluja’. Niet veel later schoppen ze je er weer af en heb je persoonsbewaking. Wie wil die rol nog op zich nemen? Niet zo gek dat Omtzigt eerst op vakantie wilde alvorens de knoop definitief door te hakken.

Ondertussen nam afgelopen zondag in Lissabon een man van 86 jaar oud 1,5 miljoen jongeren bij de hand. Die waren afgekomen op de slotmis van de Wereldjongerendagen, het Lowlands van de katholieke kerk. Er is natuurlijk maar één Verlosser in de kerk, maar het blijft fantastisch om te zien hoe paus Franciscus in eenvoudige taal laat zien hoe het leven geleefd kan worden. “Op momenten van vermoeidheid en verleiding heb je altijd de herinnering aan de WJD en aan de genade die je deze dagen ontvangen hebt”, zei de paus tegen al die jongeren. “Vergeet deze dagen daarom niet, want jullie zijn het heilige volk van God!”

Architecten van de kerk van de toekomst

De bekende pausbiograaf Austen Ivereigh zei in het Nederlands Dagblad dat de paus tijdens deze Wereldjongerendagen de basis legde voor de toekomst van de kerk door zijn hervormingen te bevestigen. “Ik geloof dat deze week daarvoor cruciaal is, want hij spreekt hier tot de jongeren en zij zijn de architecten van die kerk van de toekomst”, aldus Ivereigh.

Je moet altijd oppassen om de invloed van een paus te overschatten. Alsof die jongeren kneedbaar zijn als deeg. Bij de volgende Wereldjongerendagen is die man in het wit misschien heel iemand anders. Zijn macht is beperkt. Franciscus weet dat zelf als beste.

Ondertussen komt het moment dichterbij dat Pieter Omtzigt terugkeert van vakantie. Misschien heeft hij zijn medewerkers vooruitgestuurd om in Den Haag een auto te regelen waarmee hij zijn intrede kan doen. De A12 wordt voor hem vrijgehouden. Het volk snakt naar verlossing. Maar wat weet het eigenlijk van hem?

Verwachtingen hebben de neiging om net als water het laagste punt op te zoeken. Voor je het weet staat de hele straat onder. Les 1 van het geloven in een verlosser: ‘Verwacht niet te veel’.