Vertrekkende rector PThU: ‘Volk en elite raken elkaars leefwereld nauwelijks meer aan’

Mechteld Jansen (1960) zwaait af als rector van de Protestants Theologische Universiteit. Theologie, vindt ze, heeft een belangrijke taak in het dichten van de kloof tussen volk en elite. ‘Mijn drijfveer is altijd geweest: weiger het wantrouwen.’

Het lijkt nu ver weg, maar toch: stel je een ijsvlakte voor, middenin de winter. Er wordt geschaatst door stedelingen en plattelanders, mannen en vrouwen, praktisch en theoretisch geschoolden. Schaatsen is immers een volkssport.

Een groep studenten, allemaal met een snel schaatspak aan, raakt in gesprek met een groep oudere mannen. Zij kennen de wijde plassen en kleine slootjes rondom hun dorp van jongs af aan. Ze waarschuwen voor wakken en scheuren, verderop in het ijs. Je moet vooral gáán, zeggen ze, en niet in een groepje bij elkaar blijven staan. De jonge studenten luisteren aandachtig, ze zijn blij met de tips.

Mechteld Jansen (1960, Harderwijk) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkte als predikant. Sinds 2008 is ze verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, waarvan ze in 2014 rector werd. Ze is er ook hoogleraar missiologie. Haar opvolger, Maarten Wisse, begint in september. Het essay Volk en elite is verschenen bij uitgeverij KokBoekencentrum.

“Het ijs is een belangrijke plek, omdat daar ontmoetingen tussen allerlei verschillende mensen plaatsvinden”, zegt Mechteld Jansen, die vandaag afzwaait als rector van de Protestantse Theologische Universiteit. De symbolische scène tussen de studenten en oudere mannen is het uitgangspunt van het essay Volk en elite dat Jansen ter gelegenheid van haar afscheid schreef, evenals van de rede die ze vandaag zal uitspreken.

“Het gaat op het ijs om de goede houding, het bikkelen, het genieten van het ritme. Maar als we niet oppassen, laten groepen mensen zich op het ijs uit elkaar drijven”, vreest Jansen.

“Neem de mensen die van huis uit hebben meegekregen dat het met het vermogen, en het intellect en de opleiding wel goed zit. En dat ons land altijd om mensen met aangeboren leiderschap zit te springen. Daar tegenover de mensen die van huis uit meekregen, of langzaamaan hebben ontdekt, dat je vergeten wordt als je niet van je afbijt. Dan ontstaan er hele andere wakken en scheuren.”

U maakt zich zorgen. Ontmoetingen zoals die op het ijs, komen die in de samenleving steeds minder voor?

“Dat idee heb ik zeker. Ik houd me meer dan tien jaar bezig met dit thema. Tien jaar geleden zag ik al een toenemende tweedeling in de maatschappij tussen volk en elite. Destijds zeiden mensen tegen me: schep je niet juist een kloof door die zo specifiek te benoemen? Maar ik zag hoe verschillen in opleidingsniveau en vermogen toenamen en dat is het probleem: volk en elite raken elkaars leefwereld nauwelijks meer aan.

In de kerk zag ik dezelfde scheiding ontstaan, hoewel er ook veel kleine gemeenten zijn die wél een brug kunnen bouwen.”

Waar ziet u dat nog meer concreet gebeuren?

“Bij ouders die hemel en aarde bewegen om hun kind van de havo naar het atheneum te krijgen. Met andere woorden: ze beschouwen het kind zélf als minder kansrijk als dat niet naar het atheneum gaat. En de populistische tendens is om ‘het volk’ te zien als een homogene entiteit. Alsof er maar één stem is. De nuances gaan verloren.”

“Het volk wordt als nationalistisch, bijna geborneerd, neergezet. Met de campingstoeltjes voor de voordeur, dat is het volk. Daartegenover wordt de elite geplaatst, die kosmopolitisch is en geen thuis nodig heeft omdat ze zich in de hele wereld thuis kan voelen. Maar ieder mens verlangt naar een thuis.”

Daarin ziet u een belangrijke taak voor religieuze gemeenschappen: het bieden van een thuis.

“Ik vergelijk het vaak met een café waar mensen van allerlei rangen en standen komen, maar iedereen je naam kent. Ten diepste verlangen alle mensen daarnaar: dat je ergens komt waar alle verschillen in gender, kleur en seksuele voorkeur gevierd worden. Dat is heel moeilijk om voor elkaar te krijgen.”

“Ik geloof dat we daarin de maatschappij overvragen. Dat komt ook omdat we de kerk ten dele kwijtgeraakt zijn. Daarom verwachten we nu heel veel van die maatschappij en de politiek. Maar de staat kan niet voorzien in ontmoetingen op zielsniveau. Daar hebben we geloofsgemeenschappen voor nodig. Als die zich nog ergens kunnen laten gelden, dan is het hier.”

In Bijbelse bronnen en christelijke theologie slaat ‘het volk’ op mensen die vergeten worden. In de Bijbel krijgen ze, veelzeggend, een naam.

“Theologisch gezien is dat precies waar het om draait. In de Bijbel gaat het altijd om het godvergeten volk. Het gaat om de menigte waarover Jezus met ontferming bewogen was, om de mensen die zich niet gekend en gezien weten. Ik zeg weleens: het gaat om de mensen die steeds naar een ander loket worden verwezen.

“De elite kan zich daarmee solidariseren door zich hun lot aan te trekken, door te zeggen: bij ons krijg je een naam. En we missen je als je er niet bent. Maar het probleem is dat al die dingen voor de elite vanzelfsprekend zijn. Mensen uit de elite hebben al een naam. Dan is het makkelijker om iemand te zijn.”

Volgens allerlei definities behoort u zelf tot die elite. Kunt u hier dan wel over schrijven?

“Ja dat is een goede vraag, gezien allerlei identificatieprocessen die zich in de maatschappij voordoen. Maar theologisch worden die ondergraven. In Gods ogen gaat het ook om de mensen die naar het volk omzien.

“Het is niet zo dat de elite in de Bijbel van het heil wordt uitgesloten. De elite wordt, net als Zacheüs, uit de hoge bomen geroepen. De anderen wachten beneden op hen. Alles in de Bijbel is gericht op het vergeten volk, maar de elite wordt daar áltijd in meegenomen.

“Dat merk ik ook bij mezelf. Ik voel me het meest gelukkig op de schaatsbaan, tussen de boerenjongens en de Leidse studenten. Er ontstaat een brug over de scheur in het ijs. Dan ben ik thuis: op een straatfeest, bij een concert. Op plekken waar de ene groep de andere opneemt.”

U hebt eens gezegd: missiologie is een vorm van theologie die zich ophoudt op de grens tussen mensen.

“En de pijn die daar, op die grenzen, gevoeld wordt. Vanaf het begin is mijn missiologische lijn geweest: als je God érgens moet zoeken, dan is het daar. Overal waar zieke en gezonde mensen elkaar niet meer durven aanraken, die elkaar categoriseren, is pijn.

“God probeert die grens te doorbreken. Dat zie ik ook in het evangelie: er was geen geografische grens of Jezus trok erover, geen gendergrens of Jezus trok erover. En op de grens tussen ‘reine’ en ‘onreine’ mensen, ook daar was Jezus.”

Tegelijkertijd wordt religie vaak juist ingezet om het wantrouwen tussen mensen te vergroten.

“Religie kan onderling wantrouwen verder voeden, van het volk tegen een religieuze elite of het wantrouwen van de religieuze elite tegen het ‘onwetende’ volk. Dat zie je soms terug in christelijke theologie. Dan wordt er gezegd: dit snapt het volk toch niet.

“Ik zie een heel belangrijke rol voor de theologie en de wetenschap om het volk én de elite mee te nemen in de ontdekking van de waarheid. Wat de waarheid doet, hoe je erop reageert. We mogen niet zeggen: laat de elite maar waken over de waarheid, het volk wil niet weten. Nee, er zit heel veel wijsheid bij het volk.

“De waarheid is voor ons allemaal. In de theologie gaat het erom hoe je het karakter hebt om met die waarheid om te gaan.

“De drijfveer in mijn hele loopbaan is geweest: weiger het wantrouwen. Probeer het vertrouwen tussen mensen op te bouwen. Dat jij genade hebt gekregen, betekent dat andere mensen ook genade kunnen krijgen. Weiger het wantrouwen van de elite in de kerk tegenover het ‘domme’ volk, en weiger het wantrouwen van het ‘domme’ volk tegenover de elite, die het wel weer zal kleinhouden.”

U ziet in de Britse opperrabbijn Jonathan Sacks, die vorig jaar overleed, een belangrijke theologische stem die dat vertrouwen probeerde te herstellen. Net als in paus Franciscus.

“Alles waarover zij spreken, is ook van toepassing op mensen van andere geloofsgemeenschappen. Bijvoorbeeld dat ieder moet bijdragen aan een genadige maatschappij, zoals Sacks zegt.

“De paus hamert er steeds op dat we een sociaal pact moeten aangaan met mensen die het minder hebben dan wij. Dat kunnen we niet aan de politiek overlaten. Natuurlijk, de politiek moet er zijn, en belangen afwegen. Maar iets extra’s geven, waar iemand misschien formeel geen recht op heeft, dat kan alleen vanuit geloof.

“En de paus en Jonathan Sacks vinden allebei dat we meer moeten feesten.”

Meer feesten?

“We zijn veel bezig met problemen oplossen, we willen iets doen voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Maar het meest heilzaam is een gezamenlijke viering. Dat is de manier om een verbond aan te gaan.

“En maak het niet te dogmatisch. Vier Chanoeka, vier de iftar, vier Grote Verzoendag en vier Kerstmis met iedereen. En bedenk er desnoods nog allemaal feesten bij. Maar in godsnaam, féést met elkaar.”

