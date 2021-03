Verslaggevers belaagd buiten volle kerken in Krimpen en op Urk. ‘Laffe daad van geweld’

Zowel op Urk als in Krimpen aan den IJssel, waar kerkgangers zondag weer in groten getale diensten bijwoonden, zijn journalisten belaagd. Op de stoep voor de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel heeft een kerkganger zondagochtend ingeschopt en -geslagen op een verslaggever van RTV Rijnmond. Bij de Sionkerk op Urk kreeg een verslaggever van PowNed schoppen en reed een auto tegen hem aan.

RTV-Rijnmond-verslaggever Jacco van Giessen was met camera en microfoon aan het werk, toen hij werd geraakt in zijn buik. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling bij de politie, en een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is aangehouden. Dat gebeurde nog tijdens de dienst, vertelt een politiewoordvoerder. “De koster vond het kennelijk ook niet kunnen wat er gebeurd is, die heeft hem naar buiten gehaald.”

Een lid van het kerkbestuur heeft excuses aangeboden voor de aanval, maar Van Giessen accepteert dat alleen van de dader zelf. Hij is geschokt, zegt hij, over de ‘laffe daad van geweld’. “Dat had ik niet verwacht in Krimpen op zondagochtend.”

Anderhalve meter

Er zijn volgens de NOS zeker 600 mensen op de dienst afgekomen. De Mieraskerk, die 1631 zitplaatsen telt en behoort tot de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, instrueerde de kerkgangers om – in lijn met de coronaregels – anderhalve meter afstand te bewaren. Zolang kerkgangers dat doen, overtreden ze niet de wet. Maar het is de vraag of dat met het huidige aantal kerkgangers ook is gelukt.

De Mieraskerk sloeg een dringend verzoek van het gemeentebestuur in de wind, die de kerken afgelopen week per brief vroeg om de diensten digitaal te blijven houden. Ze waarschuwden dat de gemeente juist kampt met een stijgend aantal besmettingen. Mede namens de wethouders schreef burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel: “Als gemeentebestuur vragen wij u om solidariteit met wie ziek zijn en met wie thuisblijven. Wij vragen u om vol te houden.”

Twee schoppende jongens

Bij de Sionkerk op Urk is normaal gezien ruimte voor 500 kerkgangers, hier kwamen zondagochtend zo’n 100 mensen naar de dienst. Er was politie op straat voor de kerk aanwezig. Op camerabeelden is het moment te zien dat de PowNed-verslaggever wordt aangereden door een auto: een agent maakt notities in een schrijfblok, terwijl de bestuurder van de auto de kerk inloopt. Als de verslaggever geschopt wordt door twee jongens, komt een agent tussenbeide die zegt: ‘Hee kappen’.

Of er aanhoudingen zijn verricht op Urk is nog niet bekend.

