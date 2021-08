Vergeet nooit de gelynchte Farkhunda

Wantrouw jezelf hevig wanneer de illusie je bekruipt dat je een ontplofte samenleving zou kunnen begrijpen. Of bezoek een dokter. Toegepast op Afghanistan: vergeet nooit Farkhunda.

De dood van deze 27-jarige vrouw, ruim zes jaar geleden, plaatste pijnlijke vraagtekens bij al te vlotte analyses. Volgens de gangbare opvatting zijn er slechte Afghanen en dat zijn meestal Taliban, herkenbaar aan baardgroei. Mystieke soefi’s daarentegen gelden als tolerant. Dat laatste klopt soms wel maar niet altijd, zo blijkt uit het drama van Farkhunda.

Ook bij anarchie moet je blijven analyseren, anders sta je helemaal met lege handen. Maar het is moeilijk rationeel te vatten wat er in een land met zoveel uit de rails gelopen breinen gebeurt. Emotie brengt je misschien wel een stapje verder. Bij het verhaal van Farkhunda’s ondergang moet je geregeld je eigen razernij onderdrukken. Heb je op zulke momenten een gevoelsmatig contact met het DNA van een geëxplodeerde samenleving: collectieve woede, latent altijd aanwezig, die zomaar totaal uit de hand kan lopen?

De daders waren zo gewoon

In de afgelopen dagen is het lot van Farkhunda nogal eens in herinnering gebracht. Nadia Khan, destijds even oud als Farkhunda, deed dat vorig jaar al in een gesprek met Radio Free Europe Radio Liberty, vijf jaar na Farkhunda’s lynching. Op die vreselijke dag in maart 2015 kon Nadia zelfs haar eigen man niet meer aankijken. De daders waren zo gewoon, dat schokte haar extra: ongewapend, geen Taliban-types. Alle mannen zijn blijkbaar tot zoiets in staat, schoot het door haar heen. Niet alleen Taliban. Daderprofiel: dertien uit een dozijn. ’s Ochtends braaf opgestaan, zonder plannen om aan het eind van de dag als moordenaar in te slapen. Of om van opwinding niet te kunnen slapen. Nadia werkte destijds als advocaat bij de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie USAID. Ze hield het na de moord in haar land niet meer uit. Nu is ze taxichauffeur in Californië.

De lynchpartij vond plaats bij een darga, een mausoleum van een heilige in Kaboel. Farkhunda had kort daarvoor haar opleiding islamitisch recht voltooid. Een darga lijkt niet de meest logische plek voor een ‘schriftgeleerde’ moslim als Farkhunda om de dagelijkse gebeden te verrichten. Het is meer iets voor soefi’s, ‘bevindelijke’ moslims van het gevoel, gehaat door de Taliban die hen van afgoderij beschuldigen.

Farkhunda had kennelijk geen bezwaren tegen het gebouw. Wel ergerde ze zich aan een sjacheraar die papiertjes met koranverzen verkocht, tegen het boze oog en andere occulte rampspoed. Ze vroeg de beheerder van het gebouw om op te treden tegen de man. Maar ineens riep deze functionaris dat Farkhunda een Amerikaanse was en een koran had verbrand. Totale onzin, maar door de aanwezigen grif geloofd. Ze sloegen met planken in op Farkhunda, duwden haar een opgedroogde rivierbedding in en staken haar in brand op een vuilnisbelt. De politie leidde het verkeer om.

Een gebalde vuist van steen

In hun eerste reacties noemden autoriteiten, klappertandend van angst, de lynchpartij Farkhunda’s eigen schuld. Kort daarop sloeg de stemming om en was ze een nationale martelaar. Als eerbewijs kreeg ze op de plek van de moord een sculptuur, een gebalde vuist van steen, bekostigd door een links politiek partijtje. Een jaar later speelden vrouwen het drama op locatie na. Ze droegen maskers met de beeltenis van Farkhunda.

En nu maar afwachten wat de ‘sterk veranderde’ Taliban gaan doen met haar nagedachtenis.